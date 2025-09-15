'भारतीय नागरिकाचं शीर धडापासून वेगळं करणाऱ्या त्या इसमाला...', हादरवणाऱ्या हत्याकांडावर ट्रम्प यांची पहिली प्रतिक्रिया

Indian Man beheaded in america Donald Trump reatcion : परदेशामध्ये भारतीय नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत असून, यामध्ये मन सुन्न करणाऱ्या एका घटनेनं काही दिवसांपूर्वीच अनेकांचा थरकाप उडवला. अमेरिकेच्या टेक्सास इथं असणाऱ्या डलासम्ये भारतीय नागरिक चंद्र नागमल्लैया यांची निघृण हत्या करत त्यांचं शीर धडापासून वेगळं करण्यात आलं. या मन हेलवणाऱ्या घटनेवर जगभरातून प्रतिक्रिया आणि संतप्त सूर आळवला जात असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीसुद्धा आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
सदर प्रकरणामध्ये आरोपीविरोधात 'प्रथम श्रेणी खटला' चालवत कायद्याच्या मर्यादा असतील तितकी कठोर शिक्षा देण्याची हमी दिली आहे. अमेरिकेमध्ये पुन्हा एकदा नागरिकांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्याचा संकल्प करत त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या अवैध आणि अप्रवासी गुन्हेगारांविरोधात कारवाई होताना येथील सरकार हयगय करणार नाही असाही स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
प्रकरण कोणतंही असो ट्रम्प यांच्याकडून सातत्यानं गतकाळातील सरकारी धोरणांवर टीका करत माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर टीका करण्याचा पाढा म्हणण्याचं सत्र यावेळीसुद्धा सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. 'ट्रुथ' नावाच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर माहिती देताना भारतीय नागरिकावर झालेला हा क्रूर हल्ला एका अप्रवासी नागरिकानं केल्याची माहिती देत त्याला देशाबाहेर काढायला हवं होतं, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. असं न होण्यास बायडेन यांची उदारमतवादी धोरणं कारणीभूत ठरल्याचं सांगत, त्यांच्या कार्यकाळातील धोरणांचा कडाडून विरोध केला. आता मात्र या अप्रवासी गुन्हेगारांविरोधात कोणतीही नरमाईची भूमिका घेतली जाणार नसल्याची कठोर भूमिका ट्रम्प यांनी घेतली.
डलास पोलिसांच्या माहितीनुसार भारतीय वंशाच्या आणि मूळच्या कर्नाटकच्या चंद्र नागमल्लैया यांची हत्या योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (37) नावाच्या इसमानं केली. वॉशिंग मशीनवरून सुरू झालेला हा वाद इतका विकोपास गेला की यामध्ये नागमल्लैया यांना कुटुंबासमोरच जीव गमवावा लागला, जिथं हत्या करणाऱ्यानं अतिशय निर्दयीपणे त्यांचं शीर धडापासून वेगळं करत ते फुटबॉलप्रमाणं उडवलं.
सदर घटनेचा मन सुन्न करणारा व्हिडीओसुद्धा व्हायरल झाला. पोलिसांपर्यंत या घटनेची माहिती पोहोचताच पळ काढण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या कोबोसला त्यांनी ताब्यात घेतलं. जिथं त्यानं हा गुन्हा कबुलही केला. दरम्यान पोलिसांना या इसमाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असून आता त्याच्यावर नेमकी कोणती कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया काय?
ट्रुथ सोशलवर पोस्ट करून बायडेन धोरणांवर टीका करत, "अवैध गुन्हेगारांवर नरमाई संपली" असे म्हणत कठोर कारवाईची हमी दिली.
आरोपीची पार्श्वभूमी काय?
आरोपी क्यूबाचा रहिवासी असून, अवैध परदेशी आहे. त्याच्या नावे गुन्हे इतिहास (लैंगिक शोषण, चोरी). ICE ने डिपोर्टेशन सुरू केले.
पीडितांच्या कुटुंबाला मदत कशी मिळतेय?
भारतीय दूतावासानं पीडित कुटुंबाला मदत पोहोचवली असून, ; गो फंडमी वर 200000 डॉलर गोळा करत ही मदत केली. मृत नागरिकावर 13 सप्टेंबरला अंत्यसंस्कार झाले.