/GPS फॉलो करत थेट रेल्वे ट्रॅकवर चढवली कार! प्लॅटफॉर्मवर उतरली अन्...; पोलिसांना पडला मोठा प्रश्न

GPS Instructions Car On Rail Track: स्टेअरिंग व्हीलवर महिला असताना काय काय होऊ शकतं यासंदर्भातील अनेक मिम्स तुम्ही इंटरनेटवर पाहिले असतील. मात्र मिम्समध्ये नाही तर खऱ्या आयुष्यात अगदी मिम वाटावं असा प्रकार घडला असून समोर आलेले फोटो पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. हे फोटो जगभरात व्हायरल झाले आहेत. विशेष म्हणजे हा सारा प्रकार पाहून पोलिसांना एक मोठा प्रश्न पडला असून त्याचं ते उत्तर शोधत आहेत. नेमकं घडलंय काय आणि पोलिसांना पडलेला हा प्रश्न कोणता ते जाणून घेऊयात...
अमेरिकेतील सिएटलमध्ये ही घटना घडली आहे. एका 70 वर्षीय महिलेने जीपीएसवरील दिशानिर्देशांचे पालन करत गाडी चालवताना चुकून आपली गाडी चक्क रेल्वे ट्रॅकवर नेली. एवढेच नाही तर काही अंतर ही गाडी चालवत थेट एका स्टेशनवर नेली. माझदा सीएक्स-5 गाडी चालवणारी ही महिला, गाडी थेट ट्रॅकवर घेऊन आली आणि माउंट बेकर स्टेशनवर थांबली. थांबण्यापूर्वी या महिलेने ट्रॅकवर जवळपास अर्धा किलोमीटरपर्यंत आपली कार चालवली होती. ही सारी घटना 2 जूनची असून सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला. चक्क एक कार प्लॅटफॉर्मवर येत असल्याचं पाहून अनेकांना आपल्या डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता.
या विचित्र अपघातामुळे अधिकाऱ्यांना सिएटलची '1 लाईन' लाईट रेल सेवा जवळपास दोन तासांसाठी स्थगित करावी लागली. स्थानिक प्रशासनाचे कर्मचारी या अपघातानंतर जवळपास दोन तास गाडी हटवण्याचे आणि रुळांची तपासणी करण्याचे काम करत होते. "एलिव्हेटेड रेल्वे रुळांवर चारचाकी अडकून पडणे ही कर्मचाऱ्यांसाठी रोजची गोष्ट नाही. जेव्हा हे घडले, तेव्हा रेल्वे सेवा थांबवण्यात आली. सुरक्षितपणे वाहन ट्रॅकवरुन हटवून रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी सर्व काही आधीसारखेच सुरक्षित असल्याची खात्री करावी लागली," असे सांगितले जात आहे.
महिला चालकाला रेल्वे मार्गावर पोहण्यासाठी एन्ट्री कुठून मिळाली हे कोडं असून पोलिसांनाही उलगडलेलं नाही. याच मोठ्या प्रश्नाचं उत्तर आता पोलीस शोधत आहेत. या साऱ्या प्रकरणाचा अधिकारी सखोल तपास करत आहेत.
दरम्यान, प्लॅटफॉर्मवरील या कारचे फोटो आणि व्हिडीओ समोर आल्यानंतर अनेकांनी त्यावर विनोदी प्रतिक्रिया नोंदवल्यात. काहींनी जीटीए सारखा गेम प्रत्यक्षात आलाय का? असा सवाल केला तर एकाने ही महिला पार प्लॅटफॉर्मला गाडी लावून त्यातून उतरली हे पाहूनच मला खूप हसायला येत आहे, अशी कमेंट केली आहे.