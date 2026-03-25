युद्धविरामाची चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिका पेंटागॉन मध्य-पूर्वेत हजारो सैनिक पाठवणार, काय आहे योजना?

ट्रम्प यांच्या युद्धविराम आणि शांतता मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने मध्य-पूर्वेतील लष्करी पकड मजबूत करण्यासाठी 82 व्या एअरबोर्न डिव्हिजनमधील धोकादायक सैनिकांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 25, 2026, 07:24 PM IST
America-Israel vs Iran War: मध्य-पूर्वेतील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेने एक मोठे लष्करी पाऊल उचलले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युद्धविराम योजनेची आणि शांतता प्रयत्नांची चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिकी सैन्य आपल्या सर्वात धोकादायक तुकड्यांपैकी एक असलेल्या 82 व्या एअरबोर्न डिव्हिजनमधून सुमारे एक हजार सैनिकांना मध्य-पूर्वेत पाठवण्याची तयारी करत आहे. तथापि, सैनिकांच्या संख्येबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहेत.

अमेरिकेकडून मध्य-पूर्वेवर सुमारे एक हजार सैनिक तैनात?

एपी वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालानुसार, हे सैनिक येत्या काही दिवसांत त्या प्रदेशासाठी रवाना होतील. 82 व्या एअरबोर्न डिव्हिजनला अमेरिकी सैन्याचे आपत्कालीन प्रतिसाद दल मानले जाते. त्यांची एक विशेष क्षमता म्हणजे त्यांना जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात अगदी कमी वेळात तैनात केले जाऊ शकते. या तुकडीमध्ये पहिली ब्रिगेड कॉम्बॅट टीम आणि डिव्हिजनचे कमांडर, मेजर जनरल ब्रँडन टेग्टमेयर यांचा समावेश असेल. यांना 'आपत्कालीन प्रतिसाद द' म्हटले जाते कारण ते कमी वेळेत कारवाईसाठी सज्ज असतात. 

 

वृत्तसंस्थांचे वेगवेगळे वृत्तानुसार...

जगभरातील प्रमुख वृत्तसंस्थांनी मध्य पूर्वेतील या तैनातीबद्दल वेगवेगळी वृत्ते दिली आहेत, ज्यामुळे सैनिकांची नेमकी संख्या अनिश्चित आहे. एपीच्या वृत्तानुसार अंदाजे एक हजार सैनिक तैनात केले जातील, तर वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) चा दावा याच्या उलट आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नल  नुसार, पेंटागॉन केवळ एकच तुकडी नव्हे, तर तीन हजार सैनिकांची संपूर्ण तुकडी तैनात करण्याचा मोठा आदेश जारी करू शकते. रॉयटर्सनेही वॉल स्ट्रीट जर्नल चा हवाला देत या मोठ्या तैनातीकडे लक्ष वेधले आहे. 

 

अमेरिकेचे मोठे लष्करी पाऊल

ही तैनाती महत्त्वपूर्ण का आहे? गेल्याच आठवड्यात अमेरिकेने या प्रदेशात दोन हजार दोनशे मरीन सैनिक पाठवले होते. मरीन सैनिकांवर दूतावासांचे संरक्षण करणे आणि नागरिकांना बाहेर काढण्याची जबाबदारी असते, परंतु 82व्या एअरबोर्नच्या तैनातीचा अर्थ असा आहे की अमेरिका कोणत्याही युद्धसदृश परिस्थितीसाठी किंवा वादग्रस्त प्रदेश सुरक्षित करण्यासाठी एक अतिरिक्त सैन्यदल तयार ठेवत आहे. ट्रम्प यांच्या शस्त्रसंधी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि वाटाघाटींदरम्यान सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिकेने उचललेले हे एक मोठे लष्करी पाऊल मानले जात आहे.

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

इतर बातम्या

'वेळीच थांबा, नाहीतर अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर...

महाराष्ट्र बातम्या