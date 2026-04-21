Job Vacancy : युरोपीय कंपनीत काम करणारा नशिबवान भारतीय; 2 वाजता काम सुरू, 5 वाजता बंद, : नेटकऱ्यांना हवीय हीच नोकरी

Job Vacancy Latest Update : नोकरी... काही वर्षांपूर्वी म्हणजे साधारण 20 एक वर्षांपूर्वी नोकरीचं जे स्वरुप होतं ते स्वरुप आताच्या घडीला पुरतं बदललं आहे. सातत्यानं वाढणारी स्पर्धा, जागतिक स्तरावर अर्थकारणाला मिळणारा वेग या आणि अशा अनेक कारणांसह बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या काळात तग धरून ठेवण्यासाठीचा आटापिटा या साऱ्यामध्येच नोकरदार वर्ग भरडला जाताना दिसत आहे. हल्ली अनेकांनाच ऑफिस म्हटलं की घाम फुटतो. ज्या कार्यालयात जाण्याची अनेकांचीच इच्छा असते, तिथं न जाण्याची कारणं काही मंडळी शोधतात. यास कारणीभूक ठरत आहेत त्या म्हणजे नोकरीच्या ठिकाणी असणारे टार्गेट, डेडलाईन आणि वरिष्ठांकडून दिला जाणारा सततचा तणाव. मात्र, या सर्व परिस्थितीमध्येच सोशल मीडियावर एक अशी पोस्ट व्हायरल झाली आहे, जिथं कर्मचाऱ्यानं एका योग्य आणि कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या कंपनीची धोरणं कशी असतात हेच दाखवून दिलं आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपनीत काम करणाऱ्या या भारतीय कर्मचाऱ्याचा अनुभव वाचून नेटकरी हैराण असून, 'आम्हालाही हीच नोकरी हवी' असंच म्हणताना दिसत आहेत.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार त्यांची टीम Agile सिस्टीमवर काम करत असून, इथं प्रत्येकाला त्यांच्या क्षमतेनुसार काम दिलं जातं. महत्त्वाची बाब म्हणजे, गरजेहून अधिक कामाचा दबाव कर्मचाऱ्यांवर टाकला जात नाही. युरोपीय कंपनीत काम करत असताना आपल्याला कधीच इतरेतर तणाव जाणवला नाही, किंबहुना हातातलं काम पूर्ण झाल्यानंतर सतत काही नवं शिकण्यासाठीसुद्धा वाव मिळाल्यानं या युजरनं सांगितलं.
भारतीय कर्मचाऱ्याच्या माहितीनुसार या कंपनीमध्ये त्याला दर दिवशी काही नवं शिकण्याची संधी मिळत आहे. सोबतच टीममधील सहकारीसुद्धा त्याला मदत करत आहेत. ही कंपनी हायब्रिड वर्क मॉडेलवर काम करते. ज्यामध्ये 2-3 दिवस ऑफिस आणि उर्वरित दिवसांमध्ये घरातून काम करण्याची मुभा कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. ज्यामुळं अनेक कर्मचारी घरातूनच पूर्ण काम करण्याला प्राधान्य देतात. एकंदरच या वातावरणामुळं हा 'ड्रीम जॉब' असल्याचच या कर्मचाऱ्याचं मत.
रेडिटवर करण्यात आलेल्या या पोस्टमध्ये भारतीय कर्मचाऱ्यानं आपण युरोपातील MNC मध्ये काम करत असून, आपलं आयुष्य अतिशय आनंदी असल्याचं म्हटलं. कार्यालयीन तासांची माहिती देताना 11 ते 8 पर्यंतची वेळ असली तरीही प्रत्यक्षात काही कर्मचारी दुपारी 2 वाजता ऑफिसला येतात आणि 5 वाजता ऑफिसमधून निघतात. ज्यामुळं नोकरीसोबतच खासगी जीवनातसुद्धा समतोल राखता येतो, याच कारणामुळं नेटकरीसुद्धा म्हणत आहेत 'नोकरी द्याल तर अशीच द्या....'