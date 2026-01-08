English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प मर्यादा ओलांडणार; भारताला सोसावा लागणार 500% Tariff चा भुर्दंड, सामान्यांवर कसा होईल परिणाम?

Trump Tariff on India to be raised latest update : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या अनेक निर्णयांनी संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली असून आता यामध्ये आणखी एक मोठा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.   

सायली पाटील | Updated: Jan 8, 2026, 10:01 AM IST
Trump Tariff on India to be raised latest update : जागतिक स्तरावर अनेक महत्त्वाचे आणि मित्रराष्ट्रांवरही थेट परिणाम करणारे निर्णय अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मागील काही दिवसांपासून घेत आहेत. ट्रम्प यांच्या याच निर्णयांचा सपाटा अद्यापही थांबला नसून आता त्यांनी आणखी एका अशा प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे ज्याचे जागतिक स्तरावर सर्वदूर परिणाम दिसून येणार आहेत हे स्पष्ट आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या राष्ट्रांवर कठोर कारवाई करण्याचा मनसुबा प्रस्तावाला मान्य केल्यानं जवळपास जाहीर केला आहे,. 

ट्रम्प यांच्या या भूमिकेनंतर भारत आणि चीनवर लादला जाणारा अमेरिती टॅरिफ (Tariff) अर्थात आयात शुल्काचा भार आणखी वाढू शकतो. काही देशांसाठी हे प्रमाण थेट 500 टक्क्यांच्याही पुढे किंवा या टप्प्यांपर्यंत पोहोचू शकतं. युक्रेनसोबतच्या युद्धजन्य परिस्थितीदरम्यान रशियावर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेनं ही भूमिका घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्पर यांनी या प्रस्तावास पुढील तरसुदींसाठी मान्यता दिली. 

नेमका काय बदल होणार?

लिंडसे ग्राहम आणि डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी एकत्रितरित्या सादर केलेल्या ज्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, त्यानुसार जी राष्ट्र जाणीवपूर्वक रशियाकडून तेल आणि युरेनियमची खरेदी करत आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. अमेरिकेच्या सांगण्यानुसार याच खरेदीमुळं रशियाला युक्रेनसोबत युद्ध सुरू ठेवण्यासाठीचं आर्थिक पाठबळ मिळतं. सीनेटर ग्राहम यांच्या माहितीनुसार या प्रस्तावामुळं ट्रम्प यांना भारत, चीन, ब्राझील अशा देशांवरील दबाव वाढवण्यासाठी अधिक ताकद मिळेल, जेणेकरून ही तेल खरेदी रोखता येईल. 

2025 मध्येच अमेरिकेनं भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या गोष्टींवर 25 टक्के आयातशुल्क लागू केलं होतं. याशिवाय रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास त्यावर 25 टक्के अतिरिक्त करही लाहू केला होता. ज्यामुळं काही भारतीय वस्तूंवरील कराचा आकडा 50 टक्क्यांवर पोहोचला आणि यासोबतच अमेरिका- भारत या दोन्ही देशांच्या नात्यात मिठाचा खडा पडला. 

चीनसोबतही अमेरिकेचं वाकडं...

फक्त भारतच नव्हे तर, अमेरिकेचं चीनसोबतही वैर असून, आता या दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. अमेरिकेनं चीनवरून येणाऱ्या सामानावर 145 टक्के आयात शुल्क लावलं ज्याचं प्रत्युत्तर देत चीननं अमेरिकेतील सामानावर 125 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला.

भारताची काय भूमिका?

हल्लीच ट्रम्प यांनी दिलेल्या संकेतांनुसार भारतावरही नव्यानं काही कर लागू केले जाणार असून एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हणाले, 'पंतप्रधान मोदी एक चांगले व्यक्ती असले तरीही, मला दिलासा देणंही गरजेचं होतं. आम्ही आता लवकरच करात वाढ करू शकतो.' दरम्यान काही दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी भारतातील तांदळावर कर लावण्याची धमकी दिली होती. व्हाईट हाऊसमध्ये अमेरिकी शेतकऱ्यांनी भारत, चीन आणि थायलंडमधून स्वस्त दरात धान्यविक्रिचे आरोप केल्यानंतर त्यांचं हे वक्तव्य समोर आलं होतं.

हेसुद्धा वाचा : प्रसिद्ध भारतीय उद्योजकांच्या मुलाचं निधन! ₹3660000000000 च्या संपत्तीपैकी 75% देशासाठी करणार दान

 

भारत आणि अमेरिकेदरम्यान चाललेली करासंदर्भातील बातचीत सध्या थांबली असली तरीही भारतानं अमेरिकी शेतीसंबंधी सामानावरील कर कमी करावा अशी या महासत्ता राष्ट्राची अपेक्षा आहे. मात्र आपले शेतकरी आणि दुग्धोत्पादन क्षेत्राच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड करण्यासाठी आपण तयार नसल्याची ठाम भूमिका भारतानं घेतल्यानं हा तणाव वाढला आहे. तेव्हा आता ट्रम्प दिलेल्या धमकीप्रमाणे भारतावर 500 टकक्यांचं आयातशुल्क खरंच लावतात का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

