/इराणवर अमेरिकेचा पुन्हा हल्ला, परिस्थिती आणि परिणाम आणखी गंभीर होतील; ट्रम्प यांचा इशारा

नवी दिल्ली : अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असणारा संघर्ष काही केल्या थांबण्याचं नाव घेत नाहीय. या दोन्ही देशांमध्ये बहुप्रतिक्षित असा शांतता आणि युद्धबंदी करार झाला असला तरीही संघर्षाला मिळालेला विराम फक्त कागदोपत्रीच असल्याचं स्पष्ट होत आहे. कारण ठरतेय ती म्हणजे धुमसणारी संघर्षाची ठिणगी. अमेरिका आणि इराणमध्ये झालेला अंतरिम करार संपुष्टात आल्याचं सांगण्याच्या काही तासांतच अमेरिकेनं इराणवर भीषण हवाई हल्ले केले.
अमेरिकी सेंट्रल कमांडच्या माहितीनुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांना सुरक्षिततेची हमी देत इराणची हल्ला करण्याची क्षमता पूर्णपणे कमकुवत करणं हा यामागचा मुख्य हेतू असल्याचं सांगण्यात येत आहे. अमेरिकेनं केलेल्या या हल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा आखाती देशांमध्ये तणाव वाढला असून, इराणनंसुद्धा अमेरिकेला भीषण परिणामांना सामोरं जाण्यासाठी तयार राहा असा इशारा दिला.
इराणच्या दक्षिण पूर्वेकडे असणाऱ्या ईरानशहर विमानतळावर एक मोठा हल्ला झाला. ज्यानंतर तेथील सरकारी वृत्तसंस्था IRNA च्या माहितीनुसार या हल्ल्यामध्ये काही मृत्यूंची नोंद करम्यात आली. या हल्ल्यानंतर इराणमधील सदर भागात सुरक्षा वाढवण्यात आली. दरम्यान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या हल्ल्याच्या काही क्षणांपूर्वीच इराणसोबत आता कोणतीही चर्चा होणार नाही असंही स्पष्ट केल्यानं या घटनांचे पडसाद जागतिक स्तरावर उमटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर संपूर्ण दक्षिण इरामध्ये एकच खळबळ माजल्याचं पाहायला मिळालं. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीपासून ओमानच्या खाडीपर्यंत व्यापलेल्या बुशहर, सीरिक, अबू मुसा बेट, जास्क बेट, चाबहार सारख्या शहरांमध्येसुद्धा स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. इराणमधील सर्वात महत्त्वाचं बंदर असणाऱ्या बंदर अब्बास इथं आठ स्फोट झाले. ज्यानंतर इथं एअर डिफेन्स सिस्टीमसुद्धा सक्री. करण्यात आली. या सर्व घडामोडींमुळं इराणच्या अनेक भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला.
अमेरिका इराण संघर्ष मिटण्याच्या वळणावर असतानाच एकाएकी पुन्हा हे हल्ले होण्यामागचं कारण म्हणजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये व्यावसायिक जहाजांवर होणारे हल्ले. ज्यासाठी अमेरिकेनं थेट इराणवर दोषारोपण केलं असून, जगभरातील तेलपुरवठ्याचा पाचवा भाग हा याच वाटेनं पुढे जातो. ज्यामुळं हे क्षेत्र सुरक्षित ठेवणं अतिशय महत्त्वाचं असल्याची