जगातील विद्यार्थ्यांची पाठ अन् विद्यापीठांचं अरबोंचं नुकसान; Trump Policy मुळे US चं शिक्षण क्षेत्र उद्ध्वस्त?

US universities lost: डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले आणि अमेरिकेचे परदेशी धोरण अधिक कठोर बनले. भारतासह जगभरातील विद्यार्थी,कर्मचाऱ्यांवर याचा परिणाम दिसतोय. ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे तिथलं शिक्षण क्षेत्र मोडकळीस आलंय. ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर व्हिसा धोरणांमुळे अमेरिकेचे उच्च शिक्षण क्षेत्र संकटात सापडले आहे. ट्रम्प नीती नंतर कशी आहे अमेरिकेतील शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कठोर धोरणांमुळे परदेशी विद्यार्थी अमेरिकेत अभ्यासासाठी येण्यास टाळाटाळ करतायत. त्यामुळे भारत,चीनसह जगभरातून अमेरिकेत शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वेगाने घसरली आहे. ब्लूमबर्गच्या ताज्या अहवालानुसार, आशियाई देशांतील विद्यार्थ्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होतोय. ज्यामुळे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान आणि विज्ञान क्षेत्रांना दीर्घकालीन धोका निर्माण झालाय. यंदा ऑगस्टमध्ये फक्त 3.13 लाख विद्यार्थी व्हिसावर आले, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 19% कमी आहे.
ट्रम्पांच्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणांतर्गत व्हिसा तपासणी आणि रद्द करण्याच्या प्रक्रिया कठोर झाल्या आहेत. यामुळे 1 लाख 50 हजार नवीन विद्यार्थ्यांचा प्रवेश अडला असून, एकूण नोंदणी 15% घसरली आहे. भारतातून 45% आणि चीनमधून 12% घट झाली. गेल्या चार वर्षांतील सर्वनिम्न पातळीवर पोहोचलेल्या या संख्येमुळे विद्यापीठांना आर्थिक आणि शैक्षणिक आव्हाने भेडसावत आहेत. 2021 नंतरची ही सर्वात कमी आगमन संख्या असल्याचे दिसून येतंय.
परदेशी विद्यार्थी अमेरिकेला वर्षाला 44 अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक योगदान देतात आणि 4 लाख नोकऱ्या निर्माण करतात. यंदाच्या शरद सत्रात 40% घट होण्याची शक्यता असून, विद्यापीठांना 7 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होत असल्याचे दिसून आलंय. प्रत्येक तीन विद्यार्थ्यांमुळे एक नोकरी निर्माण होते, असे अभ्यास सांगतो.भारतीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत अनेक मोठ्या कंपन्या उभ्या केल्यायत. ज्यामुळे STEM क्षेत्रातील नवसंशोधनावरही परिणाम होत आहे.
आशियातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये 24% घट झालीय. जपानपासून व्हिएतनामपर्यंतच्या 13 प्रमुख देशांतील विद्यार्थी प्रभावित झाले. ट्रम्प प्रशासनाने 6 हजारहून अधिक व्हिसे रद्द केली असून, हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांवर विशेष बंदी घातली. युरोप आणि दक्षिण कोरियासारखे देश या रिकामी जागा भरून काढत आहेत.
ट्रम्पांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेची जागतिक शिक्षणातील आघाडी धोक्यात आली आहे. परदेशी विद्यार्थी तंत्रज्ञानापासून अभियांत्रिकीपर्यंतच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देतायत. यामुळे विद्यापीठे परदेशी कॅम्पसवर विद्यार्थ्यांना हलवत आहेत. मात्र हे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देणारे ठरु शकते.
