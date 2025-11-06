मजेसाठी केली DNA टेस्ट… पण रिपोर्टमध्ये पत्नीचा निघाला असा ‘संबंध’ की पतीचे जगच कोसळले!

DNA Test Shock: ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या एका दाम्पत्याच्या आयुष्यात एक धक्कादायक वळण आलं. दोघांनी केवळ उत्सुकतेपोटी आणि मस्करीत DNA टेस्ट करून घेतली होती. पण टेस्टचा रिपोर्ट पाहताच पती-पत्नी दोघांच्या पायाखालची जमीन सरकली. कारण, ज्यांच्यावर त्यांनी आयुष्यभराचा विश्वास ठेवला होता, त्यांच्या नात्यालाच हा टेस्ट प्रश्नचिन्ह ठरू लागला.
ही विचित्र कहाणी एका महिलेने Reddit वर लिहिली आहे. त्या महिलेला लहानपणापासून माहित होतं की ती स्पर्म डोनरच्या माध्यमातून जन्मली आहे. तिला तिचा बायोलॉजिकल पिता कोण आहे, याची कल्पना नव्हती. एकेदिवशी तिने आपल्या पतीसोबत Ancestry DNA टेस्ट करण्याचं ठरवलं. विचार असा की कदाचित दूरवरचे नातेवाईक किंवा कुटुंबातील जुने कनेक्शन समोर येतील. पण निकाल मात्र काही वेगळंच सांगत होता.
DNA रिपोर्टमध्ये त्या महिलेचा आणि तिच्या पतीचा जेनेटिक मॅच 99% निघाला. म्हणजेच, दोघांचे बायोलॉजिकल पिता एकच होते. धक्का बसायला याहून जास्त काय हवं? ज्याच्यावर ती प्रेम करते, ज्याच्यासोबत ती संसार करते… तोच माणूस तिचा हाफ ब्रदर निघाला!
आणखी तपास घेतल्यावर समजलं की महिलेचे सासरे अनेक वर्षांपूर्वी स्पर्म डोनर होते. पण त्यांनी हा भूतकाळ कुटुंबात कधीच जाहीर केला नव्हता आणि या एकाच गुपिताने दोन पिढ्यांची नाती हादरवून टाकली. या दाम्पत्याचे अनेक वर्षांचे लग्न, एक ऊबदार नातं आणि दोन लहान मुलं या सगळ्यावर या एका DNA रिपोर्टने प्रश्न निर्माण केला.
त्या महिलेनं Reddit वर लिहिलं की, “मी माझ्या नवऱ्यावर मनापासून प्रेम करते. पण आता या सत्यासोबत कसं जगायचं, हेच समजत नाही. एका रिपोर्टने आमच्या संपूर्ण आयुष्याला वळण लावलं आहे.”
ही पोस्ट काही तासांत व्हायरल झाली. अनेकांनी त्यांना भावनिक, कायदेशीर आणि वैद्यकीय सल्ला दिला. पण एक गोष्ट मात्र सगळ्यांनी मान्य केली की,
कधी कधी सत्य कल्पनेपेक्षाही विचित्र असतं.