एका रात्रीत संपूर्ण इराणला उद्ध्वस्त करणार! कोणत्याही क्षणी मोठा हल्ला होणार? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे जगात खळबळ

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणला धमकी दिली. जाहीर पत्रकार परिषद घेत ट्रम्प यांनी मोठ्या हल्ल्याचा इशारा दिला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 6, 2026, 11:46 PM IST
Iran Israel War : इस्रायल-अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध अत्यंत धक्कादायक वळणावर पोहचले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये इराण युद्धासंदर्भात पत्रकार परिषद घेतली.  एका रात्रीत संपूर्ण इराणला उद्ध्वस्त करु असा हल्ला कधीही होऊ शकतो.  जर इराणने ठरलेल्या मुदतीपर्यंत होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली नाही, तर त्यांच्या वीज प्रकल्पांवर, पुलांवर आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर मोठे हल्ले केले जातील. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमकीमुळे जगात खळबळ उडाली आहे. 

लष्करी इतिहासातील सर्वात मोठ्या, सर्वात गुंतागुंतीच्या आणि सर्वात जोखमीच्या लढाऊ शोध आणि बचाव मोहिमांपैकी एकाच्या यशाचा उत्सव साजरा करु. दोन अमेरिकन सैनिकांच्या सुटकेच्या यशाचा उत्सव साजरा केला जाईल, असे ट्रम्प म्हणाले. इराणमधून एका वैमानिकाला वाचवण्यासाठी 155 विमाने पाठवल्याच्या ऐतिहासिक सुटकेचा किस्सा ट्रम्प यांनी सांगितला.  ट्रम्प यांनी याला एक ऐतिहासिक मोहीम म्हटले आणि सांगितले की अमेरिकन सैन्य कोणत्याही नागरिकाला मागे सोडत नाही. ट्रम्प म्हणाले की या मोहिमेत अनेक लोकांनी मदत केली. 

एका वैमानिकाला वाचवण्यासाठी 155 विमाने पाठवली

अडकलेल्या वैमानिकाची सुटका करण्यासाठी जे काही आवश्यक असेल ते करण्याचे आदेश आपण लष्कराला दिले असल्याचे ट्रम्प म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, सैनिकांनी बचावकार्यात मोठा धोका पत्करला, परंतु यात कोणीही जखमी झाले नाही. रक्तस्त्राव होत असूनही, जखमी वैमानिकाने यशस्वीपणे एक डोंगर चढून आपले ठिकाण कळवले. या बचाव मोहिमेसाठी 155 विमाने तैनात करण्यात आली होती, ज्यात चार बॉम्बर, 64 लढाऊ विमाने, 48 इंधन भरण्याची विमाने आणि 13 बचाव विमानांचा समावेश होता.

बचाव मोहिमेची माहिती लीक झाल्याचा संताप

अमेरिकेच्या एफ-15 वैमानिकाच्या बचाव मोहिमेची बातमी लीक झाल्याचा संताप ट्रम्प यांनी व्यक्त केला.  ज्यांनी ही बातमी प्रसिद्ध केली, त्यांना त्यांच्या स्रोतांची माहिती द्यावी लागेल किंवा तुरुंगवासाला सामोरे जावे लागेल. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे अमेरिकी माध्यमांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. 
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेला अल्टिमेटम संपलायला काही तास शिल्लक आहेत.इराण काही नरमाईची भूमिका घेताना दिसत नाहीये. होर्मुझची सामुद्रधनी सुरु करावी यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर अनेकदा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. आता ट्रम्प यांनी दिलेल्या अल्टिमेटमनंतर तरी इराण आपली भूमिका बदलतंय का? आणि नाही तर अमेरिका आता पुढचं पाऊल काय टाकणार हे बघावं लागणार आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

समुद्राच्या मध्यात भारताची खेळी, पाकिस्तानची अन्नटंचाई आणखी...

विश्व