/चहूबाजूने चिखलाचा वेढा, प्रचंड पाण्याचा प्रवाह; कोणत्याही क्षणी घर ढासळण्याची भीती, नेपाळच्या महाप्रलयातील थरकाप उडवणारा Video

नेपाळमध्ये आलेल्या महाप्रलायाची दृश्य मन विचलित करणारी आहेत. या महाप्रलयानंतर उद्ध्व्स्त झालेल्या नेपाळमधील मृतांची संख्या 600 च्या आसपास पोहोचली आहे. हिमनद्यांचे कडे कोसळून मध्य नेपाळच्या रसुवा आणि अन्य भागांसह तिबेटमध्ये बुधवारी आलेल्या जलप्रलयामुळे मोठी हानी झाली आहे. या महाप्रलयाचे काही व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहेत. त्यातीलच एक व्हिडिओ पाहून तुमच्याही अंगाचा थरकाप उडेल.
पुरामुळे काही क्षणांत मोठ्या वेगानं आणि मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या पाण्यामुळे गावंच्या गावं वाहून नेल्याची भयानक दृश्य सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होऊ लागली आहेत. काळजाचा थरकाप उडवणाऱ्या या दृश्यांमध्ये निसर्गाचा कोप आणि जगण्यासाठीची माणसाची धडपड अशा दोन्ही बाबी प्रकर्षानं जाणवत असल्याचं दिसून येत आहे. असाच एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. एका बंगल्याचा चहूबाजूने पाण्याचा वेढा पडला आहे. तर बंगल्यातील माणसं शांतपणे बंगल्यात वावरताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पुढे या बंगल्याचं काय झालं? आतील माणसांचं काय झालं? असे प्रश्न सध्या केले जात आहेत.
हा व्हिडिओ नेपाळ-तिबेट सीमेवरील एका गावातील असल्याचं बोललं जातंय. 26 ऑगस्टच्या अचानक आलेल्या पुरामुळं संपूर्ण गावच्या गावच वाहून गेलं आहे. हे एकटे घर पुराच्या पाण्यात तग धरून बसले आहे. फिकट हिरव्या रंगात रंगवलेले हे दुमजली घर पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहातही टिकून आहे. चिखल आणि मलब्याच्या प्रवाहाने या घराला पूर्णपणे वेढले आहे. व्हिडिओमध्ये घरात किमान तीन लोक अडकलेले असल्याचे दिसत आहे. यात एक पुरुष, एक स्त्री आणि एक लहान मुलगी दुसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनीमध्ये अडकलेले दिसत होते.
घराच्या सभोवताली चिखलाचा महासागर उसळत होता, यात मोठे दगड, मलबा आणि ॲस्बेस्टॉसचे पत्रे वाहत आले होते. प्रत्येक गोष्ट अजूनही उभ्या असलेल्या घराला धडकत होती आणि जणू काहीच सेकंदात हे घरही ढासळेल, असं वाटत होतं. घरातील सदस्य बाल्कनीमधील हतबल होऊन उभे होते. मात्र सुदैवाने या घराला कोणतंही नुकसान झालं नाही आणि घरातील सदस्य सुखरुप आहेत.
That family in the green house. I hope they are alive and safe. what a nightmare. pic.twitter.com/t2tVR2cFD7— Pooja Shali (@PoojaShali) August 28, 2026
हिमस्खलनामुळे 'ल्हेंदे' नदीचा प्रवाह अडवला गेला आणि तिथे कृत्रिम तलाव तयार झाला. हा नैसर्गिक बांध फुटल्याने त्रिशुली व भोटे कोशी नद्यांना पूर आला. या भागात झालेल्या 4.4 रिश्टर स्केलच्या भूकंपामुळे हे हिमस्खलन झाले असावे, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.