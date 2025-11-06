English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मजेसाठी केली DNA टेस्ट… पण रिपोर्टमध्ये पत्नीचा निघाला असा ‘संबंध’ की पतीचे जगच कोसळले!

Viral DNA Test Shocked Woman: एका ऑस्ट्रेलियन महिलेने विनोदाने तिच्या पतीसोबत डीएनए चाचणी केली तेव्हा तिच्या आयुष्यात वादळ आले आणि या निकालांमुळे त्यांचे सात जन्मांचे नाते तुटले. ही विचित्र कहाणी नक्की काय आहे हे जाणून घ्या.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 6, 2025, 06:42 PM IST
प्रातिनिधिक फोटो (Freepik)

DNA Test Shock: ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या एका दाम्पत्याच्या आयुष्यात एक धक्कादायक वळण आलं. दोघांनी केवळ उत्सुकतेपोटी आणि मस्करीत DNA टेस्ट करून घेतली होती. पण टेस्टचा रिपोर्ट पाहताच पती-पत्नी दोघांच्या पायाखालची जमीन सरकली. कारण, ज्यांच्यावर त्यांनी आयुष्यभराचा विश्वास ठेवला होता, त्यांच्या नात्यालाच हा टेस्ट प्रश्नचिन्ह ठरू लागला.

नक्की काय झालं?

ही विचित्र कहाणी एका महिलेने Reddit वर लिहिली आहे. त्या महिलेला लहानपणापासून माहित होतं की ती स्पर्म डोनरच्या माध्यमातून जन्मली आहे. तिला तिचा बायोलॉजिकल पिता कोण आहे, याची कल्पना नव्हती. एकेदिवशी तिने आपल्या पतीसोबत Ancestry DNA टेस्ट करण्याचं ठरवलं. विचार असा की कदाचित दूरवरचे नातेवाईक किंवा कुटुंबातील जुने कनेक्शन समोर येतील. पण निकाल मात्र काही वेगळंच सांगत होता.

काय निकाल लागला? 

DNA रिपोर्टमध्ये त्या महिलेचा आणि तिच्या पतीचा जेनेटिक मॅच 99% निघाला. म्हणजेच, दोघांचे बायोलॉजिकल पिता एकच होते. धक्का बसायला याहून जास्त काय हवं? ज्याच्यावर ती प्रेम करते, ज्याच्यासोबत ती संसार करते… तोच माणूस तिचा हाफ ब्रदर निघाला!

'इथून' सुरू झाला सगळा गोंधळ…

आणखी तपास घेतल्यावर समजलं की महिलेचे सासरे अनेक वर्षांपूर्वी स्पर्म डोनर होते. पण त्यांनी हा भूतकाळ कुटुंबात कधीच जाहीर केला नव्हता आणि या एकाच गुपिताने दोन पिढ्यांची नाती हादरवून टाकली. या दाम्पत्याचे अनेक वर्षांचे लग्न, एक ऊबदार नातं आणि दोन लहान मुलं  या सगळ्यावर या एका DNA रिपोर्टने प्रश्न निर्माण केला. 

त्या महिलेनं Reddit वर लिहिलं की, “मी माझ्या नवऱ्यावर मनापासून प्रेम करते. पण आता या सत्यासोबत कसं जगायचं, हेच समजत नाही. एका रिपोर्टने आमच्या संपूर्ण आयुष्याला वळण लावलं आहे.”

ही पोस्ट काही तासांत व्हायरल झाली. अनेकांनी त्यांना भावनिक, कायदेशीर आणि वैद्यकीय सल्ला दिला. पण एक गोष्ट मात्र सगळ्यांनी मान्य केली की,
कधी कधी सत्य कल्पनेपेक्षाही विचित्र असतं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

DNA testHalf-Siblingsfather in lawviral news

