  • दूर राहा! अमेरिकेचा आणखी एक इशारा; कोणत्याही क्षणी इराणवर हल्ला करणार ट्रम्प यांचं लष्कर?

दूर राहा! अमेरिकेचा आणखी एक इशारा; कोणत्याही क्षणी इराणवर हल्ला करणार ट्रम्प यांचं लष्कर?

US Iran Military Tension: अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांमध्ये असणारं तणावाचं वातावरण क्षणोक्षणी गंभीर वळणावर पोहोचलं असून या इस्लामबहुल प्रजासत्ताक राष्ट्रावर महासत्ता अमेरिका कोणत्याही क्षणी हल्ला करणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Feb 10, 2026, 09:47 AM IST
US Iran Military Tension: रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या युद्धानं जगाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केलं. हे युद्ध शमत नाही, तोच आणखी एका युद्धाचं सावट संपूर्ण जगावर घोंगावत असल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्या युद्धाच्या भीतीनं साऱ्या जगाचा थरकाप उडत आहे आणि ज्यामुळं हाहाकाराचं पर्व सुरू होऊ शकतं अशी चिंता व्यक्त केली जाते त्यामागचं कारण आहे इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये उडणारे खटके आणि त्यामुळं निर्माण झालेली तणावाची परिस्थिती. 

अमेरिका इराणवर कोणत्याही क्षणी हल्ला करणार?

अमेरिकी लष्कराच्या एकंदर कृती आणि हालचाली पाहता इराणवर हा देश कधीही हल्ला करु शकतो असेच संकेत मिळत असून त्यासंदर्भातील प्रश्नसुद्धा उपस्थित करत आहेत. वॉशिंग्टन आणि तेहरानमध्ये असणाऱ्या तणावामुळं अमेरिकेनं होर्मुज भागातून प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अमेरिकी जहजांसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना लागू करण्यात आल्या असून त्यांना इराणच्या सागरी, जल क्षेत्रापासून दूर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

अमेरिकी सागरी प्रशासन (US मरीनटाइम अॅडमिनिस्ट्रेशन)नं नुकत्याच जारी केलेल्या माहितीनुसार इराणच्या कोणत्याही इसमास अमेरिकी जहाजांवर प्रवेश न देण्याची भूमिका घेतली आहे. 'जर, इराणी लष्कर अमेरिकी राष्ट्रध्वज असणाऱ्या व्यावसायिक जहाजावर प्रवेश करतं, तर चालक दलानं त्यांना बळजबरीनं रोखू नये. याचा अर्थ असा होत नाही की त्यांना जहाजावरील प्रवेशाची अनुमती आहे', असं अमेरिकेकडून सांगण्यात आलं. कोणतीही तडजोड न करता अमेरिकी व्यावसायिक जहाजांनी इराणच्या सागरी क्षेत्र आणि सीमांपासून दूर रहावं आणि जहाजं ओमानच्या सागरी क्षेत्राजवळून पुढे न्यावं असंही आवाहन करण्यात आलं आहे. 

लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे अमेरिकेकडून या शिफारसी येण्यापूर्वी एक महत्त्वाचा इशारा जारी करण्यात आला होता. ज्यामध्ये अमेरिकेनं इराणमध्ये असणाऱ्या त्यांच्या नागरिकांना तातडीनं इराण सोडण्याचा इशारा दिला होता. ज्याअंतर्गत इराणसाठी अमेरिकेच्या व्हर्च्युअल दूतावासानं नन्यानं प्रवासाला अनुसरून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. इराणमध्ये असणाऱ्या अमेरिकी नागरिकांनी इराणमधून निघण्याची तयारी करावी ज्यामध्ये ते कुठंही अमेरिकी सरकारच्या मदतीवर अवलंबून नसलीत हा मुद्दासुद्धा अधोरेखित करण्यात आला आहे. दोन्ही देशांमधील एकंदर परिस्थिती पाहता हा तणाव आणखी वाढल्यास युद्धाचे ढग दूर नाहीत हेच स्पष्ट होत आहे. 

