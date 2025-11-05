भयंकर! आकाशात झेपावताच खाली कोसळलं भलंमोठं विमान; अडीच लाख गॅलन इंधनाचे स्फोट अन् दूरवर धुराचे लोट

Plane Crash News : विमान दुर्घटनांच्या घटना मागील काही दिवसांपासून अनेकांच्याच मनात धडकी भरवताना दिसत आहे. भारतातील एअर इंडियाच्या विमान अपघाताच्या आठवणीसुद्धा अद्याप ताज्या असतानाच असाच एक भयावह अपघात पुन्हा एखदा घडला असून, इथंही अहमदाबाद विमान दुर्घटनेप्रमाणंच उड्डाणानंतर काही क्षणात विमान वायुवेगानं जमिनीवर आदळलं आणि त्यातून झालेल्या अतिप्रचंड तीव्रतेच्या स्फोटानं त्राहिमाम पाहायला मिळाला.
अमेरिकेच्या केंटकी राज्यातील लुईविल विमानतळानजीक एक कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त झाल्याचं म्हटलं गेलं. ज्यामध्ये प्राथमिक माहितीनुसार तिघांचा मृत्यू ओढावला असून, 11 जण गंभीररित्या दुखापतग्रस्त असल्याचं सांगण्यात आलं. अमेरिकी माध्यमांच्या वृत्तांनुसार हे कार्गो विमान लुईविल विमानतळाहून उड्डाण घेऊन मार्गस्थ होत असतानाच पुढच्या काही क्षणांतच ते दुर्घटनाग्रस्त झालं. या भयंकर अपघातानंतर झालेल्या स्फोटामुळं नजीकच्या अनेक इमारतींमध्ये आग लागल्याचं वृत्त आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार हे विमान अमेरिकी शहर होनोलूलूच्या डॅनिअलमधील इनोये विमानतळाच्या दिशेनं निघालं होतं. लुईविलच्या महापौरांनी दिलेल्या माहितीनुसार या विमानात किमान 2 लाख 80 हजार गॅलन इतक्या प्रचंड प्रमाणात इंधन होतं. ज्यामुळं विमान कोसळलं त्यावेळी प्रचंड प्रमाणात आगीचा भडका उडाला आणि दूरदूरपर्यंत काळ्याकुट्ट धुराचे लोट पाहायला मिळाले. सदर दुर्घटनेसंदर्भात फेडरल एविएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) च्या अधिकृत माहितीनुसार 'UPS फ्लाइट 2976' सायंकाळी स्थानिक वेळेनुसार 5 वाजून 15 मिनिटांनी मोहम्मद अली आंततराष्ट्रीय विमानतळाहून पुढील प्रवासासाठी निघालं मात्र उड्डाणानंतर काही मिनिटांनीच ते दुर्घटनाग्रस्त झालं.
माध्यमांच्या माहितीनुसार फर्न व्हॅली रोड आणि ग्रेड लेन परिसरात मोठाले स्फोट झाल्यानंतर आगीच्या घटना घडल्या. हा भाग विमानतळाच्या नजीकच असल्यानं तातडीनं तिथं बचाव पथकांनी धाव घेतली. पोलीस प्रवक्त्यांच्या माहितीनुसार विमान दुर्घटनेनंतर यंत्रणेला एकामागून एक फोनकॉल आले, जिथं मदतीसाठीची याचना केली जात होती.
#UPS MD-11F cargo #aircraft crashed today, 4-11-25, just after take-off from #LouisvilleAirport, bound for Honolulu. At least 3 dead, 11 injured (on board & on ground). The crash ignited fires in nearby industrial buildings, causing major damage.#Aviation #Safety #USA #Kentucky pic.twitter.com/8CUP65eBWJ
— Nishit Doshi (@NishitDoshi144) November 5, 2025
A UPS cargo plane crashed on Tuesday evening near the Louisville International Airport shortly after takeoff, the US Federal Aviation Administration (FAA) said, as local media in the Kentucky city aired video of a large plume of smoke rising above the facility. Read the latest:… pic.twitter.com/z31vo4k9TU
— The Australian (@australian) November 4, 2025
दरम्यान अपघाग्रस्त विमानाचा नोंदणी क्रमांक N259UP असून, हे साधारण 34 वर्षे जुनं विमान होतं. ज्यानंतर त्याला मालवाहू विमान म्हणून वापरण्यात येत होतं. 2006 मध्ये त्याचा समावेश युपीएस सर्विसमध्ये करण्यात आला. या दुर्घटनेनंतर सदर विमानतळ परिसरापासून पाच मैलांपर्यंतच्या परिघामध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांना घरातच राहण्याचा इशारा जारी करण्यात आला, ज्यानंतर हे अंतर वाढवत आदेश लागू करत सावधगिरीच्या सूचना देण्यात आल्याचं वृत्त आहे.
विमान दुर्घटना कुठे आणि कधी घडली?
ही दुर्घटना अमेरिकेच्या केंटकी राज्यातील लुईविल शहराजवळील मुहम्मद अली आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ घडली. विमानाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी दुपारी 5.15 वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) उड्डाण घेतले आणि काही क्षणांतच ते दुर्घटनाग्रस्त झाले.
कोणत्या विमानाचे आणि कोणत्या कंपनीचे विमान होते?
हे यूपीएस (UPS) कंपनीचे कार्गो विमान होते, ज्याचा फ्लाइट क्रमांक UPS 2976 होता. विमानाचा प्रकार मॅकडोनेल डग्लस MD-11F असून, नोंदणी क्रमांक N259UP आहे.
विमान कुठून निघाले आणि कुठे जात होते?
विमान लुईविल मुहम्मद अली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण घेऊन हवाई बेटावरील होनोलूलू येथील डॅनिअल के. इनोये आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जात होते.