'हिंदूंच्या खोट्या देवाला कशाला...,' हनुमानाच्या 90 फूट उंच मूर्तीवरुन ट्रम्प यांच्या नेत्याचं आक्षेपार्ह विधान, 'आपला ख्रिश्चन देश...'

90 Feet Hanuman statue in Texas: अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये भगवान हनुमानाची 90 फूट उंचीची मूर्ती 'स्टॅच्यू ऑफ युनियन' उभारण्यास राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या एका नेत्याने विरोध दर्शवत आक्षेप नोंदवला. दरम्यान आपला आक्षेप नोंदवताना त्यांनी केलेल्या विधानामुळे संतापाची लाट पसरली आहे. हे वक्तव्य अशावेळी करण्यात आलं आहे जेव्हा अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी भारताविरुद्ध शुल्क आणि व्यापारावरून कठोर विधानं केली आहेत. तसंच सोशल मीडियावुरनही भारतविरोधी आणि हिंदूविरोधी द्वेषपूर्ण वक्तव्य केली जात आहेत. ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसासाठी 100000 डॉलर्स शुल्क आकारल्यानंतर त्यात आणखी वाढ झाली आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये उद्घाटन झालेल्या हनुमानाच्या मूर्तीचा व्हिडिओ पोस्ट करत रिपब्लिकन नेते अलेक्झांडर डंकन यांनी म्हटलं आहे की, "आपण टेक्सासमध्ये खोट्या हिंदू देवाच्या खोट्या मूर्तीला परवानगी का देत आहोत? आपण एक ख्रिश्चन राष्ट्र आहोत!". टेक्सासचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सिनेटच्या निवडणुकीला सामोरे जात असलेले डंकन यांनी त्यानंतर आणखी एक पोस्ट केली ज्यामध्ये त्यांनी बायबलचा उल्लेख केला.
"तुम्हाला माझ्याशिवाय दुसरा कोणताही देव नको. तुम्ही स्वतःसाठी कोणत्याही प्रकारची मूर्ती किंवा स्वर्गात, पृथ्वीवर किंवा समुद्रात कशाचीही प्रतिमा बनवू नका," अशी पोस्ट त्यांनी केली.
Why are we allowing a false statue of a false Hindu God to be here in Texas? We are a CHRISTIAN nation!pic.twitter.com/uAPJegLie0
— Alexander Duncan (@AlexDuncanTX) September 20, 2025
डंकन यांच्या पोस्टवर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन आणि भारतीय-अमेरिकन लोकांकडून तीव्र नाराजी जाहीर करण्यात आली असून, त्यांनी ही विधानं "हिंदूविरोधी आणि प्रक्षोभक" अस्लयाचं म्हटलं आहे.
टेक्सासमधील रिपब्लिकन पक्षाला उद्देशून लिहिलेल्या पोस्टमध्ये हिंदू अमेरिकन फाउंडेशनने म्हटलं आहे की, "तुम्ही तुमच्या पक्षातील सिनेट उमेदवाराला शिस्त लावणार आहात का जो भेदभावाविरुद्ध तुमच्या स्वतःच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उघडपणे उल्लंघन करतो, हिंदूविरोधी द्वेष प्रदर्शित करतो, पहिल्या दुरुस्तीच्या स्थापना कलमाचा अनादर करणे तर दूरच आहे?". स्थापना कलम सरकारला अधिकृत धर्म "स्थापना" करण्यापासून प्रतिबंधित करते.
या नवीन घडामोडीमुळे भारतीय-अमेरिकन लोक आणखी दूर जाऊ शकतात, ज्यांचा एक भाग ट्रम्पचे सहाय्यक पीटर नवारो यांच्या वर्णद्वेषी आणि जातीयवादी टिप्पण्यांमुळे आधीच संतप्त आहे.
गेल्या महिन्यात, नवारो यांनी "ब्राह्मण" भारतीय लोकांच्या खर्चावर नफा कमवत असल्याचा दावा केल्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. रशियाच्या तेल खरेदीवरून अमेरिकेने भारतावर टीका केल्यानंतर हे विधान समोर आलं होतं.
उत्तर अमेरिकेतील सर्वात उंच असलेल्या या मूर्तीला विरोध होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2024 मध्ये श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात त्याचं उद्घाटन झाल्यापासून, ट्रम्पच्या MAGA समर्थकांकडून सोशल मीडियावर हनुमानाच्या पुतळ्याचा द्वेष केला जात आहे.
FAQ
1) टेक्सासमधील हनुमान मूर्ती कुठे आहे आणि तिचे नाव काय आहे?
टेक्सासमधील ही हनुमान मूर्ती शुगर लँड येथील श्री अष्टलक्ष्मी मंदिरात (Sri Ashtalakshmi Temple) आहे, जी ह्यूस्टनच्या जवळ आहे. तिचे नाव "स्टॅच्यू ऑफ युनियन" (Statue of Union) आहे. ही ९० फूट उंच (२७ मीटर) कांस्य मूर्ती आहे, जी हिंदू देव हनुमानाची प्रतिमा दर्शवते. ही मूर्ती अमेरिकेतील तिसरी सर्वात उंच मूर्ती आहे, ज्यात स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी (१५१ फूट) आणि पेगासस अँड ड्रॅगन (११० फूट) यांच्यानंतर येते. ही भारताबाहेरील सर्वात उंच हनुमान मूर्ती आणि टेक्सासमधील सर्वात उंच मूर्ती आहे.
2) हनुमान मूर्तीचे वैशिष्ट्ये आणि डिझाइन काय आहे?
मूर्ती ९० फूट उंच आणि ९० टन वजनाची आहे, जी पंचलोह (पाच धातूंच्या मिश्रणाने) बनवली आहे. हनुमान उभा अवतारात दाखवले गेले असून, दोन्ही हात पुढे करून अभय मुद्रा दर्शवितात, ज्यामुळे दया, शक्ती आणि आशेचे प्रतीक आहे. त्याच्या हातात गदा (मुख्य शस्त्र) आहे, ज्यावर नक्षीकाम आहे. मूर्तीचे डिझाइन भारतात बनवले गेले असून, ती रामायणातील हनुमानाच्या श्रीराम आणि सीतेच्या पुनर्मिलनाच्या भूमिकेचे प्रतीक आहे. ही मूर्ती मंदिराच्या परिसरात एक आध्यात्मिक केंद्र म्हणून उभी आहे, ज्यामुळे भक्तांना शांती आणि एकतेची प्रेरणा मिळते.
3) हनुमान मूर्तीचे उद्घाटन कधी आणि कसे झाले?
मूर्तीचे उद्घाटन १५ ते १८ ऑगस्ट २०२४ दरम्यान तीन दिवसांच्या भव्य समारंभात झाले, ज्याची सुरुवात भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाशी जुळवली गेली. प्राण प्रतिष्ठा १८ ऑगस्ट २०२४ रोजी सकाळी ९:०९ वाजता झाली. समारंभात हेलिकॉप्टरमधून फुलांचा वर्षाव, पवित्र जल छिडकाव आणि ७२ फूट लांबीच्या माळेचा हनुमानाच्या गळ्यात चढवणे यासारख्या विधी झाले. हे समारंभ श्री चिन्न जियार स्वामीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले, ज्यात वैदिक पुरोहित आणि विद्वानांचा सहभाग होता. हजारो भक्त उपस्थित होते, आणि हे अमेरिकेतील हिंदू समुदायासाठी एक ऐतिहासिक क्षण ठरला.