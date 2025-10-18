‘110-625’… डिलिव्हरी बॉयला मिळाला रक्ताने उशीवर लिहलेला गुप्त संदेश,पोलिसांनी फ्लॅट घडताच आतमध्ये...

Delivery Worker’s Unusual Discovery: चीनमध्ये 19 वर्षीय डिलिव्हरी बॉय झांग कुनने आपल्या हुशारीने 30 तासांपासून खोलीत अडकलेल्या एका महिलेला वाचवले. फुटपाथवर पडलेल्या तकियावर रक्ताने लिहिलेला गूढ संदेश पाहून त्याने तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. झांग आणि पोलिसांनी तो संदेश डिकोड केल्यानंतर समजले की हा प्रकार जवळच्या इमारतीच्या 25व्या मजल्यावरील एका होमस्टेशी संबंधित आहे.
झांग कुन चीनमध्ये डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करतो आणि त्याच वेळी विद्यार्थीही आहे. एका दिवशी डिलिव्हरी करत असताना त्याला रस्त्याच्या कडेला एक पांढरी उशी दिसली, ज्यावर रक्ताने "110" आणि "625" असे आकडे लिहिलेले होते. त्याने तात्काळ पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि लक्षात आले की हा तकिया जवळच्या इमारतीच्या 25व्या मजल्यावरून खाली पडलेला आहे.
पोलिसांना सुरुवातीला वाटले की कोणत्यातरी महिलेवर हल्ला झाला आहे, पण जेव्हा त्यांनी खोली उघडली तेव्हा लक्षात आले की ती महिला आत अडकली होती. दरवाज्याचे लॉक अचानक बिघडल्याने ती बाहेर पडू शकली नव्हती. तिच्याकडे मोबाईल फोनही नव्हता आणि ती 30 तासांपासून मदतीसाठी हाका मारत होती, पण कुणीही ऐकले नव्हते. शेवटी तिने बोटाला जखम करून रक्ताने तकियावर आपत्कालीन क्रमांक लिहिला आणि तो खिडकीतून खाली फेकला.
महिलेची ओळख 'झोउ' या नावाने झाली आहे. तिने सांगितले की ती अनेक तासांपासून अडकलेली होती आणि तिला पाणी- अन्न काहीच मिळत नव्हते. शेवटी मदतीची आशा संपल्यावर तिने रक्ताने संदेश लिहिला. पोलिसांनी दरवाजा तोडून तिला वाचवले, तेव्हा ती इतकी आनंदी झाली की तिला स्वतःच्या कुटुंबाशी भेटल्यासारखे वाटले. झोउने झांगचे आभार मानले आणि त्याला पैसे देण्याचा प्रयत्न केला, पण झांगने नकार दिला. झांग म्हणाला, “हे काही मोठं काम नव्हतं, माझ्या जागी कोणीही असतं तरी तेच केलं असतं.”
ही घटना 12 ऑगस्टची असल्याचे सांगितले जात आहे. बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर झांगच्या तत्परतेची सगळीकडे प्रशंसा झाली. झांग ज्या ‘मेइतुआन’ कंपनीसाठी काम करत होता, त्यांनी त्याला ‘पायनियर रायडर’ ही सन्मानाची पदवी आणि 2,000 युआनचे बक्षीस दिले.