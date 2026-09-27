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चक्रीवादळाचा 'डोळा' तुम्ही कधी पाहिलात का? ताशी 260 किमी वेगाने वारे, ढगांची दाट भिंत चिरत विमान शिरले अन्... Video

तुम्ही कधी चक्रीवादळाचा डोळा पाहिलात का? तुम्हाला देखील हे ऐकून आश्चर्य वाटलं ना? पण हे खरं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 27, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 09:08 AM IST
चक्रीवादळाचा 'डोळा' तुम्ही कधी पाहिलात का? ताशी 260 किमी वेगाने वारे, ढगांची दाट भिंत चिरत विमान शिरले अन्... Video
Image Credit: Hurricane Polo Category 5

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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