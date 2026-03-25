युद्धविरामाची चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिका पेंटागॉन मध्य-पूर्वेत हजारो सैनिक पाठवणार, काय आहे योजना?

America-Israel vs Iran War: मध्य-पूर्वेतील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने एक मोठे लष्करी पाऊल उचलले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युद्धविराम योजनेची आणि शांतता प्रयत्नांची चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिकी सैन्य आपल्या सर्वात धोकादायक तुकड्यांपैकी एक असलेल्या 82 व्या एअरबोर्न डिव्हिजनमधून सुमारे एक हजार सैनिकांना मध्य-पूर्वेत पाठवण्याची तयारी करत आहे. तथापि, सैनिकांच्या संख्येबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहेत.
एपी वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालानुसार, हे सैनिक येत्या काही दिवसांत त्या प्रदेशासाठी रवाना होतील. 82 व्या एअरबोर्न डिव्हिजनला अमेरिकी सैन्याचे आपत्कालीन प्रतिसाद दल मानले जाते. त्यांची एक विशेष क्षमता म्हणजे त्यांना जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात अगदी कमी वेळात तैनात केले जाऊ शकते. या तुकडीमध्ये पहिली ब्रिगेड कॉम्बॅट टीम आणि डिव्हिजनचे कमांडर, मेजर जनरल ब्रँडन टेग्टमेयर यांचा समावेश असेल. यांना 'आपत्कालीन प्रतिसाद द' म्हटले जाते कारण ते कमी वेळेत कारवाईसाठी सज्ज असतात.
जगभरातील प्रमुख वृत्तसंस्थांनी मध्य पूर्वेतील या तैनातीबद्दल वेगवेगळी वृत्ते दिली आहेत, ज्यामुळे सैनिकांची नेमकी संख्या अनिश्चित आहे. एपीच्या वृत्तानुसार अंदाजे एक हजार सैनिक तैनात केले जातील, तर वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) चा दावा याच्या उलट आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नल नुसार, पेंटागॉन केवळ एकच तुकडी नव्हे, तर तीन हजार सैनिकांची संपूर्ण तुकडी तैनात करण्याचा मोठा आदेश जारी करू शकते. रॉयटर्सनेही वॉल स्ट्रीट जर्नल चा हवाला देत या मोठ्या तैनातीकडे लक्ष वेधले आहे.
ही तैनाती महत्त्वपूर्ण का आहे? गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेने या प्रदेशात दोन हजार दोनशे मरीन सैनिक पाठवले होते. मरीन सैनिकांवर दूतावासांचे संरक्षण करणे आणि नागरिकांना बाहेर काढण्याची जबाबदारी असते, परंतु 82व्या एअरबोर्नच्या तैनातीचा अर्थ असा आहे की अमेरिका कोणत्याही युद्धसदृश परिस्थितीसाठी किंवा वादग्रस्त प्रदेश सुरक्षित करण्यासाठी एक अतिरिक्त सैन्यदल तयार ठेवत आहे. ट्रम्प यांच्या शस्त्रसंधी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि वाटाघाटींदरम्यान सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिकेने उचललेले हे एक मोठे लष्करी पाऊल मानले जात आहे.