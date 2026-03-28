इराणचा अमेरिकेवर सायबर हल्ला! FBI प्रमुखाचं अकाऊंट हॅक; खासगी फोटोंमुळे खळबळ

USA Iran Cyber War: पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि इस्रायलदरम्यानचा संघर्ष थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसून आता हे युद्ध वेगळ्याच स्तरावर पोहोचलं आहे. हे युद्ध केवळ क्षेपणास्त्रे आणि बॉम्बपुरते मर्यादित न राहता, आता या लढ्याने 'सायबर युद्धा'चं स्वरुपही घेतलं आहे. इराणमधील एका हॅकर्सच्या गटाने अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणा एफबीआयचे (FBI) संचालक काश पटेल यांचे वैयक्तिक ईमेल अकाऊंट हॅक केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या सायबर हल्ल्याची जबाबदारी खुद्द त्या हॅकर ग्रुपनेच स्वीकारली आहे. या घटनेनंतर, अमेरिकेच्या तपास यंत्रणांना हाय अलर्टचा इशारा देण्यात आला असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे. मात्र या हल्ल्यामुळे अमेरिकेतील सायबर यंत्रणांच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, शुक्रवार, 27 मार्च 2026 रोजी 'हंदाला हॅक टीम' (Handala Hack Team) या हॅकर गटाने एफबीआय संचालक काश पटेल यांच्या खाजगी ईमेल इनबॉक्सचा अॅक्सेस मिळवल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी काश पटेल यांचे अनेक खासगी फोटो आणि महत्त्वाची कागदपत्रं इंटरनेटवर प्रसिद्धही केली आहेत. या हॅकर्सने आपल्या वेबसाईटवरही हॅकिंगची माहिती दिली आहे. पटेल यांचे नाव आता आम्ही यशस्वीरित्या हॅक केलेल्या व्यक्तींच्या यादीत आलं आहे, असं या ग्रपने म्हटलं आहे.
हॅकर्सनी जगासमोर आणलेल्या काश पटेल यांच्या वैयक्तिक फोटोंमध्ये एखाद्या पिकनिकवर असल्याचं दिसत आहे. एका फोटोत ते सिगार ओढताना, दुसऱ्या फोटोत एका जुन्या स्टाइलच्या 'कन्व्हर्टिबल' कारमधून फेरफटका मारताना आणि तिसऱ्या फोटोत हातात मद्याची बाटली घेऊन आरशासमोर 'सेल्फी' घेताना दिसत आहेत. दुजोरा दिला की, पटेल यांच्या ईमेल अकाऊंटमध्ये खरोखरच घुसखोरी झाली होती. ऑनलाइन प्रसिद्ध झालेले फोटो खरे असल्याचे दिसून येते, असं न्याय विभागातील एका अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे. या घडामोडीबाबत एफबीआयने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण दिलेले नाही. मात्र फोटोंकडे पाहता हे फोटो खरे असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
'The so-called impenetrable systems of the FBI were brought to their knees within hours by our team' pic.twitter.com/t6of1BcWAq
'हंदाला' (Handala) ग्रुप स्वतःची ओळख सांगताना पॅलेस्टाईन-समर्थक 'विजिलान्टे' म्हणजेच स्वयंघोषित न्यायकर्ते असं म्हटलं आहे. तथापि, पाश्चात्य देशांमधील यंत्रणांच्या माहितीप्रमाणे हंदाला हे नाव इराणी सरकारच्या 'सायबर गुप्तचर' विभागांनी वापरलेले टोपणनाव आहे. अलीकडेच, 'हंदाला'ने मिशिगनमधील वैद्यकीय उपकरणे आणि सेवा पुरवठादार असलेल्या 'स्ट्रायकर' कंपनीचे नेटवर्क हॅक केल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.