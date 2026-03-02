Shocking Death Video: महिलेचं लाईव्ह स्ट्रिमिंग सुरु असतानाच बिल्डिंगवर आदळलं इराणी मिसाईल; धक्कादायक मृत्यूचा व्हिडीओ व्हायरल!

Shocking Death Video: दुबई शहरात एका महिलेचा भयावहरित्या मृत्यू झालाय. ती आपल्या खोलीत बसून मोबाईलवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग करत होती. अचानक एक ईरानी मिसाईल तिच्या इमारतीला धडकली आणि मोठा स्फोट झाला. या घटनेत तिचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घडली असून, निर्दोष लोकांच्या जीवितावर परिणाम होत असल्याचे दिसते. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून लाखो लोकांनी पाहिलाय.
ही महिला दुबईतील एका उंच इमारतीत राहत होती. ती आपल्या फॉलोअर्सशी गप्पा मारत लाइव्ह स्ट्रीमिंग करत होती. तिच्या स्ट्रीमिंगमध्ये काहीही राजकीय किंवा युद्धाशी संबंधित नव्हते. ती फक्त सामान्य गप्पा मारत होती. अशा सुरक्षित जागेत बसूनही तिला युद्धाचा फटका बसला. तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही, पण ती निर्दोष नागरिक असल्याचे स्पष्ट आहे.
ईराणने सोडलेली मिसाईल दुबईतील या महिलेच्या इमारतीवर आदळली. स्फोट इतका जोरदार होता की, इमारतीचे खूप मोठे नुकसान झाले. ही मिसाईल युद्धाच्या दरम्यान सोडली गेली असावी. घटनेच्या वेळी महिला स्ट्रीमिंग करत असल्याने, हल्ल्याचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला. या स्फोटाने तिच्या खोलीत धूर आणि आग पसरली, ज्यामुळे तिचा तात्काळ मृत्यू झाला.
दुबई शहरातील एका उंच इमारतीत ही घडली. दुबई हे युद्धापासून दूर असलेले सुरक्षित शहर मानले जाते, पण युद्धाचा प्रभाव आता तिथपर्यंत पोहोचला. ईराण आणि इस्रायलमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही घटना घडली. महिलेची खोली इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर असल्याने मिसाईलचा प्रभाव अधिक भयानक झाला असावा, असा अंदाज वर्तवला जातोय.
दुबई में एक महिला अपने रूम में बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी।
तभी एक ईरानी मिसाइल उसी बिल्डिंग से जा टकराई जिसमें वो थी — जिससे उसकी मौत हो गई।
यह युद्ध बहुत से मासूमों की जान ले रहा है।#Iran #IranWar #Israel pic.twitter.com/FDeF7XWmmJ
— Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) March 2, 2026
या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (ट्विटर) वर शेअर करण्यात आला आहे. @Sheetal2242 या अकाउंटने तो पोस्ट केला. व्हिडिओत महिला स्ट्रीमिंग करताना दिसते आणि अचानक मिसाईल आदळते. हा व्हिडिओ 2 लाखांपेक्षा जास्त वेळा पाहिला गेलाय. ज्याला हजारो लाइक्स मिळाले आहेत.
या व्हिडिओने सोशल मीडियावर धक्का बसला आहे. लोक कमेंट्समध्ये युद्धाच्या क्रूरतेबद्दल व्यक्त होताना दिसत आहेत. अनेकांनी निर्दोष नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल चिंता व्यक्त केलीय. "हे युद्ध किती निष्पाप लोकांचा जीव घेतय," अशा कमेंट्स येत आहेत. हॅशटॅग #Iran, #IranWar, #Israel वापरला जातोय. युद्ध आता सामान्य घरांपर्यंत पोहोचलय, हे पाहून लोकांना आता भीती वाटू लागली आहे.