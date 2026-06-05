/Rebirthday म्हणजे काय? जगभरातील लोक अचानक का बदलतायेत जन्मतारखा अन् दिवस?

What is Rebirthday Trend : वाढदिवस... वार किंवा तारीख काहीही असो. Birthday हा अनेकांसाठी अतिशय खास असतो. अमुक एक दिवस हा आमचा Lucky दिवस आहे असंही बरीच मंडळी सांगतात. पण, अचानकच जगातील काही लोक त्यांच्या वाढदिवसाची तारीख का बदलू लागले आहेत माहितीये? जन्माचा दिवससुद्धा बदलण्याची इच्छा काही लोकांनी व्यक्त केलीय. पण, यामागचं नेमकं कारण काय?
ओटावा इथं राहणाऱ्या कॅथी ब्रेडेकचा जन्म फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला झाला होता. मात्र नव्या वर्षाच्या स्वागतानंतर येणारा हा वाढदिवस फारसा उत्साहाचा नसे. वाढदिवसाच्या आधीच सुट्ट्या घेतल्यामुळं इतरांनाही वाढदिवसाचा उत्साह नसे, खर्च करण्याची मर्यादासुद्धा फारशी नव्हती इतकंच काय, तर पार्टीसाठीसुद्धा कोणाला फार उत्साह नसे. कॅथीच्या सांगण्यानुसार तिच्या बालपणी कुटुंबाची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नव्हती. सहा भावंडांच्या तिच्या कुटुंबामध्ये वाढदिवसाची भेट मागितल्यास तिला थेट नाताळच्याच भेटीचच उदाहरण दिल होतं. पण, वयाच्या 40 व्या वर्षापर्यंत कॅथीनं एक महत्त्वाचाच निर्णय घेतला. ऑगस्ट महिन्यापासून तिनं ऑगस्ट महिन्यात तिचा वाढदिवस साजरा करण्यास सुरुवात केली. हा तोच काळ आहे जेव्हा कॅनडामध्ये सुट्ट्यांचे दिवस असतात.
कॅथीच्या मते वाढदिवस हा त्या त्या व्यक्तीचा खास दिवस असतो आणि त्या व्यक्तीनं अमुक एका दिवसाचा अर्थात त्याच्या वाढदिवसाचा पुरेपूर आनंद घेणं अपेक्षित असतं, यामध्ये इतरांना काय वाटेल याची फार चिंता करण्याची गरज नाही, कारण सरतेशेवटी हा तुमचा दिवस आहे.
रिबर्थडे का कायदेशीर किंवा नोंदणीकृत वाढदिवस नाही. मुळात ही एक अशी सोयीची तारीख असते ज्याची निवड व्यक्ति स्वत: करते. एखादा मोठा प्रसंग, जीवनात बदल घडवून आणणारे अनुभव, गंभीर आजारपणातून बरं होण्याचा दिवस किंवा जीवनातील एखाद्या नव्या अध्यायाचा सुरुवात होते. मानसोपचार तज्ज्ञ आणि जाणकारांच्या मते आजच्या घडीचा मानव त्याच्या जीवनातील महत्त्वाचे टप्पे साजरा करु इच्छित, याचसाठी सध्या रिबर्थडे ही संकल्पना अनेकांसाठी आकर्षणाचा विषय ठरत आहे.
कोणासाठी आजारपणातून मोकळं होण्याचा दिवस हा रिबर्थडे असतो, तर, कोणासाठी आपली मूळ ओळख, अंतर्मनाचा आवाज ऐकण्याचा दिवस हा रिबर्थडे असतो. थोडक्यात आपण पुन्हा जगू लागलोय किंवा आपण नव्यानं जन्मलोय ही भावना मनात घर करणं आणि त्याबाबत आनंद व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य देणारा, स्वत: निवडलेला एक दिवस म्हणजे रिबर्थडे. जगभरात अनेक नागरिक सध्या या ट्रेंडप्रमाणं आपआपआपल्या आवडीचे, प्राधान्याचे दिवस निवडून ते रिबर्थडे म्हणून साजरा करत आहेत. कमाल आहे ना या ट्रेंडची?