Marathi News
Minuteman-3 मिसाईल लावणार इराणची वाट? हिरोशिमावर टाकलेल्या अणुबॉम्बपेक्षा 20 पटीनं शक्तिशाली

America-Israel Vs Iran War: अमेरिकेने मिनटमैन-3 या मिसाईलचं परीक्षण केल्यानंतर जगभरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. कारण ही मिसाईल अणुबॉम्बपेक्षाही घातक आहे. इराण-इस्त्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धात अमेरिका देखील इराणविरोधात मैदानात उतरली आहे, त्यामुळे अमेरिकेनं त्यांच्या सर्वात शक्तिशाली मिसाईचं परीक्षण इराणवर हल्ला करण्यासाठी केलं आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 5, 2026, 07:38 PM IST
Minuteman-3 Missile: इस्त्रायल, अमेरिका आणि इराणध्ये घमासान युद्ध सुरू आहे.  युद्धाच्या सहाव्या दिवशी देखील दोन्ही देश एकमेकांवर तुटून पडले आहेत. दरम्यान याच युद्धादरम्यान अमेरिकेनं त्यांच्या सर्वात शक्तिशाली मिसाईलचं परीक्षण केलं आहे. अणुबॉम्बपेक्षाही ताकदवान मिसाईलचं कॅलिफोर्नियाच्या किनाऱ्यावर परीक्षण करण्यात आलं आहे. अमेरिकेनं हिरोशीमावर टाकलेल्या अणुबॉम्बपेक्षाही 20 पटीनं घातक ही मिसाईल आहे. त्यामुळे अमेरिका या मिसाईलचा वापर इराण-इस्त्रायलमध्ये करणार का? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येतोय. 

शक्तिशाली मिसाईलचं परीक्षण करून अमेरिकेची इराणला धमकी

दरम्यान, याआधीही अमेरिकेनं नेवाडामध्ये न्यूक्लिअर टेस्ट केल्याची चर्चा आहे. नेवाडामध्ये 100 पेक्षाही जास्त भूकंपाचे धक्के जाणवले होते,  आणि आता मिनटमैन मिसाईलचं परीक्षण करण्यात आलंय, त्यामुळे या शक्तिशाली मिसाईलचं परीक्षण करून अमेरिका इराणला धमकी देत असल्याची चर्चा जगभरात सुरू झालीय. 

 

मिनटमैन-3 मिसाईलची ताकद 

मिनटमैन-3 बॅलेस्टीक मिसाईल ही जमिनीवरून लॉन्च केली जाते. 1970 पासून अमेरिका या मिसाईलचा वापर करतोय, मात्र आता ही मिसाईल नव्यानं डिझाईन करण्यात आली आहे. मिनटमैन-3 मिसाईल ही 13 हजार किलोमिटर दूर मारा करू शकते. या मिसाईलमध्ये एका वेळी दोन ते ते तीन न्यूक्लिअर वॉरहेड वाहून नेण्याची क्षमता आहे. मिनटमैन-3 ही मिसाईल आक्रमन करण्यासाठी एका मिनिटात तयार
होते. आण्विक हल्ले रोखण्यासाठी मिनटमैन-3 ही मिसाईल तयार केल्याचं अमेरिकेनं म्हटलं आहे. अमेरिकेवर कोणी अणू हल्ला केला तर प्रत्युत्तरात मिनटमैन-3 मिसाईल
डागण्याचा अमेरिकेचा इशारा आहे. 

 

इराणकडून इस्त्रायलच्या आण्विक ठिकाणांवर हल्ला करण्याची धमकी

अमेरिकेकडून इराणवर हल्ले सुरूच आहेत, अमेरिकेनं इराणवर मोठ्या प्रमाणात मिसाईल डागल्या आहेत. मात्र, मिनटमैन-3 मिसाईलचं परीक्षण आताच कशासाठी करण्यात आलं? अशी कूजबूज जागतिक पातळीवर सुरू झालीय.. दरम्यान यानंतर अमेरिकेनं देखील यावर स्षष्टीकरण दिलंय. हा कार्यक्रम पूर्वनियोजित असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलंय. तर दुसरीकडे इराणकडून इस्त्रायलच्या आण्विक ठिकाणांवर हल्ला करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. इराणनं इस्त्रायलवर हल्ला केल्यास अमेरिका देखील मिनटमैन-3 मिसाईलच्या माध्यमातून हल्ला करू शकते. 

