...आणि तलावात रहस्यमयीरित्या 20 वर्षांनंतर जिवंत दिसला लुप्त झालेला मासा; मृत्यूशी काय नातं?

पृथ्वीवर काळ जसजसा पुढे गेला, तसतशी अन्नसाखळीची समीकरणं बदलली आणि पाहता पाहता प्राणी, किटक, पक्षी, मासे अशा सजीवांच्या अनेक प्रजाती टप्प्याटप्प्यानं नष्ट होत गेल्या. निसर्गाच्या याच नियमानुसार एका माशाची प्रजातीसुद्धा नष्ट झाल्याचं आतापर्यंत संशोधकांना वाटतं होतं. मात्र, अचानकत या प्रजातीचा एक मासा जिवंत सापडला आणि संशोधनाला कलाटणीच मिळाली. थोडक्यात हा मासा कायमचा मृत नसून, त्याची प्रजाती नष्ट झाली नसल्याचच संशोधनातून स्पष्ट झालं.

सायली पाटील | Updated: Nov 20, 2025, 10:26 AM IST
viral news Moema Claudia fish believed to be extinct seen after 20 years in a pond in bolivia know myths behind it

Rare Fish Discovered: पृथ्वीवर काळ जसजसा पुढे गेला, तसतशी अन्नसाखळीची समीकरणं बदलली आणि पाहता पाहता प्राणी, किटक, पक्षी, मासे अशा सजीवांच्या अनेक प्रजाती टप्प्याटप्प्यानं नष्ट होत गेल्या. निसर्गाच्या याच नियमानुसार एका माशाची प्रजातीसुद्धा नष्ट झाल्याचं आतापर्यंत संशोधकांना वाटतं होतं. मात्र, अचानकत या प्रजातीचा एक मासा जिवंत सापडला आणि संशोधनाला कलाटणीच मिळाली. थोडक्यात हा मासा कायमचा मृत नसून, त्याची प्रजाती नष्ट झाली नसल्याचच संशोधनातून स्पष्ट झालं.

बोलिविया इथं ही घटना घडली असून, एका लहानशा तलावात कथित स्वरुपात नष्ट झालेल्या प्रजातीचा हा मासा तब्बल 20 वर्षांनंतर जिवंत अवस्थेत आढळला. मोएमा क्लाउडिया(Moema Claudia) असं या माशाच्या प्रजातीचं नाव असून, 20 वर्षांपूर्वी तो शेवटचा दिसला होता. त्यानंतर हा मासा आढळलाच नाही. या माशाचा अधिवास जिथं होता तेथील भाग शेतजमिनीत रुपांतरित झाल्या कारणानं या माशाच्या प्रजातीचं अस्तित्वं धोक्यात आलं होतं. मात्र, आता हाच मासा त्याचं अस्तित्वं टिकवून असल्याचं पाहून संशोधकांना संशोधनात एक नवा दुवा सापडला आहे. 

माशाची प्रजाती वाचवण्यासाठीचे प्रयत्न... 

संशोधनकर्त्यांच्या माहितीनुसार मोएमा क्लाउडिया(Moema Claudia) नावाच्या माशाची प्रजाती जतन करण्यासाठीची ही अगदी योग्य संधी आहे. सदर निरीक्षणाचे लेखक थॉमस लिट्ज यांनी या माशाचं पुन्हा सापडणं ही बाब अतिशय महत्त्वाचं असल्याचं म्हणत माशाला त्याच्या मूळ अधिवासात सुरक्षित ठेवण्याची संधी मिळाल्याचं स्पष्ट केलं. 

अजूनही माशाची प्रजाती धोक्यात? 

मोएमा क्लाउडिया(Moema Claudia)सारखे मासे अस्थायी अधिवासातच वावरतात. वर्षाती काही महिन्यांपुरताच त्यांचं अस्तित्वं असतं. ते अतिशय नाजुक आणि आकारानं लहान असतात. ज्यामुळं ते नष्ट होण्याची अधिक भीती असते. मानवी हस्तक्षेपामुळं या माशांच्या अस्तित्वाला धोका असून त्यांचा बचाव करणंही आव्हानात्मक बाब ठरते. 

बोलिवियातील परिस्थिती आणि या माशाचं नातं सांगावं तर, हल्लीच्याच काही वर्षांमध्ये या प्रजातीचे मासे नाहीसेच झाले होते. इथं आढळणाऱ्या 32 मोसमी किलिफिश(Killifish) प्रजातींपैकी अर्ध्याहून अधिक तर बोलिवियामध्येच आढळतात. संशोधनानुसार 20 पैकी 8 माशांच्या प्रजाती धोक्यात असून, त्यात मोएमा क्लाऊडिया माशाचाही समावेश आहे. जिथं हा मासा आता पुनहा कधीच दिसणार नाही, याच पूर्वग्रहात संशोधक होते, तिथं आता हा मासा आढळल्यानं हवामान बदल आणि प्राण्यांसह जलचरांवर होणारा त्याचा परिणाम याबाबतची सखोल माहिती यामुळं मिळवता येणार आहे. 

FAQ

हा मासा नेमका कुठे आणि कधी सापडला?
बोलिविया येथे एका छोट्या तलावात, नुकताच (2025 मध्ये) तब्बल 20 वर्षांनंतर जिवंत अवस्थेत सापडला.

माशाच्या प्रजातीचं नाव काय?
मोएमा क्लाउडिया (Moema Claudia) – हा एक प्रकारचा मोसमी किलिफिश (Seasonal Killifish) आहे.

आधी संशोधकांना काय वाटत होतं?
ही प्रजाती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे असं मानलं जात होतं. 20 वर्षांपासून एकही नमुना सापडला नव्हता, म्हणून ती "extinct in the wild" समजली जात होती.

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

