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चहूबाजूने चिखलाचा वेढा, प्रचंड पाण्याचा प्रवाह; कोणत्याही क्षणी घर ढासळण्याची भीती, नेपाळच्या महाप्रलयातील थरकाप उडवणारा Video

तिबेटमधून अचानक आलेल्या पुरामुळे बुधवारी मध्य नेपाळमध्ये हाहाकार उडाला. नेपाळ-तिबेट सीमेवरील एका गावातून एक भयानक व्हिडिओ समोर आले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 29, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:57 AM IST
चहूबाजूने चिखलाचा वेढा, प्रचंड पाण्याचा प्रवाह; कोणत्याही क्षणी घर ढासळण्याची भीती, नेपाळच्या महाप्रलयातील थरकाप उडवणारा Video
Image Credit: flash flood two-storey

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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