English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जगातील विद्यार्थ्यांची पाठ अन् विद्यापीठांचं अरबोंचं नुकसान; Trump Policy मुळे US चं शिक्षण क्षेत्र उद्ध्वस्त?

US universities lost: ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे तिथलं शिक्षण क्षेत्र मोडकळीस आलंय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 23, 2025, 09:45 AM IST
जगातील विद्यार्थ्यांची पाठ अन् विद्यापीठांचं अरबोंचं नुकसान; Trump Policy मुळे US चं शिक्षण क्षेत्र उद्ध्वस्त?
ट्रम्प धोरणाचा शिक्षणावर परिणाम

US universities lost: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले आणि अमेरिकेचे परदेशी धोरण अधिक कठोर बनले. भारतासह जगभरातील विद्यार्थी,कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम दिसतोय. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे तिथलं शिक्षण क्षेत्र मोडकळीस आलंय. ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर व्हिसा धोरणांमुळे अमेरिकेचे उच्च शिक्षण क्षेत्र संकटात सापडले आहे. ट्रम्प नीती नंतर कशी आहे अमेरिकेतील शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

आशियाई देशांतील विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक त्रास 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कठोर धोरणांमुळे परदेशी विद्यार्थी अमेरिकेत अभ्यासासाठी येण्यास टाळाटाळ करतायत. त्यामुळे भारत,चीनसह जगभरातून अमेरिकेत शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वेगाने घसरली आहे. ब्लूमबर्गच्या ताज्या अहवालानुसार, आशियाई देशांतील विद्यार्थ्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होतोय. ज्यामुळे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान आणि विज्ञान क्षेत्रांना दीर्घकालीन धोका निर्माण झालाय. यंदा ऑगस्टमध्ये फक्त 3.13 लाख विद्यार्थी व्हिसावर आले, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 19% कमी आहे.

व्हिसा नियमांमुळे विद्यार्थ्यांचा ओघ घटला

ट्रम्पांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणांतर्गत व्हिसा तपासणी आणि रद्द करण्याच्या प्रक्रिया कठोर झाल्या आहेत. यामुळे 1 लाख 50 हजार नवीन विद्यार्थ्यांचा प्रवेश अडला असून, एकूण नोंदणी 15% घसरली आहे. भारतातून 45% आणि चीनमधून 12% घट झाली. गेल्या चार वर्षांतील सर्वनिम्न पातळीवर पोहोचलेल्या या संख्येमुळे विद्यापीठांना आर्थिक आणि शैक्षणिक आव्हाने भेडसावत आहेत. 2021 नंतरची ही सर्वात कमी आगमन संख्या असल्याचे दिसून येतंय.

ट्रम्प यांच्या H-1B धोरणात चीनने शोधली संधी,जगाला देणार 'स्वस्तात मस्त' K-व्हिसा; जाणून घ्या A टू Z माहिती!

विद्यापीठांच्या महसुलास कसा बसतोय फटका?

परदेशी विद्यार्थी अमेरिकेला वर्षाला 44 अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक योगदान देतात आणि 4 लाख नोकऱ्या निर्माण करतात. यंदाच्या शरद सत्रात 40% घट होण्याची शक्यता असून, विद्यापीठांना 7 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होत असल्याचे दिसून आलंय. प्रत्येक तीन विद्यार्थ्यांमुळे एक नोकरी निर्माण होते, असे अभ्यास सांगतो.भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत अनेक मोठ्या कंपन्या उभ्या केल्यायत. ज्यामुळे STEM क्षेत्रातील नवसंशोधनावरही परिणाम होत आहे.

आशियाई देशांवर कसा होतोय परिणाम?

आशियातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये 24% घट झालीय. जपानपासून व्हिएतनामपर्यंतच्या 13 प्रमुख देशांतील विद्यार्थी प्रभावित झाले. ट्रम्प प्रशासनाने 6 हजारहून अधिक व्हिसे रद्द केली असून, हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांवर विशेष बंदी घातली. युरोप आणि दक्षिण कोरियासारखे देश या रिकामी जागा भरून काढत आहेत.

दीर्घकालीन धोके काय आहेत?

ट्रम्पांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेची जागतिक शिक्षणातील आघाडी धोक्यात आली आहे. परदेशी विद्यार्थी तंत्रज्ञानापासून अभियांत्रिकीपर्यंतच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देतायत. यामुळे विद्यापीठे परदेशी कॅम्पसवर विद्यार्थ्यांना हलवत आहेत. मात्र हे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देणारे ठरु शकते.

FAQ 

ट्रम्प प्रशासनाच्या व्हिसा धोरणांमुळे अमेरिकेत परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या किती घसरली आहे?

उत्तर: ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर व्हिसा नियमांमुळे शरद ऋतूच्या सत्रात परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या १९% ने कमी झाली आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये फक्त ३.१३ लाख विद्यार्थी व्हिसावर आले, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत एकूण १२% घट झाली असून, ही २०२१ नंतरची सर्वात कमी संख्या आहे.

परदेशी विद्यार्थ्यांच्या घटेमुळे अमेरिकेच्या विद्यापीठांना आणि अर्थव्यवस्थेला कसा फटका बसू शकतो?

उत्तर: परदेशी विद्यार्थी अमेरिकेला वर्षाला ४४ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक योगदान देतात आणि ४ लाख नोकऱ्या निर्माण करतात. यंदाच्या शरद सत्रात ४०% घट होण्याची शक्यता असून, विद्यापीठांना ७ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल. प्रत्येक तीन विद्यार्थ्यांमुळे एक नोकरी तयार होते. यामुळे तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील नवसंशोधनावर दीर्घकालीन परिणाम होईल.

आशियाई देशांतील विद्यार्थ्यांवर हा धोका का सर्वाधिक आहे?

उत्तर: आशियाई देशांतील विद्यार्थ्यांची संख्या २४% ने घसरली आहे, विशेषतः भारतातून ४५% आणि चीनमधून १२% घट झाली. ट्रम्प प्रशासनाने ६,००० हून अधिक व्हिसे रद्द केली असून, हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांवर विशेष बंदी घातली. यामुळे जपान, व्हिएतनामसारख्या देशांतील विद्यार्थी प्रभावित झाले, ज्यामुळे अमेरिकेची जागतिक शिक्षणातील आघाडी धोक्यात आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
us student visa arrival decreaseus student visa footfall decreaseयूएस स्टुडंट व्हिसाच्या आगमनात घटयूएस स्टुडंट व्हिसाच्या संख्येत घटडोनाल्ड ट्रम्प यूएस स्टुडंट व्हिसा

इतर बातम्या

1900 कोटी रुपयांना विकला ठाण्यातील सर्वात मोठा मॉल! भारताती...

मुंबई बातम्या