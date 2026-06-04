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मॅनहोलमध्ये उडी मारल्यानंतर रहस्यमयीरित्या गायब होतायत माणसं? व्हिडीओ पाहून पोलीसही हैराण; काय आहे हे गौडबंगाल?

Viral News : सोशल मीडियावर दर दिवशी काही व्हिडीओ व्हायरल होतच असतात. यापैकी काही व्हिडीओ दुर्लक्षित राहतात. काही मात्र अनेक प्रश्न उपस्थित करून जातात. सध्या चर्चेत असणारा हा व्हिडीओ असाच, प्रश्न उपस्थित करून जाणारा... 

Published: Jun 04, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:35 PM IST
मॅनहोलमध्ये उडी मारल्यानंतर रहस्यमयीरित्या गायब होतायत माणसं? व्हिडीओ पाहून पोलीसही हैराण; काय आहे हे गौडबंगाल?

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