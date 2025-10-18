English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

‘110-625’… डिलिव्हरी बॉयला मिळाला रक्ताने उशीवर लिहलेला गुप्त संदेश,पोलिसांनी फ्लॅट घडताच आतमध्ये...

Viral News: उशीवर रक्ताने एक गुप्त संदेश लिहिलेला होता आणि तो पाहून डिलिव्हरी बॉयने पोलिसांना बोलावले. अपार्टमेंट उघडल्यावर सर्वांनाच धक्का बसला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 18, 2025, 11:42 AM IST
‘110-625’… डिलिव्हरी बॉयला मिळाला रक्ताने उशीवर लिहलेला गुप्त संदेश,पोलिसांनी फ्लॅट घडताच आतमध्ये...
Shocking Viral News

Delivery Worker’s Unusual Discovery: चीनमध्ये 19 वर्षीय डिलिव्हरी बॉय झांग कुनने आपल्या हुशारीने 30 तासांपासून खोलीत अडकलेल्या एका महिलेला वाचवले. फुटपाथवर पडलेल्या तकियावर रक्ताने लिहिलेला गूढ संदेश पाहून त्याने तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. झांग आणि पोलिसांनी तो संदेश डिकोड केल्यानंतर समजले की हा प्रकार जवळच्या इमारतीच्या 25व्या मजल्यावरील एका होमस्टेशी संबंधित आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

खोलीत अडकलेली महिला वाचवली

झांग कुन चीनमध्ये डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करतो आणि त्याच वेळी विद्यार्थीही आहे. एका दिवशी डिलिव्हरी करत असताना त्याला रस्त्याच्या कडेला एक पांढरी उशी दिसली, ज्यावर रक्ताने "110" आणि "625" असे आकडे लिहिलेले होते. त्याने तात्काळ पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि लक्षात आले की हा तकिया जवळच्या इमारतीच्या 25व्या मजल्यावरून खाली पडलेला आहे.

हे ही वाचा: धक्कदायक! वडिलांनी 7 वर्षांच्या मुलाला दरीत..., आईनेच केला Video शूट; म्हणाला, "मी एक..."

 

पोलिसांना सुरुवातीला वाटले की कोणत्यातरी महिलेवर हल्ला झाला आहे, पण जेव्हा त्यांनी खोली उघडली तेव्हा लक्षात आले की ती महिला आत अडकली होती. दरवाज्याचे लॉक अचानक बिघडल्याने ती बाहेर पडू शकली नव्हती. तिच्याकडे मोबाईल फोनही नव्हता आणि ती 30 तासांपासून मदतीसाठी हाका मारत होती, पण कुणीही ऐकले नव्हते. शेवटी तिने बोटाला जखम करून रक्ताने तकियावर आपत्कालीन क्रमांक लिहिला आणि तो खिडकीतून खाली फेकला.

हे ही वाचा: महिलांनो! साडी नेसल्यावर मांड्या घासतात? 'या' टिप्स करतील मदत, जखमही होणार नाही

 

महिलेने व्यक्त केले आभार 

महिलेची ओळख 'झोउ' या नावाने झाली आहे. तिने सांगितले की ती अनेक तासांपासून अडकलेली होती आणि तिला पाणी- अन्न काहीच मिळत नव्हते. शेवटी मदतीची आशा संपल्यावर तिने रक्ताने संदेश लिहिला. पोलिसांनी दरवाजा तोडून तिला वाचवले, तेव्हा ती इतकी आनंदी झाली की तिला स्वतःच्या कुटुंबाशी भेटल्यासारखे वाटले. झोउने झांगचे आभार मानले आणि त्याला पैसे देण्याचा प्रयत्न केला, पण झांगने नकार दिला. झांग म्हणाला, “हे काही मोठं काम नव्हतं, माझ्या जागी कोणीही असतं तरी तेच केलं असतं.”

हे ही वाचा: Indian Government Money: भारत सरकारच्या पैशांचा हिशोब कोण ठेवतं? जाणून घ्या

 

ही घटना 12 ऑगस्टची असल्याचे सांगितले जात आहे. बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर झांगच्या तत्परतेची सगळीकडे प्रशंसा झाली. झांग ज्या ‘मेइतुआन’ कंपनीसाठी काम करत होता, त्यांनी त्याला ‘पायनियर रायडर’ ही सन्मानाची पदवी आणि 2,000 युआनचे बक्षीस दिले.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
China Delivery boysaves womanShocking newsviral news

इतर बातम्या

29 दिवसांनंतर समोर आले झुबीन गर्गच्या मृत्यूचे गूढ? सिंगापू...

विश्व