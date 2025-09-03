'पत्नी नग्नावस्थेत बेडरुममध्ये झोपलेली असताना खिडकीत...', पतीने सांगितला घटनाक्रम; कंपनीची ऑफर ऐकून संताप

Viral Trending News: चीनमधील एक विचित्र प्रकरण सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. येथील एका महिलेच्या इमारतीमधील घराच्या खिडक्यांची बाहेरुन साफसफाई करताना दोन कर्मचाऱ्यांनी तिला नग्नावस्थेत झोपल्याचं पाहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे सदर महिलेला नैराश्य आल्याचं सांगितलं जात आहे. या घटनेनंतर महिलेनं घराच्या सुरक्षेसंदर्भात प्रश्न उपस्थित करताना भाड्याने राहत असलेल्या घरासाठी लाखो रुपयाचंं भाडं देणं योग्य आहे का? असा सवाल उपस्थित केलाय.
'साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'ने दिलेल्या वृत्तानुसार ही पीडित महिला आणि तिचा पती नैऋत्य सिचुआन प्रांतातील चेंगडू येथील पोर्ट अपार्टमेंट या उच्चभ्रू कॉम्पेक्समध्ये वास्तव्यास आहेत. हे दोघेही दरमहा 10 हजार युआन (जवळपास सव्वा लाख रुपये) भाडं देतात. ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यात या महिलेचा पती चेंग याने ऑनलाइन माध्यमातून पत्नीसोबत घडलेला प्रकार सांगितल्यानंतर ही घटना चर्चेचा विषय ठरतेय. 'हुआशांग न्यूज'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, हा प्रकार घडल्यानंतर त्यांना घर भाड्याने घेण्यासाठी मदत केलेल्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीने त्यांनी उपस्थित केलेल्या सुरक्षेसंदर्भातील समस्येचे निराकरण ज्या पद्धतीने केलं आहे त्यावर हे जोडपं ते समाधानी नाही.
25 एप्रिल रोजी सकाळी चेंग घरातील लिविंग रूममध्ये काम करत असताना त्याची पत्नी बेडरूममध्ये झोपली होती तेव्हा ही घटना घडली. अचानक चेंगला बेडरुममधून पत्नीचा ओरडण्याचा आवाज आला. “मी तिला काय झालं पाहण्यासाठी गेलो. माझी पत्नी नग्नावस्थेत झोपली होती. आमची खिडकी साफ करणारे दोन कामगार तिच्याकडे पाहत होते,” असं चेंग म्हणाला. त्याने सांगितले की खिडकीचे पडदे बंद नव्हते आणि त्यावेळी खोलीत लाईट चालू होती. “आम्ही दोघेच घरी असतानाच सहसा पायजामा घालत नाही. मी लगेच खिडकीचे पडदे खाली करण्यासाठी धावलो,” असं चेंग म्हणाला. कामगारांच्या हालचालीमुळे झालेल्या आवाजाने त्याच्या पत्नीला जाग झाली.
या जोडप्याने प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट कंपनीला दोष दिला आहे. आम्ही भाड्याने घेतलेल्या या फ्लॅटच्या बाहेर खिडक्या साफ करणारे कर्मचारी नेमके कोणत्या वेळी असतील याची माहिती आम्हाला कंपनीकडून देण्यात आलेली नव्हती, असं या दोघांचं म्हणणं आहे. “त्यांनी आम्हाला फक्त 21 एप्रिल ते 30 एप्रिल या कालावधीत दिवसा काच साफ करण्याचे काम केले जाईल असे सांगितले. संपूर्ण 10 दिवस पडदे बंद ठेवणे आमच्यासाठी अशक्य आहे. म्हणूनच मी त्यांना दोनदा विनंती केली होती की कामगा आमच्या घराच्या खिडक्या साफ करण्यासाठी येणार असतील तर आम्हाला आगाऊ कळवावे,” असं चेंग घडलेल्या संवादासंदर्भात म्हणाला. “त्यांनी आम्हाला कळवण्याचे आश्वासन दिले. मात्र हे करायला विसरले,” असं तो म्हणाला. चेंग म्हणाला की या घटनेनंतर माझी पत्नी नैराश्येत केली आहे. मे महिन्यात तिला नैराश्य आणि चिंता असल्याचे निदान मानसोपचारतज्ज्ञांनी केलं आहे.
प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट फर्मकडून या जोडप्याला सार्वजनिक माफी आणि 'योग्य' भरपाईची अपेक्षा आहे. मात्र आमच्या दोन्ही विनंत्या फेटाळण्यात आल्या आहेत, असं चेंग म्हणाला. “त्यांनी फक्त एका कामगाराला फळांची टोपली घेऊन आमच्या घरी माफी मागण्यासाठी पाठवले. माझ्या पत्नीच्या मानसिक त्रासाबद्दल, त्यांनी कोणतीही चिंता दाखवलेली नाही,” असं तो म्हणाला.
या जोडप्याच्या भाडे कराराची मुदत ऑगस्टच्या अखेरीस संपत आहे. मात्र घडलेल्या प्रकाराची नुकसानभरपाई म्हणून कंपनीने नव्याने भाडे कराराचे नूतनीकरण केल्यास दरमहीना 600 युआन (भारतीय चलनानुसार सात हजार रुपये) भाडे कमी करण्याची ऑफर दिली आहे. “आम्हाला 10 हजार युआनचे मासिक भाडे परवडेल. आमच्याकडे 600 युआनची कमतरता आहे का? ही ऑफर आमच्या समस्येवर फुंकर मारु शकते असा विचार करणाऱ्यांची कमाल वाटते. आम्हाला देण्यात आळेल्या वागणुकीने आम्ही समाधानी नाही,” असं चेंग म्हणाला.
