बांगलादेश पुन्हा पेटतंय! उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, कर्मचाऱ्यांसह कार्यालय पेटवलं, अवामी लीगचं कार्यालयही जाळलं

Bangladesh Protest: बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तेविरोधातील आंदोलनात प्रमुख भूमिका निभावणारा आणि भारताविरोधात सतत आग ओकणारा शरीफ उस्मान हादीचा गुरुवारी सिंगापूरमध्ये मृत्यू झाला. कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादीच्या निधनानंतर बांगलादेशातील अनेक शहरांमध्ये रात्रभर हिंसक निदर्शनं झाली. भारतविरोधी वक्तव्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या 32 वर्षीय हादीला बांगलादेशच्या 2024 च्या विद्यार्थी उठावादरम्यान महत्त्व प्राप्त झालं, ज्यामुळे शेख हसीना यांची सत्ता उलथवून टाकण्यात आली.
इन्कलाब मंचाच्या व्यासपीठाचा प्रवक्ता आणि सार्वत्रिक निवडणुकीतील उमेदवार गेल्या शुक्रवारी ढाका येथे निवडणूक प्रचार करत असताना चेहरा झाकलेल्या हल्लेखोरांनी त्याच्या डोक्यात गोळी झाडली. सिंगापूरमधील रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्याचं निधन झालं.
Violent Protest outside the Indian Assistant High Commission in Chittagong, Bangladesh tonight.
शरीफ उस्मान हादीच्या मृत्यूची बातमी कळताच, त्याच्या मारेकऱ्यांना अटक करण्याची मागणी करण्यासाठी हजारो आंदोलक ढाका आणि इतर शहरांच्या रस्त्यावर उतरले. बांगलादेशच्या राजधानीतील अनेक इमारती पेटवण्यात आल्या. ज्यामध्ये देशातील दोन आघाडीची वृत्तपत्रं द डेली स्टार आणि प्रोथम आलो यांचा समावेश आहे. आग लावल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आत अडकून ठेवण्यात आलं होतं असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
The demonstrators first targeted the location where the incident occurred & after a while, it turned into a massive anti-India campaign. The protesters walked the streets screaming at India, blaming it for meddling in the…
The protesters walked the streets screaming at India, blaming it for meddling in the… pic.twitter.com/l19VMmUMpP
आंदोलनादरम्यान हादीचं नाव घेत भावनिक घोषणा देण्यात आल्या. आंदोलकांनी त्यांचे आंदोलन सुरू ठेवण्याची आणि हत्येसाठी जबाबदार असणाऱ्यांची जबाबदारी ठरवत त्यांना शिक्षा देण्याची मागणी केली.
रात्री उशिरापर्यंत अनेक भागात तणाव होता. हिंसाचार रोखण्यासाठी अतिरिक्त पोलिस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आले होते. पोलिसांनी तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. अग्निशमन दलाने डेली स्टारमधील आग नियंत्रणात आल्याची माहिती दिली आहे.
VIDEO | Dhaka, Bangladesh: Daily Star newspaper building was attacked in Dhaka following death of Sharif Osman Hadi, a prominent leader of the July Uprising and a spokesperson of the Inqilab Manch who was shot last week. Protests erupted in Dhaka as soon as the news of his death…
बांगलादेशातील इतर अनेक शहरांमध्येही हिंसाचाराची नोंद झाली आहे, ज्यामध्ये बंदर शहर चितगावचा समावेश आहे, जिथे आंदोलक भारतीय सहाय्यक उच्चायुक्तालयाबाहेर जमले आणि भारतविरोधी घोषणाबाजी केली. राजशाहीमध्ये, आंदोलकांनी बंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांचे निवासस्थान आणि अवामी लीग कार्यालयाला आग लावली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
12 डिसेंबर रोजी ढाका येथील विजयनगर भागात प्रचार करत असताना अज्ञात हल्लेखोरांनी हादीच्या डोक्यात गोळी झाडली. सुरुवातीला गंभीर अवस्थेत उपचारांसाठी ढाका येथे दाखल करण्यात आले होते, परंतु 15 डिसेंबर रोजी त्याला एअर अॅम्ब्युलन्सने सिंगापूरला हलविण्यात आले. सिंगापूर जनरल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि सिंगापूर अधिकाऱ्यांनी हादी याच्या मृत्यूची पुष्टी केली.
शरीफ उस्मान हादी हा बांगलादेशातील एक प्रमुख राजकीय कार्यकर्ता आणि विद्यार्थी नेता होता. तो इन्कलाब मंचाचे (Inquilab Mancha) संस्थापक सदस्य आणि निमंत्रक होता. 2024 च्या जुलै-ऑगस्ट उठावात (ज्याला जुलै क्रांती म्हणूनही ओळखले जाते) त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली, ज्यामुळे माजी पंतप्रधान शेख हसीनाचे अवामी लीग सरकार कोसळलं,
हादी त्याच्या भारतविरोधी वक्तव्यासाठी ओळखला जात होता. त्याला भारत बांगलादेशात "वर्चस्व" लादत असल्याचे वाटत होते. अलीकडेच, त्याने सोशल मीडियावर ग्रेटर बांगलादेशचा नकाशा शेअर केला, ज्यामध्ये ईशान्य भारताचे काही भाग समाविष्ट होते, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला.
तो आगामी निवडणुकीत ढाका-8 मतदारसंघासाठी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून प्रचार करत होता. त्याच्यावर एका अज्ञात हल्लेखोराने गोळीबार केला आणि सिंगापूरमध्ये उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.