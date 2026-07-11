/व्हिएतनाममध्ये स्पीडबोट अचानक उलटल्याने 15 भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू, काही समुद्रात फेकले तर काही बोटीत अडकले!

व्हिएतनाममधील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ फु क्वोक (Phu Quoc) बेटाजवळ एक अतिशय धक्कादायक घडना घडलीय. येथे घडलेल्या भीषण सागरी दुर्घटनेत किमान 15 भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झालाय. पर्यटकांना घेऊन जाणारी स्पीडबोट अचानक समुद्रात उलटल्याने हा अपघात घडला. बोटीत एकूण 36 जण होते. त्यामध्ये 32 भारतीय पर्यटक आणि चार कर्मचारी होते. अपघातानंतर स्थानिक प्रशासन, नौदल, तटरक्षक दल आणि बचाव पथकांनी तातडीने शोधमोहीम सुरू केली असून अनेक जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे. या घटनेमुळे भारतीय पर्यटकांमध्ये तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झालीय. काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पर्यटकांची स्पीडबोट समुद्रातील पर्यटनस्थळाची सफर पूर्ण करून किनाऱ्याकडे परतत होती. फु क्वोक बेटाजवळील होन मे रुट नगोआई (Hon May Rut Ngoai) परिसरापासून सुमारे 400 मीटर अंतरावर बोट अचानक उलटल्याची माहिती समोर आलीय. दुर्घटनेनंतर अनेक प्रवासी थेट समुद्रात फेकले गेले, तर काही जण बोटीच्या आत अडकून पडल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून अधिकृत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
In a tragic incident, a boat carrying several Indian tourists has capsized near Phu Quoc Island in Vietnam a few hours ago.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026
Exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are ongoing.
In order to provide information…
दुर्घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील इतर बोटी सर्वप्रथम मदतीसाठी धावून आल्या. त्यानंतर व्हिएतनामचे तटरक्षक दल, नौदल, सीमा सुरक्षा दल आणि आपत्कालीन पथके घटनास्थळी दाखल झाली. आतापर्यंत 21 जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली असून जखमींना तातडीने स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. उर्वरित प्रवाशांचा शोध घेण्यासाठी समुद्रात व्यापक शोधमोहीम सुरू आहे.
घटनेनंतर व्हिएतनाममधील भारतीय दूतावासाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. प्रभावित भारतीय नागरिकांच्या नातेवाईकांना मदत मिळावी यासाठी नियंत्रण कक्ष (Control Room) सुरू करण्यात आला आहे. स्थानिक प्रशासनाशी सातत्याने समन्वय साधून बचावकार्याची माहिती घेतली जात असून मृत आणि जखमी भारतीयांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, हे भारतीय पर्यटक एका खासगी कंपनीच्या वार्षिक सहलीसाठी व्हिएतनामला गेले होते. या समूहातील अनेक पर्यटक भारतातील विविध राज्यांतील असल्याचे सांगितले जात आहे. दुर्घटनेमुळे संपूर्ण सहलीवर शोककळा पसरली असून मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. संबंधित पर्यटकांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे.
प्राथमिक अहवालानुसार, समुद्रातील लाटांची तीव्रता आणि हवामानाची स्थिती ही दुर्घटनेची संभाव्य कारणे असू शकतात. मात्र, बोटीची तांत्रिक स्थिती, सुरक्षा नियमांचे पालन, प्रवाशांची संख्या आणि इतर सर्व बाबींची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. अधिकृत तपास पूर्ण झाल्यानंतरच अपघाताचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे स्थानिक प्रशासनाने सांगितले आहे.
या दुर्दैवी घटनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त करताना जखमींना लवकर बरे वाटावे अशी प्रार्थना त्यांनी केली. तसेच व्हिएतनाममधील भारतीय दूतावास आणि संबंधित अधिकारी प्रभावित भारतीयांना आवश्यक ती सर्व मदत पुरवत असल्याचेही सांगण्यात आले. भारत सरकार परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे.