/सत्यनारायण असो वा वास्तूशांती... अमेरिकेत भटजी किती कमाई करतात? आकडा पगाराइतका.... त्यांना कोणता व्हिसा लागू होतो?

Viral Video : आमच्या ओळखीतील अमुक एक व्यक्ती परदेशात आहे, तमूक एकाला अमेरिकेत नोकरी मिळाली आता ती मंडळी तिथंच असतात हे असं सांगितलं की या 'परदेशी' मंडळींचा अनेकांनाच हेवा वाटतो. परदेशातील जीवनशैली, तिथं मिळणारा पगार, सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, या आणि अशा अनेक कारणांनी कायमच दुसऱ्या देशातील जगण्याविषयी बऱ्याचजणांना कुतूहल वाटतं. त्यातूनच अनेक कुतूहलपूर्ण प्रश्नांना वाव मिळतो. अशाच एका कुतूहलपूर्ण प्रश्नाचं उत्तर एका इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून इन्फ्लुएन्सरनं दिलं.
sarika_in_america असं या इन्फ्लुएन्सरचं नाव असून, तिनं अमेरिकेमध्ये धार्मिक क्रिया, विधीं आणि पूजांसाठी येणाऱ्या भटजी/ गुरुजींना नेमकी किती रक्कम दक्षिणा स्वरुपात दिली जाते? या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. तिच्या या व्हिडीओमुळं इंटरनेटवर काही संमिश्र मतंसुद्धा पाहायला मिळत आहेत. कारण, अमेरिकेत भटजी एका पुजेसाठी जी कमाई करतात तो आकडा म्हणजे इथं भारतात अनेकांचा महिन्याभराचा पगार आहे.
सारिका यादव असं नाव असणाऱ्या या इन्फ्लुएन्सरनं इन्स्टाग्रामवर नुकताच एक व्हिडीओ शेअर केला जिथं तिनं सत्यनारायण पूजेसाठी अमेरिकेत भटजी 300 ते 350 डॉलर इतकी दक्षिणा घेतात. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम 28 ते 33 हजार इतकी होते. एखाद्या स्थानिक मंदिरात तिथंच ही पूजा केल्यास रक्कम असते 100 ते 150 अमेरिकी डॉलर, म्हणजे साधारण 10 ते 15 हजार रुपये. वेगवेगळ्या पूजाविधींसाठी तिथं भटजी वेगवेगळ्या रकमेची दक्षिणा घेतात. बरं, भारताप्रमाणंच तिथंसुद्धा पूजासामानासाठीचा खर्चही वेगळा असतो.
इन्फ्लुएन्सरनं सांगितल्यानुसार एकाद्या पूजेसाठीचं सामान कुटुंबानं स्वत: आणायचं असतं, तर जिथं भटजी सामान आणतात तिथं त्यांना या सामानाचेही वेगळे पैसे द्यावे लागतात. धनतेरस, श्रावणातील पूजा, वास्तूशांती आणि गृहप्रवेश अशा खास क्षणांना पूजाअर्चेसाठी अमेरिकेतील भारतीय कायमच भटजींना प्राधान्य देतात. याशिवाय लग्नविधी, लहानसहान समारंभांतील पूजा, वाहन खरेदीनंतरची पूजा यासाठीसुद्धा तिथं भारतीय नागरिक पूजाविधी करतात आणि त्यासाठी भटजींना तितकीच रक्कमसुद्धा मोजतात.
अमेरिकेमध्ये जाणाऱ्या प्रत्येक परदेशी नागरिकासाठी विविध श्रेणींनुसार व्हिसा लागू असतो. ज्यामध्ये विविध अटीशर्थींची पूर्तता अमुक एका व्यक्तीनं करणं अपेक्षित असतं. राहिला मुद्दा भटजींचा, तर तिथं या मंडळींसाठी R-1 व्हिसा लागू होतो. हा व्हिसा प्रामुख्यानं धार्मिक कार्य, विधी करणाऱ्यांसाठी लागू असतो. व्हिसा मिळवण्यासाठी त्यांना धार्मिक शिक्षणासह काही महत्त्वाच्या परीक्षावजा चाचण्यासुद्धा द्यावा लागतात. मुळात तिथं भटजींना मिळणारी दक्षिणा प्रचंड असती तरीही त्यामागचा संघर्षसुद्धा नाकारता येत नाही, हा मुद्दाही इन्फ्लुएन्सरनं अधोरेखित केला.