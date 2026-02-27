English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्ध पेटलं; अफगाण सैन्याने पाडलं पाकचं F-16 फायटर विमान, मलबा जळतानाचा VIDEO व्हायरल

Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सध्या टोकाचा तणाव आहे. अफगाणिस्तानमधील स्थानिक मीडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानचं F16 लढाऊ विमान पाडण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Feb 27, 2026, 05:08 PM IST
Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तणाव आता शिगेला पोहोचला आहे. अफगाणिस्तानमधील मीडिया टोल न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, अफगाणिस्तानमधील सैन्याने हवाई सीमेचं उल्लंघन करणाऱ्या पाकिस्तानच्या F-16 या लढाऊ विमानाला पाडलं आहे. सोशल मीडियावर विमानाचे जळतानाचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. फोटोत जमिनीवर विमानाचा मलबा पडलेला दिसत आहे. 

एका व्हिडीओत पाकिस्तानी लष्कराच्या एका जवानाला पकडल्याचा दावाही केला जात आहे. शुक्रवारी 27 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्ताननने काबुलशिवाय कंधार आणि पक्तिका येथे हवाई हल्ले केले. पाकिस्तानच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी दावा केला आहे की, या हल्ल्यांमध्ये अफगाणिस्तान लष्कराची 2 ब्रिगेड मुख्यालयं उद्धव्स्त करण्यात आली आहेत. काबूलमध्ये जवळपास 3 स्फोट झाल्याचा आवाज ऐकू आला. दरम्यान यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. 

अफगाणिस्तानच्या प्रवक्त्याने काय म्हटलं?

अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने ही कारवाई पाकिस्तानकडून रविवारी करण्यात आलेल्या हल्ल्याचं प्रत्युत्तर असल्याचं म्हटलं आहे. अफगाण प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अफगाणिस्तानच्या लष्कराने पाकिस्तानच्या 19 चौक्या आणि 2 सैन्य अड्डे उद्ध्वस्त केले आहेत. तसंच जमिनीवर झालेल्या संघऱ्षात 55 पाकिस्तानी सैनिकांना मारलं असून, अनेकांनी जिवंत पकडल्याचाही दावा आहे. अफगाणिस्तानने डूरंड लाइन जवळच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात आक्रमक कारवाई सुरु केली आहे.

पाकिस्तानचं काय म्हणणं आहे?

पाकिस्तानचे माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांनी अफगाणिस्तानचे दावे फेटाळले आहेत. आपले फक्त दोन जवान शहीद झाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, पाकिस्तानने प्रत्युत्तर देत केलेल्या कारवाईत 133 अफगाणिस्तान जवान मारले गेले आहेत. तसंच 200 हून अधिक जखमी झाले आहेत. पाकिस्तानचं म्हणणं आहे की, उकसवलं नसतानाही केलेल्या अफगाणिस्तानच्या हल्ल्याला आम्ही जशास तसं उत्तर दिलं आहे. 

दरम्यान तोरखम सीमेजवळील अफगाण निर्वासित छावणीवर झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात महिला आणि मुलांसह 13 नागरिक जखमी झाले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दोन्ही देशांना नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आणि राजनैतिक मार्गाने वाद सोडवण्याचे आवाहन केले आहे.

पाकिस्तानात अफगाणिस्तानचा एअरस्ट्राइक

अफगाणिस्तानने आपली हवाई ताकद दाखवली असून, इस्मालाबादमध्ये पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयाजवल हल्ला केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयापासून 5 किमी अंतरावर ड्रोन हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानच्या पॉवर कॉरिडोअरमध्ये खळबळ उडाली आहे. अफगाणिस्तान सीमा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 27 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजता इस्लामाबादवर हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यासह अफगाणिस्तानने पाकिस्तानला आपली क्षमता दाखवली आहे. 

अफगाणिस्ताने गृह मंत्रालयाच्या बॉर्डर पोलिसांचे प्रवक्ते अब्दुल्ला फारुकी यांनी 'आज तक'शी संवाद साधताना मोठा दावा केला आहे. अफगाणिस्तान पाकिस्तान पंतप्रधान कार्यालयापासून 5 किमी अंतरावर हल्ला करण्यात यशस्वी झाला आहे. 

