जागतिक स्तरावर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा उलटफेर; युद्धाच्या पूर्णविरामाचा अमेरिकेचा दावा पाहून इराणनं म्हटलं, 'रेड लाईन...'

Iran USA War : इराणसोबतचा सामंजस्य करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, युद्धाला पूर्णविराम मिळण्यासंदर्भातील भाष्ट अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्याचं म्हटलं गेलं. मात्र, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील प्रवक्ते इस्माईल बघई यांनी वेगळंच चित्र जगापुढं ठेवल्यानं आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये हा सर्वात मोठा उलटफेर मानला जात आहे. अमेरिका किंवा इराण या दोन्ही देशांमध्ये कोणताही अंतिम सामंजस्य करार झाला असून त्याबाबतची वृत्त आणि तत्सम गोष्चींमध्ये तथ्य नसल्याचं बघई यांनी स्पष्ट केलं. भारताच्या व्यापारी जहाजांवर केलेल्या हल्ल्यांचीसुद्धा निंदा करत त्यांनी संयुक्त राज्यांनी अमेरिकेला यासाठीचा जाब विचारावा असाही सूर आळवला.
इराणच्या स्थानिक वृत्तसंस्थेशी संवाद साधताना, 'इराणनं आतापर्यंत अशा कोणत्याही अंतिम करारावर निर्णय घेतला नसून, आम्ही 'रेड लाईन्स'वर माघार घेणार नाही', असं म्हणत तडजोडीच्या भूमिकेस इराणनं स्पष्ट नकार दिला. अमेरिकेकडून सातत्यानं भूमिका बदलल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'शांततापूर्ठण चर्चांची सुरुवात आम्हीच केली होती. सामंजस्य कराराचा एक मोठा भाग याआधीच तयार झाला होता. मात्र, अमेरिकेनं वारंवार आपली भूमिका बदलली आणि याच कारणामुळं राजकीय प्रक्रियेमध्ये अनेक अडचणी येत गेल्या', असंही इराणनं स्पष्ट केलं.
कतार आणि पाकिस्ताननं या संपूर्ण प्रकरणात मध्यस्थी करण्यासाठी प्रयत्न केली असूनन, हे प्रयत्न अद्यापही सुरू आहेत. शिवाय इराणनं होर्मुझची सुरक्षा कमी करण्यासाठीसुद्धा अमेरिकी लष्करावरच दोषारोपण केलं आहे. त्यामुळं ही ठिणगी अद्याप धुमसतच असल्याचं स्पष्ट झालं.
इराणसोबतचं आमचं युद्ध संपलं, असं सांगताना येत्या काळात सामंजस्य करारावर दोन्ही देशांच्या स्वाक्षरी होतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या स्वाक्षरीच्या टप्प्यानंतर बंद असणारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची वाट पुन्हा सुरू होईल असं ते म्हणाले. ज्यावर अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळं इराणनं आधीच्या तुलनेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत आणखी काटेकोर सुरक्षाव्यवस्था तैनात केल्याचं म्हटलं. किंबहुना होर्मुझमध्ये सुरक्षेत आलेल्या त्रुटींसाठी इराणनं अमेरिकेला दोषी ठरवत संपूर्ण जगापुढं ट्रम्प यांच्या देशावर निशाणा साधला.
ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा सामंजस्य करार अंतिम टप्प्यात असणं आणि युद्धाच्या पूर्णविरामाबाबच दावा करणं इराणला रुचलेलं नाही. याच कारणास्तव आता इराणच्या या प्रतिक्रियेवर अमेरिका नेमकं काय उत्तर देणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.