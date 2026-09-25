/लंच ब्रेकमध्ये महिला झाली मालामाल! बनली 16 कोटी रुपयांचे मालकीण; पण तरीही....

लंच ब्रेकमध्ये थोडा वेळ बाहेर पडणं आणि चहासोबत एखादं लॉटरीचं तिकीट घेणं… अमेरिकेतील एका महिलेसाठी हा साधासुधा ब्रेक आयुष्य बदलणारा ठरला. तिने केवळ 20 डॉलरचं स्क्रॅच तिकीट घेतलं आणि काही क्षणांतच तिच्या हातात तब्बल 2 मिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे 17 कोटी रुपयांचं बक्षीस लागलं. मात्र या संपूर्ण गोष्टीत सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे एवढी मोठी लॉटरी लागल्यानंतरही तिने लगेच जल्लोष केला नाही किंवा ऑफिसमधून घरी पळ काढला नाही. उलट तिने तिकीट सुरक्षित ठेवलं आणि आपला लंच ब्रेक संपण्यापूर्वी थेट कामावर परतली.
अमेरिकेच्या व्हर्जिनिया राज्यातील ही महिला त्या दिवशी नेहमीप्रमाणे कामावर होती. कामाच्या तणावातून थोडा ब्रेक घेण्यासाठी ती लंचला बाहेर पडली. त्याच वेळी तिचं लक्ष ‘Love Food Mart’ या दुकानाकडे गेलं. तिथे तिने 20 डॉलरचं ‘Platinum 7s’ नावाचं स्क्रॅच-ऑफ तिकीट खरेदी केलं. लॉटरीचं तिकीट घेणं तिच्यासाठी काही विशेष नव्हतं. मात्र यावेळी तिने दुकानातच ते तिकीट स्क्रॅच करायला सुरुवात केली आणि पुढच्या काही क्षणांत तिच्यासमोर जे आलं, त्यावर तिचाच विश्वास बसत नव्हता.
तिकिटावरील चिन्हं उघडत गेली तसं तिला आपल्या तिकिटावर मोठं बक्षीस लागल्याचं जाणवू लागलं. अखेर तिला समजलं की तिने तब्बल 2 मिलियन डॉलरचा जॅकपॉट जिंकला आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम साधारण 17 कोटी रुपयांच्या आसपास होते. अशा क्षणी अनेक जण कुटुंबीयांना फोन करतील, मित्रांना ही बातमी सांगतील किंवा कदाचित थेट बॉसला फोन करून ‘आजपासून मी कामावर येणार नाही’ असंही सांगतील. पण या महिलेने यापैकी काहीच केलं नाही.
लॉटरी लागल्याचं समजल्यानंतर तिच्यासमोर एकच गोष्ट होती ती म्हणजे लंच ब्रेक संपत आला होता. तिने जिंकलेलं तिकीट सुरक्षित ठेवलं आणि चक्क ऑफिसमध्ये परतली. ज्या महिलेच्या खिशात काही क्षणांपूर्वी कोट्यवधी रुपयांचं तिकीट आलं होतं, ती बाहेरून मात्र अगदी नेहमीसारखीच वागत होती.
व्हर्जिनिया लॉटरीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलताना तिने सांगितलं की, तिकीट जिंकल्याचं समजल्यानंतरही तिला परत कामावर जावं लागलं आणि काहीच घडलं नाही अशा पद्धतीने काम करावं लागलं. विचार करा की, तुमच्या खिशात कोट्यवधी रुपयांचं तिकीट आहे, तुमचं आयुष्य काही क्षणांत बदलणार आहे आणि तरीही तुम्हाला ऑफिसमध्ये बसून उरलेलं काम पूर्ण करायचं आहे! या महिलेने मात्र तेच केलं.
लॉटरी जिंकल्यानंतर तिच्यासमोर बक्षिसाची रक्कम घेण्याचे दोन पर्याय होते. पहिल्या पर्यायानुसार तिला संपूर्ण 2 मिलियन डॉलरची रक्कम पुढील 30 वर्षांत हप्त्यांमध्ये मिळणार होती. दुसरा पर्याय होता तो म्हणजे एकरकमी रोख रक्कम घेण्याचा. महिलेने दुसरा पर्याय निवडला. या पर्यायात कर कपात होण्यापूर्वी तिला 952,000 डॉलर मिळाले. म्हणजेच भारतीय चलनात ही रक्कम सुमारे 8 कोटी रुपयांच्या आसपास होती. म्हणजे तिकीटावर जिंकलेली रक्कम 2 मिलियन डॉलर असली, तरी एकरकमी पेमेंट निवडल्यानंतर मिळणारी रक्कम त्यापेक्षा कमी होती.
या लॉटरीचा फायदा फक्त त्या महिलेलाच झाला नाही. ज्या दुकानातून तिने हे तिकीट खरेदी केलं, त्या दुकानालाही मोठ्या बक्षिसाचं तिकीट विकल्याबद्दल बोनस मिळाला. ‘Love Food Mart’ मधून विकलं गेलेलं हे तिकीट काही मिनिटांतच दुकानासाठीही खास ठरलं. एखाद्या ग्राहकाने साधं स्क्रॅच तिकीट म्हणून घेतलेलं कार्ड थेट 2 मिलियन डॉलरच्या जॅकपॉटचं तिकीट ठरलं.
या प्रकरणातील आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे या लॉटरी विजेत्या महिलेने आपली ओळख सार्वजनिक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. व्हर्जिनियामधील काही परिस्थितींमध्ये लॉटरी विजेत्यांना आपलं नाव सार्वजनिक न करण्याची परवानगी असते. अशा वेळी विजेत्याचं नाव, शहर आणि बक्षिसाची माहिती सार्वजनिक केली जात नाही, जोपर्यंत संबंधित व्यक्ती स्वतः त्यासाठी लेखी परवानगी देत नाही. त्यामुळे ही महिला नेमकी कुठे काम करते, तिचं ऑफिस कुठे आहे किंवा लॉटरी जिंकल्यानंतर तिने नोकरी सोडली की नाही, याची माहिती समोर आलेली नाही.
या संपूर्ण कथेनंतर सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की, 17 कोटी रुपयांची लॉटरी लागल्यानंतरही ती महिला अजून नोकरी करतेय का? याचं उत्तर सध्या स्पष्ट नाही. लॉटरी जिंकल्यानंतर तिने त्या दिवशी आपली शिफ्ट पूर्ण केली, एवढी माहिती उपलब्ध आहे. त्यानंतर तिने नोकरी सोडली की काम सुरूच ठेवलं, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
पण या महिलेच्या लॉटरीची गोष्ट कायम लक्षात राहण्याचं कारण तिचं जिंकलेलं बक्षीसच नाही. 20 डॉलरचं तिकीट घेऊन 2 मिलियन डॉलर जिंकल्यानंतरही तिने सर्वात आधी विचार केला तो लंच ब्रेक संपण्याचा आणि ती शांतपणे पुन्हा ऑफिसमध्ये कामावर परतली!