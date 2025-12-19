English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बांगलादेश पुन्हा पेटतंय! उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, कर्मचाऱ्यांसह कार्यालय पेटवलं, अवामी लीगचं कार्यालयही जाळलं

Bangladesh Protest: चितगावमधील भारतीय सहाय्यक उच्चायुक्तालयाबाहेरही हिंसाचार झाल्याची नोंद झाली आहे. येथे आंदोलक मोठ्या संख्येने जमले आणि भारताविरोधात घोषणा दिल्या.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 19, 2025, 08:40 AM IST
बांगलादेश पुन्हा पेटतंय! उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, कर्मचाऱ्यांसह कार्यालय पेटवलं, अवामी लीगचं कार्यालयही जाळलं

Bangladesh Protest: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तेविरोधातील आंदोलनात प्रमुख भूमिका निभावणारा आणि भारताविरोधात सतत आग ओकणारा शरीफ उस्मान हादीचा गुरुवारी सिंगापूरमध्ये मृत्यू झाला. कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादीच्या निधनानंतर बांगलादेशातील अनेक शहरांमध्ये रात्रभर हिंसक निदर्शनं झाली. भारतविरोधी वक्तव्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या 32 वर्षीय हादीला बांगलादेशच्या 2024 च्या विद्यार्थी उठावादरम्यान महत्त्व प्राप्त झालं, ज्यामुळे शेख हसीना यांची सत्ता उलथवून टाकण्यात आली. 

इन्कलाब मंचाच्या व्यासपीठाचा प्रवक्ता आणि सार्वत्रिक निवडणुकीतील उमेदवार गेल्या शुक्रवारी ढाका येथे निवडणूक प्रचार करत असताना चेहरा झाकलेल्या हल्लेखोरांनी त्याच्या डोक्यात गोळी झाडली. सिंगापूरमधील रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्याचं निधन झालं.

शरीफ उस्मान हादीच्या मृत्यूची बातमी कळताच, त्याच्या मारेकऱ्यांना अटक करण्याची मागणी करण्यासाठी हजारो आंदोलक ढाका आणि इतर शहरांच्या रस्त्यावर उतरले. बांगलादेशच्या राजधानीतील अनेक इमारती पेटवण्यात आल्या. ज्यामध्ये देशातील दोन आघाडीची वृत्तपत्रं द डेली स्टार आणि प्रोथम आलो यांचा समावेश आहे. आग लावल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आत अडकून ठेवण्यात आलं होतं असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. 

आंदोलनादरम्यान हादीचं नाव घेत भावनिक घोषणा देण्यात आल्या. आंदोलकांनी त्यांचे आंदोलन सुरू ठेवण्याची आणि हत्येसाठी जबाबदार असणाऱ्यांची जबाबदारी ठरवत त्यांना शिक्षा देण्याची मागणी केली. 

रात्री उशिरापर्यंत अनेक भागात तणाव होता. हिंसाचार रोखण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले होते. पोलिसांनी तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अग्निशमन दलाने डेली स्टारमधील आग नियंत्रणात आल्याची माहिती दिली आहे.

बांगलादेशातील इतर अनेक शहरांमध्येही हिंसाचाराची नोंद झाली आहे, ज्यामध्ये बंदर शहर चितगावचा समावेश आहे, जिथे आंदोलक भारतीय सहाय्यक उच्चायुक्तालयाबाहेर जमले आणि भारतविरोधी घोषणाबाजी केली. राजशाहीमध्ये, आंदोलकांनी बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांचे निवासस्थान आणि अवामी लीग कार्यालयाला आग लावली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

 

अज्ञात हल्लेखोरांनी हादीवर केला गोळीबार

12 डिसेंबर रोजी ढाका येथील विजयनगर भागात प्रचार करत असताना अज्ञात हल्लेखोरांनी हादीच्या डोक्यात गोळी झाडली. सुरुवातीला गंभीर अवस्थेत उपचारांसाठी ढाका येथे दाखल करण्यात आले होते, परंतु 15 डिसेंबर रोजी त्याला एअर अॅम्ब्युलन्सने सिंगापूरला हलविण्यात आले. सिंगापूर जनरल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि सिंगापूर अधिकाऱ्यांनी हादी याच्या मृत्यूची पुष्टी केली.

उस्मान हादी कोण होता?

शरीफ उस्मान हादी हा बांगलादेशातील एक प्रमुख राजकीय कार्यकर्ता आणि विद्यार्थी नेता होता. तो इन्कलाब मंचाचे (Inquilab Mancha) संस्थापक सदस्य आणि निमंत्रक होता. 2024 च्या जुलै-ऑगस्ट उठावात (ज्याला जुलै क्रांती म्हणूनही ओळखले जाते) त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे माजी पंतप्रधान शेख हसीनाचे अवामी लीग सरकार कोसळलं,

हादी त्याच्या भारतविरोधी वक्तव्यासाठी ओळखला जात होता. त्याला भारत बांगलादेशात "वर्चस्व" लादत असल्याचे वाटत होते. अलीकडेच, त्याने सोशल मीडियावर ग्रेटर बांगलादेशचा नकाशा शेअर केला, ज्यामध्ये ईशान्य भारताचे काही भाग समाविष्ट होते, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला.

तो आगामी निवडणुकीत ढाका-8 मतदारसंघासाठी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून प्रचार करत होता. त्याच्यावर एका अज्ञात हल्लेखोराने गोळीबार केला आणि सिंगापूरमध्ये उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

