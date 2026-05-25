/शेतकऱ्याला शेतात सापडला ऐतिहासिक खजिना; दुसऱ्या विश्वयुद्धाशी काय नातं? पाहा एक अनोखा उलगडा

Viral Video News : ऐतिहासिक गोष्टी आणि त्यांचा वेळोवेळी होणारा उलगडा कायमच भारावणारा असतो. गतकाळातील घडामोडी यामुळं उजेडात येतात. असाच एक उलगडा काही दिवसांपूर्वी करण्यात आला.
Viral Video News : अमुक एका ठिकाणी उत्खननात सापडले ऐतिहासिक पुरावे, तमुक एका ठिकाणी हाती लागला खजिना या आणि अशा अनेक घटनांमध्ये कायमच सामान्यांना इतिहासात डोकावण्याची संधी मिळाली आहे. असा इतिहास जो कधीकाळी वास्तव होता, जो काळाच्या आड गेला, मात्र तरीही आपल्या पाऊलखुणा मागे सोडून गेला. असाच एक आश्चर्यचकित करणारा उलगडा नुकताच झाला, तोसुद्धा चक्क एका शेतात. जिथं शेतकऱ्यानं शेतकामादरम्यान जे काही पाहिलं, त्यावर त्याचाच विश्वास बसेना.
लिथुआनिया इथं ही घटना घडल्याचं वृत्त माध्यमांनी प्रसिद्ध केलं. ज्यामध्ये दैनंदिन कामाचा भाग म्हणून करण्यात आलेल्या खोदकामादरम्यान इतिहासातील एका अतीव महत्त्वाच्या घटनेसंदर्भातील माहिती आणि पुरावा समोर आला. कुपिश्किस जिल्ह्याच्या नजीकच अंशतावा क्षेत्रात असणाऱ्या लॉरिनास ड्रूजास या शेतकऱ्यानं शेतात खोदकाम सुरू केलं होतं. त्याचवेळी त्यांचं अवजार एका धातूच्या मोठ्या गोष्टीवर आदळलं.
हा एखादा सामान्य धातूचा तुकडा असावा असंच त्यांना वाटलं. मात्र, जसजशी त्यावरील माती हटवण्यात आली तसतशी ती वस्तू उजेडात आली आणि काही क्षणातच अतिशय वजनी अशी धातूची मोठी घंटा त्यांना पाहायला मिळाली. ही तिच घंटा होती जी स्थानिकांसाठी दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अतिशय महत्त्वाची होती. मुळात तिचा शोध 2024 मध्येच लागला, मात्र 2026 मध्ये खोदकामादरम्यानचा व्हिडीओ आणि फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि जगभरात याची चर्चा झाली.
स्थानिकांच्या धारणांनुसार ही घंटा सेंट हायसिंथ चर्चमधील असून, 1908 मध्ये ती बनवण्यात आली होती. चर्चच्या टॉवरवर ती लावण्यात आली होती. मात्र 1940 च्या दशकाच्या अगदी सुरुवातीलाच ती एकाएकी दिसेनाशी झाली. कैक दशकं ही घंटा गेली कुठं याची अनेकांनाच कल्पना नव्हती. लक्षवेधी बाब म्हणजे, 82 वर्षे जमिनीखाली दडूनही ही घंटा सुस्थितीत आहे. तिचा आकार आणि रचनासुद्धा सुयोग्य असून, त्यामुळं इतिहासकारही थक्क झाले आहेत.
पादरी Rimantas Gudelis यांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्थानिकांनीच ही घंटा जमिनीत पुरली होती. त्यावेळी युद्धाचे दिवस असल्यानं लष्कर चर्चमधील घंटासुद्धा जप्त करतील अशी भीती होती. त्या काळात कांस्य आणि पितळेची प्रचंड मागणी होती. या धातूंचा वापर गोळ्या, तोफगोळे आणि शस्त्रांच्या अवजारांसाठी केला जात होता. याच कारणामुळे युरोपातील अनेक प्रांतांमध्ये चर्चच्या घंटा सरकारी गोदामांमध्ये पाठवून पुढं त्या वितळवून त्यांचा वापर केला जात होता.
परिणामी आपला धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा लयास जाऊ नये यासाठी बऱ्याच चर्चच्या घंटा उतरवण्यात आल्या. काहींना तलावांमध्ये बुडवण्यात आलं तर, काही जंगलात दडवण्यात आल्या. काही घंटा जमिनीत पुरण्यात आल्या. अंताशावा इथं सापडलेली घंटासुद्धा याचाच एक भाग असावी असा कयास लावण्यात येत आहे. याशिवाय काहींनी ही घंटा रशियन सैन्याबाचून दुर्लक्षित ठेवण्यासाठी उतरवण्यात आल्याचा दावासुद्धा केला जातो. त्यामुळं हा ऐतिहासिक खजिना समोर आल्यानंतर त्याबाबतचे दावेसुद्धा चर्चेचा विषय ठरत आहेत. येत्या काळात ही घंटा पुन्हा चर्चवर बसवण्यात येणार असून, तत्पूर्वी तिची आवश्यक ती डागडुजी केली जाईल असंही सांगण्यात येत आहे.