English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • विश्व
पृथ्वीचा नर्क! भारतापासून 4300 किमी दूरवर आहे Acid चा तलाव; पाहताच उडतो थरकाप

Interesting Facts Latest Update : कुठंय ही भीतीदायक जागा? इथं जीवसृष्टीचं अस्तित्वं जवळपास नाही. कुठं आहे अॅसिडचा तलाव? का इतकी भयंकर आहे ही जागा? जाणूनच वाटेल भीती.   

सायली पाटील | Updated: Apr 23, 2026, 02:30 PM IST
(छाया सौजन्य- AI) / viral news hell on earth danakil depression acid lake interesing facts

Interesting Facts Latest Update : स्वर्ग, नर्क या गोष्टी फक्त बोलण्यापुरताच असणाऱ्या संकप्लना नाहीत, तर पृथ्वीवर काही अशीही ठिकाणं आहेत जिथं खरंच या संकल्पनांचं प्रत्यक्षरुप पाहता येतं. असंच एक ठिकाण भारतापासून हजारो किमी दूर असून, ते पृथ्वीवरील नर्क असल्याचं म्हटलं जातं. जवळपास 4300 किमी दूरवर असणाऱ्या या ठिकाणाची तुलना नर्काशी का केली जाते? काही मंडळी या ठिकाणाचा उल्लेख करतात नर्काचा दरवाजा... पण असं का?  

Add Zee News as a Preferred Source

रंगीत तलावाचं दाहक वास्तव... 

डानाकिल डिप्रेशन (Danakil Depression) मध्ये असणाऱ्या या ठिकाणाचं नाव आहे डॅलोल (Dallol). इथं असणारा रंगीबेरंगी तलाव जगातील सर्वाधिक अॅसिडीक ठिकाणांपैकी एक आहे. या भाग समुद्रसपाटीपासून जवळपास 125 मीटरवरखाली आहे. डानाकिल डिप्रेशनचा पट्टा अतीउष्ण आणि पृथ्वीतील प्रचंड उष्ण- विचित्र ठिकाणांपैकी एक आहे. जिथं अनेक पिवळे आणि हिरवे तलाव आहेत. 

इथं आलं असता कोणा दुसऱ्याच विश्वात आल्याची अनुभूती होते. या ठिकाणी वाहनानं सहज पोहोचला येतं मात्र, तिथवर पोहोचण्यासाठी प्रचंड धासससुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे पूर्णत: मानवनिर्मित ठिकाण आहे, जे इथिओपियाच्या उत्तर पश्चिमेला एरिट्रीया सीमेनजीक आहे. अफार क्षेत्रात प्रचंड खोलवर हे ठिकाण असून, मानवानं शोधलेली अतिशय दुर्मिळ अशी ही जागा आहे. 

काय आहे या जागेचं भौगोलिक महत्त्वं? 

डानाकिल डिप्रेशन हे पृथ्वीच्या सर्वात खालच्या थरांपैकी एक असल्याचं सांगण्यात येतं. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे ठिकाण तिथं आहे जिथं आफ्रिकी प्लेट, अरेबियन प्लेट आणि सोमाली प्लेट या तिन्ही टेक्टॉनिक प्लेक एकत्र येतात. बीबीसीच्या वृत्तानुसार या टेक्टोनिक प्रक्रियेमुळंच डानाकिल डिप्रेशन समुद्रतळापासूनही खाली आहे. ज्यामुळं त्याचा आफ्रिकेतील सर्वात खालच्या ठिकाणांपैकी एक असून येथील जमीन काळानुरुप खचते, हलते आणि त्यात स्फोटसुद्धा होतात. 

डानाकिल डिप्रेशनचा बराच भाग निर्मनुष्य आहे. मात्र, अफार समुदाय इथं नजीकच्या भागांमध्ये राहतो. ज्यामध्ये हमागेला नावाची एक वस्तीसुद्धा आहे. पिढ्यानपिढ्यांपासून हा समुदाय मीठ, उंट आणि बकऱ्यांसाऱख्या घटकांवर उदरनिर्वाह करतात. मीठ खणून काढणं हे येथील अर्थव्यवस्थेचा मूळ स्त्रोत मानलं जातं. जिथं कोरड्या तलावांचे मोठे खंड कापून ते वाळवंटात आणले जातात. असं हे ठिकाण कायमच त्याच्या अस्तित्वामुळंसुद्धा थरकाप उडवून जातं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
world newsव्हायरल बातम्यामराठी बातम्याDanakil Depression EthiopiaHell on Earth place

