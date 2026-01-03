हल्ल्याच्या वेळी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष पत्नीसोबत बेडरुममध्ये..; ट्रम्प TV वर पाहत होते Live Video

USA Attack Venezuela President In Bedroom: व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकासमधील लष्करी तळ आणि महत्त्वाच्या सरकारी ठिकाणांवर अमेरिकेने हवाई हल्ले केले. व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना अमेरिकन सैन्यातील 'डेल्टा फोर्स'ने ताब्यात घेतले आहे. दोघांनाही अमेरिकी युद्धनौकेवरुन अमेरिकेत आणलं जात असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अमेरिकी लष्कराचे सैनिक या हल्ल्यादरम्यान जी काही कारवाई करत होते ती अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प टीव्हीवर लाइव्ह पाहत होते. अमेरिकी सेनेच्या जवानांनी मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला खेचत बेडरुममधून बाहेर काढल्याची माहिती समोर आली आहे.
'सीएनएन'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांची पत्नी त्यांच्या बेडरुममध्ये झोपलेले असतानाच अमेरिकी लष्कराने कारवाई केली. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष मादुरो आणि त्यांची पत्नी फ्लोरेस या दोघांनाही या छापेमारीदरम्यान अमेरिकी लष्कराने त्यांच्या बेडरुममधून खेचत बाहेर आणलं. या दोघांची ओळख पटल्यानंतर त्यांना लष्कराने ताब्यात घेतलं. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकी लष्कराच्या एलीट डेल्टा फोर्सने ही कारवाई केली असून यामध्ये कोणत्याही अमेरिकी व्यक्तीला साधी दुखापतही झालेली नाही.
या प्रकरणाशी संबंधीत लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एफबीआयच्या (अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणा) एजंट्सची एक टीम अमेरिकी लष्कराच्या या विशेष मोहिमेमध्ये छापेमारी करणाऱ्या डेल्टा फोर्ससोबत होती. या एजंट्सने ओळख पटवल्यानंतरच मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेण्यात आल्याचे समजते. आता मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला न्यूयॉर्कला आणण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट अॅडमिनिस्ट्रेशनने व्हेनेझुएलामध्ये मादुरो आणि काही उच्च पदस्थ लष्करी अधिकाऱ्यांविरोधातील आरोपपत्रावर मागील अनेक वर्षांपासून काम केलं असून आता याच आरोपपत्राच्या आधारे आरोप निश्चित केले जाणार आहेत.
व्हेनेझुएलातील मादुरो सरकारची 'हुकूमशाही' संपवण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आल्याचं ट्रम्प प्रशासनाने म्हटलं आहे. तसेच तेथील अफाट तेल साठ्यांवर मादुरो सरकारचा प्रभाव असल्याने हा हल्ला करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच मादुरो सरकारला 'विदेशी दहशतवादी संघटना' घोषित केले होते. त्यानंतर काही दिवसातच हा हल्ला करण्यात आला आहे.
व्हेनेझुएलाच्या कायद्यानुसार उपराष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी या हल्ल्यानंतर देशाचा कारभार हाती घेतला असून त्यांनी या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. तसेच राष्ट्राध्यक्ष मादुरो जिवंत असल्याचा पुरावा अमेरिकेने जगासमोर सादर करावा असंही रॉड्रिग्ज म्हणाले आहेत. रशिया आणि चीननेही अमेरिकेच्या या लष्करी कारवाईवरुन टीका केली आहे. या घटनेचे जागतिक पडसाद उमटण्याची चिन्हं दिसत आहेत.