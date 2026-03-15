Video: कोरियन पॉप सिंगरने चक्क संस्कृतमध्ये गायलं 'शिव तांडव स्तोत्र', त्याचा परफॉर्मन्स पाहून अंगावर येतील शहारे

Shiv Tandav Stotra: भारतीय संस्कृती आणि अध्यात्म जगभरातील कलाकारांना आकर्षित करत असते. याचं एक ताजं उदाहरण म्हणजे साऊथ कोरियाचा के-पॉप सिंगर ‘ऑरा’ उर्फ ‘पार्क मिन-जून’. ‘बिग बॉस’मुळे भारतीय प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झालेल्या या कलाकाराने नुकतंच एक खास गाणं सादर केलं आहे. या गाण्यात त्याने भारतीय आध्यात्मातील शक्तिशाली मंत्र ‘शिव तांडव स्तोत्र’ गायले आहे. संपूर्ण संस्कृत शब्दांत सादर केलेल्या या परफॉर्मन्सचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. अनेक जण त्याच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करत आहेत.
या व्हिडिओमध्ये ‘ऑरा’ने पूर्ण ‘शिव तांडव स्तोत्र’ गायले आहे. विशेष म्हणजे हे गाणं सादर करण्यासाठी त्याने संस्कृत भाषा शिकण्याचाही प्रयत्न केला. कठीण शब्दांचा उच्चार शक्य तितका अचूक करण्यासाठी त्याने मेहनत घेतल्याचं चाहत्यांना जाणवत आहे. त्यामुळेच अनेक जण त्याच्या प्रयत्नाचं कौतुक करताना दिसत आहेत.
गाण्याच्या व्हिडिओमध्ये ‘ऑरा’ वेगवेगळ्या लूकमध्ये दिसतो. काही ठिकाणी तो वेस्टर्न आउटफिटमध्ये दिसतो, तर काही दृश्यांमध्ये त्याने गळ्यात रुद्राक्षाची माळ घातली असून भगवान शिवांसारखा गेटअप घेतलेला आहे. या वेगळ्या सादरीकरणामुळे व्हिडिओला अधिक खास स्वरूप मिळालं आहे.
हा व्हिडिओ आपल्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर शेअर करताना ‘ऑरा’ने एक भावनिक कॅप्शनही लिहिलं आहे. त्याने लिहिलं, "मुझे भारत में रहते हुए तीन साल हो गए हैं और मैं अभी भी सीख रहा हूं. मैं सिर्फ वह जिंदगी नहीं जी रहा हूं, जिसमें पैसा और फेम हो. मैं पॉजिटिव एनर्जी, खुद पर नियंत्रण और काम के लिए एक सही माइंडसेट रखना सीख रहा हूं."
पुढे ‘ऑरा’ने आपल्या पोस्टमध्ये भारतीय संस्कृतीबद्दल आदर व्यक्त केला आहे. त्याने लिहिलं, "मला भारतात राहायला सुरुवात करून 3 वर्षे झाली आहेत. आणि मी अजूनही शिकत आहे. मी फक्त यश किंवा प्रसिद्धी मिळवण्याच्या आयुष्याचा पाठलाग करत नाही. मी पॉझिटिव्ह एनर्जीबद्दल, स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्याबद्दल आणि माझ्या कामाकडे योग्य दृष्टिकोन कसा ठेवायचा हे शिकत आहे. हे केवळ धर्माबद्दल नाही. हे प्रत्येक गोष्टीचा आदर करण्याबद्दल आहे. या क्षणी भारतात राहायला मिळत असल्याबद्दल मी मनापासून कृतज्ञ आणि आनंदी आहे."
तो पुढे म्हणाला, "माझी ही छोटीशी इच्छा तुमच्यापर्यंत पोहोचो आणि तुमच्या मनात आनंदाची एक छोटीशी ज्योत पेटवो, अशी माझी आशा आहे. इथपर्यंत पोहोचणं सोपं नव्हतं. या प्रवासात अनेक अडचणी आल्या. पण आज मी खरोखर आनंदी आहे. जेव्हा लोक मला म्हणतात, ‘तू खूप मेहनत केली आहेस’,‘तुझा उच्चार खूप सुधारला आहे’,तेव्हा मला खूप कृतज्ञ आणि आनंद वाटतो. कृपया मला असंच मार्गदर्शन आणि प्रेम देत राहा. ही भावना आणि ऊर्जा तुमच्यापर्यंत पोहोचो. हा क्षण माझ्यासोबत पाहिल्याबद्दल आणि शेअर केल्याबद्दल धन्यवाद. हर हर महादेव.”
हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनीही भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युजरने लिहिलं, "जेव्हा सुपर म्युझिक भक्तिला मिळत तेव्हा कमालंच होते." तर दुसऱ्या युजरने प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, "त्या स्वर खरंच अप्रतिम आहे. अति सुंदर"