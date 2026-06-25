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39 सेकंदांत दोन मोठे भूकंप! 10 हजार लोकांचा मृत्यू, 'या' देशात आणीबाणी लागू; आजूबाजूचे देशही हादरले

भूकंपाच्या जोरदार धक्क्यांमुळे अनेक बहुमजली इमारती अगदी पत्त्यांच्या बंगल्यासारख्या कोसळल्या. संपूर्ण काराकास शहरात धुळीचे साम्राज्य पसरलं. आजूबाजूच्या देशांनाही धक्के जाणवले.

Published: Jun 25, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:12 AM IST
39 सेकंदांत दोन मोठे भूकंप! 10 हजार लोकांचा मृत्यू, 'या' देशात आणीबाणी लागू; आजूबाजूचे देशही हादरले
Source: Bureau

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39 सेकंदांत दोन मोठे भूकंप! 10 हजार लोकांचा मृत्यू, 'या' देशात आणीबाणी लागू
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