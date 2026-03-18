समुद्रातील भयभीत वादळानंतर 1 कोटी वर्षांपूर्वीचा खजिना जगासमोर; पाहताच संशोधकही स्तब्ध!

Viral News : समुद्रात सुरू असणाऱ्या उलथापालथीनंतर घडलेल्या एका घटनेनं संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं आहे. अतिशय अनपेक्षितरित्या जवळपास कोट्यवधी वर्षांपासून जमिनीत दडलेला एक खजिना समोर आल्यानं संशोधनाला मिळाली नवी दिशा.   

सायली पाटील | Updated: Mar 18, 2026, 12:42 PM IST
Viral News : अथांग समुद्र पाहिला, की अनेकांच्याच मनात या समुद्राप्रती वाटणाऱ्या भावना नकळत व्यक्त होतात. हाच समुद्र अनेकांच्या मनीच्या गोष्टी साठवून आहे, त्याचप्रमाणं प्रत्यक्षातही त्यामध्ये अनेक रहस्य दडली आहेत. विचार करा तुम्ही एखाद्या समुद्रकिनारी आहात आणि प्रचंड मोठी लाट उसळते अन् सोबत ती अशी रहस्यमयी गोष्ट घेऊन येते की पाहताना हैराण व्हायला होतं. एक अशी गोष्ट, जी मानवाच्या अस्तित्वापासून कैक वर्षेआधीच अस्तित्वात होती. काय असेल बरं ही गोष्ट? 

समुद्रातून बाहेर आला एक खजिना... 

पोर्तुगालच्या ग्रँडोला किनाऱ्यावर चक्क एका वादळामुळं एक खजिनावजा गोष्ट जगासमोर आली आहे जिथं निसर्गानं1 कोटी वर्षांपासून दडवून ठेवलेल्या एका रहस्याचा अतिशय कमालरित्या उलगडा केला आहे. वाळूच्या अनेक थरांखाली पुरले गेलेले 2 सापळे आणि इतकंचत नव्हे, तर त्या काळातील अशा वस्तू उघडकीस आल्या आहेत जेव्हा सागरी जीवन पूर्णपणे वेगळं असल्याचा दावा करण्यात येतो. 

असं म्हणतात की निसर्ग कधीच आपल्याकडे काही ठेवत नाही, याचंच उदाहरण पोर्तुगालमध्ये पाहायला मिळालं. जिथं, ग्रँडोला किनाऱ्यावर एका सागरी वादळामध्ये लाटांच्या माऱ्यानं वाळू सरकली आणि किनाऱ्यावर एकाएकी प्राचीन व्हेल माशाचे सापळे दिसू लागले. हे सापळे साधारण 10 मिलियन अर्थात 1 कोटी वर्षांपूर्वीचे असल्याचं सांगण्यात येतं. 

वादळामुळं समोर आली प्राचीन जगाची झलक 

गॅले फाँटेनहास समुद्रकिनाऱ्याच्या उत्तरेकडे असणाऱ्या डोंगराळ भागामध्ये दोन व्हेल माशांच्या डोक्याचे अवशेष, जबडा, मोठा काटा आणि हाडांचे इतर अवशेषसुद्धा सापडले. सहसा इसे पुरातन अवशेष विखुरललेल्या अवस्थेत सापडतात. मात्र या व्हेलचे बरेच अवशेष हे एकसंध अवस्थेत सापडले आहेत. 

लोरिन्हा संग्रहालयाच्या तज्ज्ञ कार्ला थॉमस यांच्या टीमनं लाटांचा आणि तीव्र उन्हाचा सामना करत हे अवशेष समुद्रातून बाहेर आणले. संशोधकांनीही थक्क होत ते लेच मियोसीन काळातील असल्याचा दावा केला. हा तोच कालावधी सांगण्यात येतो जेव्हा समुद्र प्रत्यक्षात अतिशय वेगळा दिसायचा. 

संशोधनातून समोर आलेले संदर्भ महत्त्वाचे 

प्राथमिक संशोधनानुसार हे व्हेल मिस्टिसेटी समुहातील असून, हा तोच गट आहे ज्यांच्यापासून आज अस्तित्वात असणारे व्हेलमासे तयार झाले. बॅलिन व्हेलचे दात नसून त्यांच्या तोंडात केराटिन प्लेट असतात, ज्याच्या मदतीनं ते पाण्यातील लहान जीव शोधतात. पुढं या अवशेषांवर प्रयोगशाळेत संशोधन होणार असून त्यानंतरच त्याबाबतची अंतिम माहिती समोर येईल. आश्चर्य म्हणजे या वादळानं फक्त व्हेलचेच अवशेष नव्हे तर, 100 मीटरच्या परिसरामध्ये एक प्रचंड मोठा अवशेषांचा साधा आणि परिसंस्था उघडकीस आली आहे. 

समुद्राच्या या उलगड्यामध्ये प्राचीन डॉल्फीन, कासव आणि शार्कचेही अवशेष आहेत. शिवाय हाडं असणारे मासे आणि शिंपल्यांच्या अवशेषांचाही समावेश आहे. इक्नोफॉसिल्स अर्थात या जीवांबाबतची इतरहबी माहिरी समोर आली असून समुद्राच्या तळाशी असणाऱ्या एका अनोख्या दुनियेचा यातून उलगडा झाला आहे. दरम्यान सध्या ही जीवाश्म ग्रँडोलामध्ये असून, इथून त्यांना लोरिन्हा येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येईल. जिथं त्यांना स्वच्च करून संरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, ज्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

