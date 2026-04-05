English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  हॉलिवडूलाही मागे सोडेल असं अमेरिकी लष्कराचं ऑपरेशन... इराणच्या ताब्यातील को-पायलटला सोडवलं; पण कसं?

हॉलिवडूलाही मागे सोडेल असं अमेरिकी लष्कराचं ऑपरेशन... इराणच्या ताब्यातील को-पायलटला सोडवलं; पण कसं?

 US-Iran War: इराणने अमेरिकेचे विमान पाडल्यानंतर बेपत्ता झालेल्या दुसऱ्या एफ-15 क्रू सदस्याची अमेरिकेच्या विशेष दलाकडून जिवंत सुटका करण्यात आली आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Apr 5, 2026, 01:57 PM IST
America Crue Rescue Operation: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणच्या युद्धादरम्यान, दोन्हीकडून  जोरदार वार केले जात आहेत. अशात इराणने अमेरिकेचे विमान पाडल्यानंतर बेपत्ता झालेल्या दुसऱ्या एफ-15 क्रू सदस्याची अमेरिकेच्या विशेष दलाकडून जिवंत सुटका करण्यात आली आहे, असे एका अहवालातून समोर आले आहे. या अहवालानुसार, तीन अमेरिकी सरकारी अधिकाऱ्यांनी ॲक्सिऑसला या यशस्वी बचाव मोहिमेबद्दल माहिती दिली. 

एफ-15 क्रू सदस्य अद्याप सुरक्षित नाही

एका अमेरिकी सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने अल जझीराने वृत्त दिले आहे की, एफ-15 क्रू सदस्य अद्याप सुरक्षित नसल्याने बचाव कार्य अजूनही सुरू आहे. इराणमधून यशस्वीपणे बाहेर पडून सुरक्षित ठिकाणी परतण्याचे अमेरिकेच्या विशेष दलाचे उद्दिष्ट आहे. 

 

इराणी जमातीच्या लोकांचा अमेरिकन हेलिकॉप्टरवर गोळीबार 

अमेरिका आणि इराण दोन्ही बेपत्ता क्रू सदस्यासाठी शोधमोहीम राबवत होते. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, शोधमोहिमेदरम्यान इराणी जमातीच्या लोकांनी अमेरिकन हेलिकॉप्टरवर गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे.

 

स्थानिक गटाकडून ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टरना लक्ष्य

इराणच्या फार्स न्यूज एजन्सीने दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना कोहगिलुयेह आणि बोयेर-अहमद प्रांतांच्या दुर्गम डोंगराळ प्रदेशात, तसेच बख्तियारी प्रदेशात घडली, जिथे स्थानिक गटांनी शनिवारी दोन ब्लॅक हॉक हेलिकॉप्टरना लक्ष्य केले.

 

'सीमेचे धाडसी, शूर आणि विजयी रक्षक...'

सीएनएनने दिलेल्या वृत्तानुसार, या संघर्षानंतर इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (आयआरजीसी) आदिवासी गटांची प्रशंसा केली आणि त्यांना "सीमेचे धाडसी, शूर आणि विजयी रक्षक" असे संबोधले.

 

भटके बख्तियारी आदिवासी अमेरिकन जवानांच्या शोधात 

शुक्रवारी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे घडले, ज्यामध्ये कथित भटके बख्तियारी आदिवासी हातात रायफल घेऊन इराणच्या खुझेस्तान प्रांतातील डोंगराळ प्रदेशात अमेरिकन जवानांच्या शोधात गस्त घालत असल्याचे दिसत होते. व्हिडिओमध्ये, त्यांपैकी एक व्यक्ती 'ईश्वरकृपेने, तो सापडेल,' असे म्हणताना ऐकू येते.

बेपत्ता व्यक्तीला पकडणाऱ्यांसाठी आर्थिक बक्षिसे

शोधकार्याला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी, इराणी अधिकाऱ्यांनी बेपत्ता व्यक्तीला यशस्वीरित्या पकडणाऱ्यांसाठी भरीव आर्थिक बक्षिसे जाहीर केल्याचे वृत्त आहे.

 

अमेरिकेच्या संभाव्य प्रतिसादाचा तपशील देण्यास ट्रम्प यांचा नकार 

यापूर्वी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, इराणवर बाहेर पडण्यास भाग पाडलेल्या बेपत्ता वैमानिकाला इजा झाल्यास किंवा तो पकडला गेल्यास, अमेरिकेच्या संभाव्य प्रतिसादाबद्दल तपशील देण्यास नकार दिला होता, असे वृत्त 'द इंडिपेंडेंट'ने दिले आहे.

 

'इराणी सैन्याकडून वैमानिकाला वाईट वागणूक मिळाल्यास...'

शुक्रवारी एका संक्षिप्त दूरध्वनी मुलाखतीदरम्यान अध्यक्षांनी कृतीची दिशा स्पष्ट करण्यास नकार दिला. इराणी सैन्याकडून वैमानिकाला वाईट वागणूक मिळाल्यास ते कोणती पावले उचलू शकतात, याबद्दल 'द इंडिपेंडेंट'ने विचारले असता, ट्रम्प म्हणाले, 'ठीक आहे, मी त्यावर भाष्य करू शकत नाही कारण आम्हाला आशा आहे की असे होणार नाही.'

IRGC कडून इस्फाहन शहरात ड्रोन नष्ट केल्याचा दावा 

पश्चिम आशियातील परिस्थितीतील ताज्या घडामोडीनुसार, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) इस्फहान या मध्यवर्ती शहरात MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट केल्याचा दावा केला आहे, असे 'फर्स' वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. 

 

ट्रम्प यांचा अमेरिकेच्या नागरिकांशी संवाद

दरम्यान, इराणमधून अमेरिकेच्या क्रू सदस्याची सुरक्षित सुटका केल्यानंतर, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या नागरिकांशी संवाद साधत त्यांना या यशाची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, 'आम्ही त्याला शोधून काढले! माझ्या प्रिय अमेरिकन नागरिकांनो, गेल्या काही तासांत, अमेरिकेच्या लष्कराने अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात धाडसी शोध आणि बचाव मोहिमांपैकी एक यशस्वीरीत्या पार पाडली आहे. ही मोहीम आमच्या एका अविश्वसनीय क्रू मेंबर ऑफिसरसाठी होती, जे एक अत्यंत आदरणीय कर्नल देखील आहेत, आणि मला तुम्हाला हे कळवताना अत्यंत आनंद होत आहे की ते आता सुरक्षित आणि सुखरूप आहेत! हा शूर योद्धा इराणच्या धोकादायक पर्वतांमध्ये शत्रूच्या प्रदेशात होता, जिथे आपले शत्रू तासागणिक अधिकाधिक जवळ येत त्याचा पाठलाग करत होते. पण तो कधीही पूर्णपणे एकटा नव्हता, कारण त्याचे सरसेनापती, युद्धमंत्री, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष आणि सहकारी योद्धे दिवसाचे 24 तास त्याच्या स्थानावर लक्ष ठेवून होते आणि त्याच्या सुटकेसाठी काळजीपूर्वक योजना आखत होते.'

 

'इराणी आकाशावर आमचे प्रचंड हवाई वर्चस्व...'

 ते पुढे म्हणाले, 'माझ्या निर्देशानुसार, अमेरिकेच्या लष्कराने त्याला परत आणण्यासाठी जगातील सर्वात प्राणघातक शस्त्रांनी सज्ज असलेली अनेक विमाने पाठवली. तो जखमी झाला आहे, पण तो पूर्णपणे बरा होईल. ही चमत्कारिक शोध आणि बचाव मोहीम, काल आणखी एका शूर वैमानिकाच्या यशस्वी सुटकेव्यतिरिक्त आहे, ज्याची आम्ही पुष्टी केली नाही, कारण आम्हाला आमच्या दुसऱ्या बचाव मोहिमेला धोका पोहोचवायचा नव्हता. लष्करी इतिहासात पहिल्यांदाच दोन अमेरिकी वैमानिकांना, वेगवेगळ्या वेळी, शत्रूच्या प्रदेशातून वाचवण्यात आले आहे. आम्ही एकाही अमेरिकी योद्ध्याला मागे सोडणार नाही! या दोन्ही मोहिमा एकाही अमेरिकन सैनिकाचा मृत्यू न होता किंवा तो जखमी न होता यशस्वी करण्यात आम्ही यशस्वी झालो, ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा सिद्ध करते की, आम्ही इराणी आकाशावर प्रचंड हवाई वर्चस्व आणि श्रेष्ठत्व प्राप्त केले आहे. हा एक असा क्षण आहे ज्याचा सर्व अमेरिकन नागरिकांनी, रिपब्लिकन, डेमोक्रॅट आणि इतर सर्वांनी अभिमान बाळगला पाहिजे आणि या निमित्ताने एकजूट झाली पाहिजे. आपल्याकडे खरोखरच जगाच्या इतिहासातील सर्वोत्तम, सर्वात व्यावसायिक आणि घातक सैन्य आहे. देव अमेरिकेचे भले करो, देव आपल्या सैनिकांचे भले करो आणि सर्वांना ईस्टरच्या हार्दिक शुभेच्छा!'

Tags:
usIsrealIran warAmerica Secret Operation In Iran

इतर बातम्या

बारामतीचा गड वाचवण्यासाठी सुनेत्रांचा शरद पवारांसारखा डाव;...

महाराष्ट्र बातम्या