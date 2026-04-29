  • अमेरिका पासपोर्टवर छापणार डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो; निर्णयामागील खरं कारण समोर

अमेरिका पासपोर्टवर छापणार डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो; निर्णयामागील खरं कारण समोर

US Passport With Donald Trump Picture: परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगोट यांनी, पासपोर्टच्या डिझाइनमध्ये बदल असला तरी पासपोर्टची सुरक्षा वैशिष्ट्ये पूर्वीप्रमाणेच अत्याधुनिक राहतील, असं  स्पष्ट केले आहे.

उर्वशी खोना | Updated: Apr 29, 2026, 08:13 AM IST
अमेरिका पासपोर्टवर छापणार डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो; निर्णयामागील खरं कारण समोर
नवीन पासपोर्टचा फर्स्ट लूक (AP Photo/Jon Elswick)

US Passport With Donald Trump Picture: अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याला 250 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर (Semiquincentennial) अमेरिकन पासपोर्टच्या डिझाइनमध्ये मोठा बदल करण्यात येणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा फोटो आता विशेष मर्यादित आवृत्तीतील (Limited Edition) पासपोर्टवर झळकणार असल्याची माहिती अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने दिली आहे.

पासपोर्ट डिझाइनमध्ये काय बदल?

नवीन डिझाइननुसार पासपोर्टच्या आतील मुख्य पानावर (Inside Cover) ट्रम्प यांचा फोटो आणि त्यांची सोनेरी अक्षरातील स्वाक्षरी (Gold Signature) असेल. याशिवाय, पासपोर्टच्या मागील बाजूस John Trumbull यांनी साकारलेले प्रसिद्ध ‘डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडन्स’ चित्र समाविष्ट केले जाणार आहे. परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते टॉमी पिगोट यांनी स्पष्ट केले की, डिझाइनमध्ये बदल असला तरी पासपोर्टची सुरक्षा वैशिष्ट्ये पूर्वीप्रमाणेच अत्याधुनिक राहतील.

कोठे मिळणार हा विशेष पासपोर्ट?

हा पासपोर्ट सुरुवातीला मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. वॉशिंग्टनमधील पासपोर्ट एजन्सीत प्रत्यक्ष जाऊन नूतनीकरण करणाऱ्या नागरिकांना हा नवीन डिझाइनचा पासपोर्ट दिला जाईल. मात्र, ऑनलाइन नूतनीकरण किंवा इतर राज्यांमधील केंद्रांवर सध्याचे जुने डिझाइनच कायम राहणार आहे.

इतर बदलांचाही समावेश

250 व्या स्वातंत्र्य वर्षानिमित्त प्रशासनाकडून इतर काही प्रतीकात्मक बदलही करण्यात येत आहेत. राष्ट्रीय उद्यानांच्या पासेसवर जॉर्ज  वॉशिंगटन यांच्यासोबत ट्रम्प यांची प्रतिमा असेल. तसेच स्मारक नाणी आणि काही प्रमुख संस्थांशीही ट्रम्प यांचे नाव जोडले जात आहे.

ऐतिहासिक संदर्भ आणि वादाची शक्यता

सध्या अमेरिकन पासपोर्टवर फ्रँसिस सकॉट की यांच्या ‘फोर्ट मॅकहेन्री’ युद्धाशी संबंधित चित्राचा वापर केला जातो. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांची प्रतिमा समाविष्ट करण्याचा निर्णय हा ऐतिहासिक बदल मानला जात आहे.

दरम्यान, या निर्णयावर अमेरिकेतील राजकीय वर्तुळात चर्चा आणि वाद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने मात्र हा निर्णय 250 व्या स्वातंत्र्य सोहळ्याचा एक भाग असल्याचे सांगितले असून, येत्या उन्हाळ्यापासून या नवीन पासपोर्टचे वितरण सुरू होणार आहे.

उर्वशी खोना या झी मीडियामध्ये वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत. १५ वर्षांहून अधिक राष्ट्रीय पत्रकारितेचा अनुभव असलेल्या उर्वशी खोना या सध्या दिल्लीतील झी मीडिया समूहात वरिष्ठ विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.

