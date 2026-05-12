'आपली' माणसंच निघाली शत्रू! महापौरच निघाली चीनची हेर, आता होणार 'ही' शिक्षा

US-China relations : महापौरपदी असणाऱ्या महिलेच्या कोणत्या कृतीमुळं लक्षात आलं, की ती आहे चीनची हेर? यंत्रणांना माहिती मिळताच एकच खळबळ. जाणून घ्या नेमकं काय आणि कसं घडलं?
US-China relations: मध्यपूर्वेमध्ये असणारी तणावाची परिस्थिती अद्यापही नियंत्रणात आलेली नाही. उलटपक्षी हा तणाव आणखी गंभीर वळणावर पोहोचल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यातच आता एक असं वृत्त समोर आलं आहे, ज्यामुळं अमेरिकेला जबर हादरा बसल्याचच स्पष्ट होतंय. हे वृत्त म्हणजे, एका महिला हेराचं. अमेरिकी न्यायव्यवस्थेनं 11 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या माहितीनुसार कॅलिफोर्नियातील आर्केडिया शहराच्या 58 वर्षीय महापौर ईलिन वांग नामक महिला मुळात एक चीनी हेर होती.
खुद्द वांगनंच आपण चीनच्या अनधिकृत हेर असल्याची कबुली देत इथं आपला गुन्हा कबुल करत पदाचा राजीनामासुद्धा दिला. न्याय विभागाच्या माहितीनुसार येत्या काही दिवसांत लॉस एन्जेलिसमधील वरिष्ठ न्यायलयात महापौरपदी असणाऱ्या या महिलेनं गुन्हा स्वीकारलल्यानंतर तिच्यावर दोषसिद्धीची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
कधीपासून वांग इथं वावरत होती?
नोब्हेंबर 2022 मध्ये आर्केडिया सिटी काऊन्सिलमध्ये वांगची निवड झाली होती. जिथं पाच सदस्यांच्या परिषदेमध्ये महापौर पदासाठीची निवड Rotation पद्धतीनं होते. USA च्या न्याय विभागाच्या माहितीनुसार वांगवर Ex fiance माईक सन याच्या जोडीनं बिजींगच्या इशाऱ्यावर अर्थात चीन सरकारच्या सांण्यावरून या देशाच्या समर्थनार्थ प्रचार करण्याचा आरोप आहे.
सदर प्रकरणामध्येच 65 वर्षीय सननं मागील वर्षी ऑक्टोबर मगहिन्यात अमेरिकी न्यायालयात आपला गुन्हा कबूल केला होता. ज्यानंतर न्यायालयानं त्याला चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. सध्या सन हा कारागृहातच असल्याचं सांगण्यात येतं. याच विषयाशी संबंधित याचिकेनुसार वांगवर दोषसिद्धी झाल्यानंतर तिला 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.
वांगचं या आरोपांबाबत काय म्हणणं?
'प्लेड गिल्टी अॅग्रीमेंट'मध्ये वांगनं आपण 2020 च्या अखेरच्या दिवसांपासून 2022 पर्यंत सनच्या मदतीनं चीनच्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाअंतर्गत काम केलं. या दोघांनी मिळून US News Center नावाचं संकेतस्थळ सुरू केलं, ज्या माध्यमातून ते चीनी अमेरिकी समुदायासाठी बातम्यांचा स्त्रोत ठरलं. बिजींगचं हित केंद्रस्थानी ठेवत हे संकेतस्थळ काम करत होतं. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाच्या सांगण्यावरूनच ते या वेबसाईटवर माहिती पोस्ट कर होते. आपण अॅटर्नी जनरलला आपण चीनसाठी काम करत असल्याचं सूचित केलं नसून, वेबसाईटवरील काही माहिती चीनच्या सांगण्यावरून पोस्ट केली जात असल्याचंही सांगितलं नसल्याची कबुली तिनं दिली.
अमेरिकेवर चीनची वक्रदृष्टी?
या संपूर्ण प्रकरणात अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी ही घटना म्हणजे देशाची सुरक्षितता आणि लोकशाहीवर एक मोठा आघात असल्याचं म्हचलं. एफबीआयच्या काऊंटर इंटेलिजन्स विभागानुसार वांगनं वैयक्तिक फायद्यासाठी चीनच्या हितार्थ कामं केली.