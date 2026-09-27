चक्रीवादळाचा 'डोळा' तुम्ही कधी पाहिलात का? ताशी 260 किमी वेगाने वारे, ढगांची दाट भिंत चिरत विमान शिरले अन्... Video

एल निनोचे संकट असतानाच पोलो चक्रीवादळ पुन्हा एकदा तीव्र झाले आहे. शुक्रवारी वादळ कॅटेगरी 5मध्ये परिवर्तीत झाले असून सॅटेलाइट फुटेजमध्ये मेक्सिकोच्या प्रशांत महासागराच्या किनारपट्टीपासून दूर खोल समुद्रात चक्रीवादळाचा डोळाच जणू घोंगावत असल्याचा भास झाला. या चक्रीवादळामुळं वाऱ्याची वेग ताशी 285 किमी प्रतितास इतका होता.
शुक्रवारी सकाळी 8 वाजता पोलो मेक्सिकोच्या काबो कोरिएंटेसपासून जवळपास 470 किमी दूर दक्षिण-पश्चिम येथे घोंगावत होते. तर 19 किमी प्रति तास वेगाने पश्चिमेकडे सरकत आहे. पोलो चक्रीवादळ या आठवड्याच्या सुरुवातीला कॅलिफॉर्निया सूरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तसंच, या चक्रीवादळाचा मोठा तडाखा बसू शकतो.
दरम्यान, NOAA च्या हुरेकन हंटर्स म्हणजेच चक्रीवादळांचा मागोवा घेणाऱ्या वैज्ञानिकांच्या एका पथकाने एक वेगळा प्रयोग केला आहे. एका मोहिमेदरम्यान, NOAAच्या वैज्ञानिकांनी विमानाने थेट चक्रीवादळाच्या मध्यमागी म्हणजेच त्याच्या डोळ्यात उड्डाण केले. पथकाने विमान थेट कॅटेगरी 5 च्या अत्यंत शक्तिशाली चक्रीवादळ पोलोच्या केंद्रात नेले.
Join us in the flight station to see what it's like flying into a hurricane!— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) September 26, 2024
This morning @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" flew a critical mission into Hurricane #Helene ahead of its landfall later today. Data collected will help improve intensity forecasts and support… pic.twitter.com/WSVnCSZH4X
सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये हे विमान सुरुवातीला दाट, मळकट आणि ढगांच्या पांढऱ्या भिंतीतून पुढे जाताना दिसते. या ढगांच्या भिंतीला आयवॉल असंही म्हणतात. म्हणजेच चक्रीवादळाच्या डोळ्याभोवतीची भिंत असा त्याचा अर्थ होतो. ताशी 260 किमी वेगाने वारे वाहत असताना विमानाला जोरदार हादरे बसत होते. त्यामुळं बाहेर पाहणेही अशक्य होत होते.
Unbelievable footage from NOAA’s Hurricane Hunters inside the eye of Hurricane Polo.— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 24, 2026
Simply incredible. pic.twitter.com/Inb1Njb5HS
जमिनीवर चक्रीवादळाच्या विंध्वसाची शक्यता असताना अंतराळातूनही हे दृश्य अंगावर काटा आणणारे आहे. अंतराळातून पोलोचे विशाल रूप पाहायला मिळतेय. नासाच्या अंतराळवीर जेसिका मीर यांनी पृथ्वीपासून शेकडो किमी उंचीवरुन या चक्रीवादळाची छायाचित्र टिपली आहे. त्यांनी एक व्हिडिओदेखील शेअर केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की ISS च्या क्युपोला खिडकीतून पोलो अत्यंत विशाल आणि भीतीदायक दिसत आहे.
त्यांनी टिपलेल्या व्हिडिओत चक्रीवादळाचा स्वच्छ दिसणाऱ्या डोळ्याचे एक दृश्य दिसतेय. डोळ्याभोवती ढगांचा प्रचंड गोलाकार पट्टा फिरताना दिसतोय. तसंच, याला स्टेडियम इफेक्ट म्हणतात असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
चक्रीवादळाच्या आत शिरताच चारही बाजूंनी ढगांची जाडसर भिंत दिसते तर वर स्वच्छ निळे आकाश. एखाद्या मोठ्या स्टेडियमसारखे हे दृश्य असून जणू त्याचे छत उघडे आहे तर ढगांच्या उंचच उंच भिंती तयार झाल्या आहेत. हवामानशास्त्राच्या या दृश्याला स्टेडियम इफेक्ट असं म्हटलं जातं. शक्तीशाली चक्रीवादळांमध्येच हा प्रभाव पाहायला मिळतो.