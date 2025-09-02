ज्युनिअरसोबत... ऑफिसमधलं प्रेमप्रकरण CEO वरच शेकलं; 1010000000 कोटी पगाराच्या नोकरीवर सोडावं लागलं पाणी

Viral News : काही दिवसांपूर्वीच 'कोल्डप्ले' (Coldplay) या जगविख्यात बँडच्या कॉन्सर्टमध्ये अॅस्ट्रोनॉमरचा सीईओ आणि त्यांच्याच कंपनीची एचआर यांचं प्रेमप्रकरण अपघातानं संपूर्ण जगासमोर आलं आणि एकच खळबळ माजली. 'त्या' क्षणाचा व्हिडीओ वाऱ्याच्या वेगानं व्हायरल झाला. परिणामस्वरुप एचआर आणि सीईओलाही कंपनी सोडावी लागली. आता पुन्हा एकदा अशाच एका अफेअरनं साऱ्या जगाचं, त्याहूनही खासगी नोकरदार वर्गाचं लक्ष वेधलं आहे. कारण, चर्चेत आलेला हा विषय आहे एका 'हाय प्रोफाईल अफेअर'चा.
जगातील सर्वात मोठी FMCG कंपनी नेस्ले (Nestle) च्या सीईओपदी असणारे लॉरेंट फ्रेक्स याच प्रेमप्रकरणामुळं वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आणि त्यांना कंपनीनं थेट बाहेरचाच रस्ता दाखवला. ऑफिसमध्येच ज्युनिअरसोबत लाँरेंट यांचं प्रेमप्रकरण सुरू होतं. ज्यानंतर कंपनीनं कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात कार्यालयीन शिष्ठाचाराचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कामावरून बडतर्फ करण्याची कारवाई केली. (Nestle CEO Laurent Freixe)
'रॉयटर्स'च्या माहितीनुसार स्विस कंपनी नेस्लेचे सीईओ लॉरेंट फ्रेक्स यांचं प्रेमप्रकरण थेट त्यांच्या ज्युनिअर सबॉर्डिनेटशी सुरू होतं. कंपनीच्या 'इंटर्नस व्हिसलब्लोईंग चॅनल' म्हणजेच कंपनीच्या अंतर्गत प्रणावर याबाबतची माहिती मिळाली. ज्यानंतर या प्रेमप्रकरणाची तक्रार समोर येताच पुढील तपास करण्याचं काम त्रयस्त संस्थेवर सोपवण्यात आलं. तपासादमर्यान फ्रेक्स कंपनीशी या नात्याबाबत खोटं बोलल्याची बाब उघड झाली आणि म्हणून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. इतकंच नव्हे तर त्यांना कोणतंही 'एक्झिट पॅकेज' किंवा तत्सम आर्थिक मोबदला दिला जाणार नसल्याची कठोर भूमिका कंपनीनं घेतली.
Nestle abruptly dismissed its CEO Laurent Freixe for failing to disclose a romantic relationship with a subordinate, a dramatic removal a year after he took the reins https://t.co/cWuqnUhIE8 pic.twitter.com/ThHtSlDlv5
— Reuters (@Reuters) September 1, 2025
लारेंट गेल्या 40 वर्षांपासून नेस्ले कंपनीसाठी काम करत होते. 2024 मध्ये त्यांची सीईओपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. युरोप आणि लॅटिन अमेरिकेमध्ये नेस्लेच्या यशामागे त्यांचा मोलाचा वाटा असल्याचं म्हटलं जातं. सीईओ म्हणून लॉरेंट यांना 11 मिलियन डॉलर म्हणजे साधारण 101 कोटींहून अधिक रक्कम वार्षिक पगाराच्या स्वरुपात मिळत होती. आता मात्र एका प्रेमप्रकरणानं त्यांचा घात केला आहे, असंच साऱ्यांचं मत आहे. मुख्य म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणावर लॉरेंट यांची प्रतिक्रिया समोर आली नसून त्यांची प्रतिक्रिया पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
नेस्लेच्या सीईओ लॉरेंट फ्रेक्स यांना का बडतर्फ करण्यात आले?
लॉरेंट फ्रेक्स यांना नेस्ले कंपनीच्या आचारसंहितेचे (Code of Conduct) उल्लंघन केल्यामुळे बडतर्फ करण्यात आले. त्यांचे एका ज्युनिअर सबॉर्डिनेट कर्मचाऱ्यासोबत असलेले अघटित प्रेमप्रकरण हे कारण ठरले.
या प्रेमप्रकरणाचा सुगावा कसा लागला?
नेस्लेच्या अंतर्गत ‘स्पीक अप’ नावाच्या व्हिसलब्लोईंग चॅनलद्वारे फ्रेक्स आणि त्यांच्या ज्युनिअर सबॉर्डिनेट कर्मचाऱ्याच्या प्रेमप्रकरणाची माहिती समोर आली. प्रथम तपासात ही बाब सिद्ध झाली नाही, परंतु पुन्हा तक्रारी आल्यानंतर कंपनीने बाहेरील त्रयस्थ संस्थेच्या मदतीने दुसरा तपास केला.
लॉरेंट फ्रेक्स यांना बडतर्फीनंतर कंपनी आर्थिक लाभ देणार?
नेस्लेने स्पष्ट केले की, लॉरेंट फ्रेक्स यांना कोणतेही एक्झिट पॅकेज किंवा आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही. त्यांची बडतर्फी तात्काळ प्रभावाने झाली असून, त्यांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळणार नाही.