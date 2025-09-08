Video : नाचक्की आणि...; US Open च्या अंतिम सामन्यातून डोनाल्ड ट्रम्प अर्ध्यावरच का निघून गेले?

Donald Trump US Open: युएस ओपन या अतिशय मानाच्या समजल्या जाणाऱ्या टेनिस विश्वातील ग्रँडस्लॅम स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यामध्ये अनेक मान्यवरांनी प्रेक्षक म्हणून हजेरी लावल्याचं पाहायला मिळालं. या स्पर्धेच्या पुरुष एकेरीमधील अंतिम सामन्यात स्पेनच्या कार्लोस अल्काराजनं इटलीच्या यानिक सिनरचा पराभव केला आणि 2022 नंतर पुन्हा एकदा या स्पर्धेचं जेतेपद आपल्या नावे केलं. अल्काराजच्या कारकिर्दीतील हे सहावं ग्रँडस्लॅम असून, त्यानं ही स्पर्धा गाजवली. असं असलं तरीही अल्काराजसोबतच आणखी एका व्यक्तीनं या अंतिम सामन्यात उपस्थितांच्या नजरा वळवल्या. ती व्यक्ती म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प.
न्यूयॉर्कमधील आर्थर एश स्टेडियममध्ये जेव्हा ट्रम्प पोहोचले तेव्हा त्यांच्याप्रती इतर उपस्थित प्रेक्षकांची संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळाली. काहींनी ट्रम्प यांच्या येण्याचं स्वागत टाळ्या वाजवून केलं तर काहींनी मात्र त्यांच्याप्रती चिथावणीखोर प्रतिक्रिया, आवाज आणि हावभाव केल्याचंसुद्धा पाहायला मिळालं. एखाद्या व्यक्तीला चिडवण्यासाठी केला जाणारा आवाज काहींनी काढला आणि हे खुद्द ट्रम्प यांच्यासाठीसुद्धा अनपेक्षितच होतं.
न्यूयॉर्कमध्ये असं काही घडेल याची खुद्द ट्रम्प यांनाही कल्पना नव्हती. राजकीय भूमिकांमुळं ट्रम्प यांना या विचित्र विरोधाचा सामान करावा लागला हे यामागचं एक कारण, तर दुसरं कारण म्हणजे सामन्यासाठी ट्रम्प येणार कळतात तिथं सुरक्षा व्यवस्थेत तातडीनं काही बदल करावे लागले. ज्यामुळं प्रेक्षकांना लांबच लांब प्रतीक्षा रांगेत उभं रहावं लागलं. काहींना सामना सुरू होऊनही कोर्टवर पोहोचला आलं नाही. याच कारणास्तव संतप्त प्रेक्षकांनी आपला संताप अशा पद्धतीनं व्यक्त केला.
सामना सुरु होण्याआधी साधारण 45 मिनिटांपूर्ली ट्रम्प सूट आणि लाल रंगाच्या टायसह व्हीआयपी सुईटमधून बाहेर आले आणि त्याच क्षणी काही संमिश्र प्रतिक्रिया पाहून त्यांचेही डोळे चमकले. एकिकडे त्यांच्या स्वागतासाठी टाळ्या वाजल्या आणि दुसरीकडे चिडवणारे सूर. राष्ट्रगीतापूर्वी जेव्हा ट्रम्प पुन्हा मोठ्या स्क्रीनवर दिसले तेव्हा परत त्यांना ‘हूटिंग’चा सामना करावा लागला. यावेळी त्यांनी त्यांच्या पद्धतीनं प्रेक्षकांकडे पाहत अभिवादन केलं मात्र नेमकं काय सुरुय हे त्यांच्या लक्षात आल्याचं त्यांच्या चेहऱ्यावरील हावभावच सांगून जात होते.
Donald Trump drowned in boos at the US Open—a humiliating reminder that Americans reject his toxic presence, loudly and in public.
Follow me if you want the truth.#Trump pic.twitter.com/o2DO0f7Xgv
— Amanda (@woowstyles) September 7, 2025
President Donald Trump is in attendance at the US Open men's final. pic.twitter.com/Tl6mpqFlcZ
— ESPN (@espn) September 7, 2025
ट्रम्प युएस ओपनला का आले?
ट्रम्प यांनी युएस ओपनच्या अंतिम सामन्याला प्रेक्षक म्हणून हजेरी लावली होती.
प्रेक्षकांनी त्यांच्याविरोधात हूटिंग का केलं?
ट्रम्प यांच्या राजकीय भूमिकांमुळे आणि त्यांच्या आगमनामुळे सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या बदलांमुळे प्रेक्षकांना त्रास सहन करावा लागला, ज्यामुळे काहींनी संताप व्यक्त केला.
ट्रम्प यांनी हूटिंगला कसं प्रतिसाद दिलं?
ट्रम्प यांनी प्रेक्षकांकडे पाहत अभिवादन केलं, पण त्यांच्या हावभावांवरून त्यांना परिस्थितीचं गांभीर्य समजलं होतं.