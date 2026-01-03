English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  2026 वर्षाच्या तिसऱ्याच दिवशी बाबा वेंगाची भयानक भविष्यवाणी खरी ठरली? अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर हल्ला, घरात घुसून राष्ट्राध्यक्षासह त्यांच्या पत्नीला...

2026 वर्षाच्या तिसऱ्याच दिवशी बाबा वेंगाची भयानक भविष्यवाणी खरी ठरली? अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर हल्ला, घरात घुसून राष्ट्राध्यक्षासह त्यांच्या पत्नीला...

व्हेनेझुएलावर अमेरिकेनं हवाई हल्ला केला. व्हेनेझुएलाच्या राजधानी कारकासमध्ये अमेरिकेने जोरदार हल्ले केलेत. व्हेनेझुएलाच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या घरालाही टार्गेट करण्यात आले. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 3, 2026, 05:29 PM IST
US Strikes Venezuela : 2026 वर्षाच्या तिसऱ्याच दिवशी बाबा वेंगाची भयानक भयानक भविष्यवाणी खरी ठरली की काय अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. कारण अमेरिकेच्या एका सिक्रेट ऑपरेशनमुळे जगात खळबळ माजली आहे.  अमेरिकेनं व्हेनेझुएला हवाई हल्ला केला आहे. व्हेनेझुएलाच्या राजधानी कारकासमध्ये अमेरिकेने जोरदार हल्ले केलेत. व्हेनेझुएलाच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या घरालाही टार्गेट करण्यात आले. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर आक्रमण करून त्यांचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया अडेला आता अमेरिकन सैन्याच्या ताब्यात आहेत आणि त्यांना व्हेनेझुएलातून बाहेर काढण्यात आले आहे असा दावा केला आहे.

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या भूमीवर लष्करी कारवाई केली. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्यावर दबाव वाढवण्यासाठी हा हल्ला केल्याचे सांगितले जात आहे. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, याकरिता अमेरिका सातत्याने दबाव टाकत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट याबाबत अनेकदा धमकी देखील दिली. त्यामध्येच आता अमेरिकेच्या लष्कराने त्यांच्या भूमीत घुसून कारवाई केल्यानं खळबळ उडालीये.  अमेरिकेने काल रात्री जवळपास 2 वाजता भारतीय वेळेनुसार शनिवारी सकाळी 11:30 वाजता व्हेनेझुएलाच्या चार शहरांवर हल्ले केले. हल्ल्यांदरम्यान, अमेरिकन सैन्याने लष्करी तळ आणि प्रमुख ठिकाणांना लक्ष्य केले. 

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला का केला?

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला करण्यामागे 3 प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे व्हेनेझुएलाने अमेरिकन कंपन्यांकडून तेलाचे हक्क बेकायदेशीरपणे हिसकावून घेतले असा ट्रम्प यांचा दावा आहे.  ट्रम्पच्या मते, व्हेनेझुएला अमेरिकेत धोकादायक ड्रग्जची तस्करी करतो. ड्रग्ज वाहून नेणाऱ्या 35 बोटींवर हल्ला केला आहे. हुकूमशहा आणि ड्रग्ज तस्कर मानले जाणारे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांचे साम्राज्य अमेरिकेला उलथवून टाकायचे आहे. 

काय आहे बाबा वेंगाची भविष्यवाणी?

2026 मध्ये जागतिक स्तरावर मोठा भू-राजकीय संर्घष निर्माण होऊ शकतो असे भाकित केले होते. यामुळेच अमेरिका व्हेनेझुएला यांच्यातील संघर्षामुळे बाबा वेंगाची भविष्यवाणी चर्चेत आली आहे. 2026 मध्ये जागतिक संघर्ष वाढू शकतो. रशिया-अमेरिका तणाव, चीन-तैवान वाद आणि युरोप आणि आशियामधील बदलत्या संबंधांमुळे लोक विशेषतः घाबरले आहेत. जगाच्या पूर्वेकडील भागात एक मोठे आणि विनाशकारी युद्ध सुरू होऊ शकते. हे युद्ध हळूहळू जगभर पसरेल, जगाचा पश्चिम भाग याचा सर्वाधिक परिणाम होईल. त्यांच्या मते, या युद्धामुळे संपूर्ण जागतिक सत्तांतर होऊ शकते आणि व्यापक विनाश आणि जीवितहानी होऊ शकते असे भाकित देखील बाबा वेंगाने केल आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

