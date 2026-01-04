हातामध्ये बेड्या अन् डोळ्यांवर पट्टी...; मादुरो अमेरिकेच्या ताब्यात; ट्रम्प यांनी जारी केला जगाला हादरवणारा फोटो

Donald Trump Releases First Photo of Of Nicolas Maduro: व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक धक्कादायक फोटो शेअर केला. या फोटोत व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अमेरिकेच्या सैन्याने ताब्यात घेतल्याचं दिसत आहे. फोटोमध्ये त्यांच्या हातात बेड्या घातलेल्या दिसत आहेत. मादुरो यांना त्यांच्या बेडरूममधून ताब्यात घेण्यात आलं आणि नंतर बाहेर फरफटत आणण्यात आलं असा दावा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्रुथवर हा फोटो शेअर केला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना अमेरिकन युद्धनौका USS Iwo Jima ठेवण्यात आलं आहे आणि त्यांना न्यूयॉर्कला नेण्यात येत आहे. वृत्तसंस्थांनुसार, मादुरो न्यूयॉर्कमध्ये पोहोचले आहेत.
हल्ल्यानंतर फॉक्स न्यूजला दिलेल्या टेलिफोन मुलाखतीत ट्रम्प यांनी सांगितलं की, त्यांनी मादुरो यांना शरण येण्यास सांगितलं होतं. "मी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की तुम्हाला शरण यावं लागेल," असं ट्रम्प म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की त्यांनी सुमारे एक आठवड्यापूर्वी मादुरो यांच्याशी संवाद साधला होता. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, "आमची चर्चा झाली, मी त्यांच्याशी वैयक्तिकरित्या बोललो, परंतु माझा संदेश स्पष्ट होता: तुम्हाला शरण जावं लागेल."
अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या हल्ल्यांनंतर हे विधान केलं आहे. त्यानंतर डेल्टा फोर्सने मादुरो यांना ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे. व्हेनेझुएलाच्या सरकारने या घटनांना आक्रमण म्हटले आहे आणि आंतरराष्ट्रीय मदत मागितली आहे.
अमेरिकेने आधीच मादुरो सरकारवर ड्रग्ज तस्करीचा आरोप केला आहे आणि ट्रम्प प्रशासन अनेक महिन्यांपासून दबाव आणत आहे. 3 जानेवारी रोजी कराकसमध्ये स्फोट झाल्याचे वृत्त आले होते, जिथे अमेरिकन सैन्याने फुएर्ते तिउना आणि ला कार्लोटा सारख्या ठिकाणांना लक्ष्य केल्याचा दावा केला होता.
'सीएनएन'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांची पत्नी त्यांच्या बेडरुममध्ये झोपलेले असतानाच अमेरिकी लष्कराने कारवाई केली. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो आणि त्यांची पत्नी फ्लोरेस या दोघांनाही या छापेमारीदरम्यान अमेरिकी लष्कराने त्यांच्या बेडरुममधून खेचत बाहेर आणलं. या दोघांची ओळख पटल्यानंतर त्यांना लष्कराने ताब्यात घेतलं. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकी लष्कराच्या एलीट डेल्टा फोर्सने ही कारवाई केली असून यामध्ये कोणत्याही अमेरिकी व्यक्तीला साधी दुखापतही झालेली नाही.
व्हेनेझुएलातील मादुरो सरकारची 'हुकूमशाही' संपवण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आल्याचं ट्रम्प प्रशासनाने म्हटलं आहे. तसेच तेथील अफाट तेल साठ्यांवर मादुरो सरकारचा प्रभाव असल्याने हा हल्ला करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच मादुरो सरकारला 'विदेशी दहशतवादी संघटना' घोषित केले होते. त्यानंतर काही दिवसातच हा हल्ला करण्यात आला आहे.
व्हेनेझुएलाच्या कायद्यानुसार उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी या हल्ल्यानंतर देशाचा कारभार हाती घेतला असून त्यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. तसेच राष्ट्राध्यक्ष मादुरो जिवंत असल्याचा पुरावा अमेरिकेने जगासमोर सादर करावा असंही रॉड्रिग्ज म्हणाले आहेत. रशिया आणि चीननेही अमेरिकेच्या या लष्करी कारवाईवरुन टीका केली आहे. या घटनेचे जागतिक पडसाद उमटण्याची चिन्हं दिसत आहेत.