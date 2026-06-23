/‘आम्ही आलोय...’ अर्ध्या रात्री अनेकांचेच फोन वाजले, खरच एलियनचा मेसेज आला? सरकारची झोपच उडाली

नवी दिल्ली | अर्ध्या रात्री गाढ झोपेत असतानाच एखादा आवाज झाला, तर लगेचच जाग येते. अगदी मोबाईल वाजला तरीसुद्धा गाढ झोपेतून उठून त्यात डोकावण्याची अनेकांचीच सवय. पण, काहीच कल्पना नसताना एकाएकी या मोबाईलवर असा एखाचा मेसेज आला ज्यामध्ये एलियनचा उल्लेख आहे आणि सतर्कतेचा इशारा आहे तर झोप नाही का उडणार? प्रत्यक्षात असं घडलंय आणि एका मेसेजनं फक्त नागरिक नव्हे तर सरकारचीसुद्धा झोप उडालीय. कारण होतं अपरात्री आलेला एक मेसेज.
ब्राझिलमध्ये नुकतीच एक अनपेक्षित घटना घडली, ज्यामध्ये ब्राझीलच्या जवळपास सात शहरांमधील नागरिकांना धक्काच बसला. 19 आणि 20 जून रोजी रात्री साधारण 1 वाजून 30 मिनिटांनी अचानकच नागरिकांचे फोन खणाखले आणि त्यावर अनाकलनीय मेसेज आला. सर्वकाही सुरळीत सुरू असतानाच एकाएकी आलेल्या या मेसेजनं गोंधळ माजवला.
सरकारकडून एखादा सतर्कतेचा इशारा देण्यासाठीचा मेसेज दिला जावा यासाठी जसा अलर्ट वाजतो अगदी तसाच आवाज मोबाईलमधून आला. ज्यामध्ये नागरिकांना स्वत:ला सुरक्षित ठेवण्यासाठीचा इशारा देण्यात आला. 'डेक्सर्टो'च्या एका अहवालानुसार नागरिकांच्या मोबाईलवर जो मेसेज आला, त्यामध्ये लिहिण्यात आलेलं, ‘स्वत:ला वाचवा. एलियननं हल्ला केला आहे, आम्ही आलोय’. अतिशय घाबरवणारा असा हा मेसेज वाचून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं.
नागरिकांच्या मोबाईलवर हा मेसेज येताच गोंधळाची परिस्थिती पाहायला मिळाली, काही क्षणातच मेसेजची ही प्रणाली ऑफलाईन करण्यात आली. मात्र तत्पूर्वी व्हायचा तो गोंधळ झालाच होता. यानंतर जेव्हा या घटनेचा तपास करण्यात आला तेव्हा खरं चित्र समोर आलं आणि सरकारचीसुद्धा झोपच उडाली. मुळात हा मेसेज ब्राझील सरकारनं पाठवला नव्हता.
प्रत्यक्षात हॅकर्सनी ही संपूर्ण यंत्रणा हॅक केली जोती. ज्यामध्ये ब्राझीलच्या राष्ट्रीय आपात्कालीन अलर्ट यंत्रणेला त्यांनी सुरुंग लावत ही यंत्रणा हॅक केली आणि देशभरातील नागरिकांच्या मोबाईलवर फसवे मेसेज पाठवले. दरम्यानच रियो डी जनेरियो इथं ज्या नागरिकांच्या मोबाईवरही हा मेसेज आला. मात्र, त्यामध्ये असणाऱ्या काही व्याकरणाच्या चुकांमुळं हे फसवं प्रकरण उघडकीस आलं. हा इशारावजा मेसेज खरा नसून फसवा मेसेज असल्याचं नागरिकांच्या लक्षात आलं.
Alta probabilidade de ter sido algum extremista violento niilista da COM/764 que invadiu os sistemas de defesa civil dos Estados e está disparando mensagem com apologia à misantropia.— Michele Prado (@MichelePradoBa) June 20, 2026
Eles invadem sistemas governamentais com frequência
मेसेजमध्ये मिसँथ्रोप' (माणुसकीप्रती घृणा व्यक्त करणारा शब्द) वापरण्यात आला होता. या शब्दाच्या वापरामुळं नागरिकांना हा मेसेज फसवा असल्याची बाब लगेचच लक्षात आली. गंभीर बाब म्हणजे बेलो होरिज़ोंटे शहरामध्ये सर्वप्रथम चक्रीवादळाचा मेसेज आला होता. यानंतर त्याच मसेजमध्ये एलियनच्या हल्ल्यासंदर्भात लिहिण्यात आलं आणि सोशल मीडियावर हा मेसेज प्रचंड व्हायरल झाला.
ब्राझीलच्या राष्ट्रीय संरक्षण यंत्रणेनं सदरील मेसेज एका बाह्य यंत्रणा आणि अनधिकृत व्यक्तीकडून आल्याचं म्हटलं गेलं. देशावर असं कोणतंही संकट नसून, याबाबतचा तपास ब्राझीलनं फेडरल पोलिसांकडे सोपवल्याचं यंत्रणांनी स्पष्ट करत यामागे नेमकं कोणत्या हॅकरचा हात होता याच दृष्टीकोनातून तपास सुरू आहे.