/Viral News : ती कोमातून बाहेर आल्यानंतर विचारलं, माझी तीन मुलं..? 7 वर्षांचं सत्य उघड झाल्यानंतर डॉक्टरलाही हादरले

Viral News : तीन आठवड्यांतून ती कोमातून बाहेर आली आणि तिने तिच्या तीन मुलांबद्दल विचारलं. तिचं हे सत्य समोर आल्यानंतर डॉक्टरही हादरले आहेत.
Trending News : हॉस्पिटलमध्ये अनेक रुग्ण असतात, त्या प्रत्येक रुग्णाची वेगवेगळी कहाणी असते. फ्रान्समधील 19 वर्षीय क्लेलिया व्हर्डियरसोबत तीन आठवडे कोमात होती. जेव्हा तिने डोळे उघडले तेव्हा सर्वात आधी तिने विचारलं की, माझे तीन मुलं कुठे आहेत. तु्म्हाला वाटेल त्यात काय एवढं, तिला असतील तीन मुलं त्यामुळे तिने प्रश्न विचारला. किंवा इतक्या कमी वयात तीन मुलं कशी असाही प्रश्न काही लोकांच्या मनात आला असेल. पण आम्ही तुम्हाला सांगतो की, तिच्या या प्रश्नामुळे डॉक्टरांसह पालकांना धक्का बसला कारण ती ज्या मुलांबद्दल जे जगात अस्तित्वातच नव्हते. डॉक्टरांनी सांगितलं की, तिने हे सगळं स्वप्नात पाहिलं होतं. पण तिच्यासाठी ते एक स्वप्न नव्हतं ते तिचं संपूर्ण आयुष्य होतं.
क्लेलिया व्हर्डियर नावाच्या या मुलीची कहाणी सध्या जगभरात चर्चेचा विषय झालीय. फ्रान्समधील ल्योन शहरात राहणारी क्लेलिया तीन आठवडे कोमात होती. कोमातून बाहेर आल्यानंतर म्हणजे ती शुद्धीत आल्यावर तिने सर्वात आधी तिच्या तीन मुलांबद्दल विचारलं. 'डेली मेल'च्या वृत्तानुसार , क्लेलियाला अशी खात्री होती की, तिने तिळ्यांना जन्म दिला आहे आणि अनेक वर्षे ती त्यांची आई म्हणून जगत होती. मात्र, वास्तव वेगळेच होते. डॉक्टरांनी खुलासा केला की, क्लेलिया कधीही आई बनली नव्हती. कोमामध्ये असताना तिच्या मनाने एक संपूर्ण काल्पनिक जीवन निर्माण केलं होतं.