पृथ्वीचा नर्क! भारतापासून 4300 किमी दूरवर आहे Acid चा तलाव; पाहताच उडतो थरकाप

Interesting Facts Latest Update : स्वर्ग, नर्क या गोष्टी फक्त बोलण्यापुरताच असणाऱ्या संकप्लना नाहीत, तर पृथ्वीवर काही अशीही ठिकाणं आहेत जिथं खरंच या संकल्पनांचं प्रत्यक्षरुप पाहता येतं. असंच एक ठिकाण भारतापासून हजारो किमी दूर असून, ते पृथ्वीवरील नर्क असल्याचं म्हटलं जातं. जवळपास 4300 किमी दूरवर असणाऱ्या या ठिकाणाची तुलना नर्काशी का केली जाते? काही मंडळी या ठिकाणाचा उल्लेख करतात नर्काचा दरवाजा... पण असं का?
डानाकिल डिप्रेशन (Danakil Depression) मध्ये असणाऱ्या या ठिकाणाचं नाव आहे डॅलोल (Dallol). इथं असणारा रंगीबेरंगी तलाव जगातील सर्वाधिक अॅसिडीक ठिकाणांपैकी एक आहे. या भाग समुद्रसपाटीपासून जवळपास 125 मीटरवरखाली आहे. डानाकिल डिप्रेशनचा पट्टा अतीउष्ण आणि पृथ्वीतील प्रचंड उष्ण- विचित्र ठिकाणांपैकी एक आहे. जिथं अनेक पिवळे आणि हिरवे तलाव आहेत.
इथं आलं असता कोणा दुसऱ्याच विश्वात आल्याची अनुभूती होते. या ठिकाणी वाहनानं सहज पोहोचला येतं मात्र, तिथवर पोहोचण्यासाठी प्रचंड धासससुद्धा तितकंच गरजेचं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे पूर्णत: मानवनिर्मित ठिकाण आहे, जे इथिओपियाच्या उत्तर पश्चिमेला एरिट्रीया सीमेनजीक आहे. अफार क्षेत्रात प्रचंड खोलवर हे ठिकाण असून, मानवानं शोधलेली अतिशय दुर्मिळ अशी ही जागा आहे.
डानाकिल डिप्रेशन हे पृथ्वीच्या सर्वात खालच्या थरांपैकी एक असल्याचं सांगण्यात येतं. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे ठिकाण तिथं आहे जिथं आफ्रिकी प्लेट, अरेबियन प्लेट आणि सोमाली प्लेट या तिन्ही टेक्टॉनिक प्लेक एकत्र येतात. बीबीसीच्या वृत्तानुसार या टेक्टोनिक प्रक्रियेमुळंच डानाकिल डिप्रेशन समुद्रतळापासूनही खाली आहे. ज्यामुळं त्याचा आफ्रिकेतील सर्वात खालच्या ठिकाणांपैकी एक असून येथील जमीन काळानुरुप खचते, हलते आणि त्यात स्फोटसुद्धा होतात.
डानाकिल डिप्रेशनचा बराच भाग निर्मनुष्य आहे. मात्र, अफार समुदाय इथं नजीकच्या भागांमध्ये राहतो. ज्यामध्ये हमागेला नावाची एक वस्तीसुद्धा आहे. पिढ्यानपिढ्यांपासून हा समुदाय मीठ, उंट आणि बकऱ्यांसाऱख्या घटकांवर उदरनिर्वाह करतात. मीठ खणून काढणं हे येथील अर्थव्यवस्थेचा मूळ स्त्रोत मानलं जातं. जिथं कोरड्या तलावांचे मोठे खंड कापून ते वाळवंटात आणले जातात. असं हे ठिकाण कायमच त्याच्या अस्तित्वामुळंसुद्धा थरकाप उडवून जातं.