/Viral News : भाऊ आपल्याच बहिणीच्या प्रेमात आकंठ बुडाला, दोन मुलं झाली आता ते लग्नासाठी...

Trending News : प्रेमात सीमा नसते...शिवाय प्रेमात आणि युद्धात सर्व काही माफ असतं. पण समाजात नात्यामध्ये काही बंधन घातली गेली आहेत. सोशल मीडियावर एक प्रेम कहाणी जोरदार व्हायरल झाली आहे. आना पार्रा आणि डॅनियल पार्रा हे दोघे सावत्र भावंडे आहेत. हे दोघे एकमेकांच्या प्रेमात वेडे आहेत. ही प्रेम काही इथे थांब नाही. त्यांना दोन मुलंही आहेत. आता या दोघांना लग्न करायचं आहे. पण स्पॅनिश कायद्यानुसार बहीण - भावाचे लग्न हे बेकायदेशीर मानले गेले आहे. त्यामुळे या दोघांनी कायद्यामध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे.
अॅना पॅरा लहान असतानाच तिच्या वडिलांनी कुटुंबाला सोडलं होतं. तिला लहानपणापासून माहिती होतं तिला एक सावत्र भाऊ आहे. तिकडे डॅनियललाही त्याच्या बहिणीबद्दल तशीच शंका होती, पण त्याच्या वडिलांनी हे त्याच्यापासून लपवून ठेवलं होतं. पण एकदिवस अॅना जेव्हा 20 वर्षांची होती, तेव्हा फेसबुकवर तिला तिचा सावत्र भाऊ डॅनियल पॅरा सापडला.
जेव्हा ते पहिल्यांदा एकमेकांना भेटले तेव्हा त्यांच्यात लगेचच एक आकर्षण निर्माण झालं. दोघेही याला 'पहिल्या नजरेतील प्रेम' म्हणतात. ओळख झाली, बोलणं सुरु झालं आणि त्यांच्यातील प्रेम बहरत गेलं. त्यांना आज दोन मुलं आहेत.
अॅना सांगते की, आम्हाला स्वतःवरच राग येत होता, कारण ते स्वीकारणे कठीण होते. आम्ही भाऊ-बहीण होतो, पण आम्हाला तसे वाटत नव्हते. तिने सांगितलं की, एका पार्टीत त्याने पहिल्यांदा तिला किस केली. त्यानंतर ते लंडनला गेले, जिथे त्यांना एका रोमँटिक जोडप्यासारखे फिल होत होतं. परत आल्यावर त्यांनी आपले नाते जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. पण स्पेनचा सख्ख्या भावंडांच्या विवाहासंबंधीचा कायदा त्यांच्या मार्गात अडथळा निर्माण करत आहे. या कायद्यानुसार, भाऊ-बहिणीचे लग्न बेकायदेशीर मानले गेले आहे. आता ते या कायद्याला आव्हान देत असून त्यात बदल करण्याची मागणी करत आहेत.