/मॅनहोलमध्ये उडी मारल्यानंतर रहस्यमयीरित्या गायब होतायत माणसं? व्हिडीओ पाहून पोलीसही हैराण; काय आहे हे गौडबंगाल?

Viral News : रस्त्यावरून जाताजाता एखादी व्यक्ती दिसेनाशी होणं, एखाद्या खड्ड्यात पडणं, या घटना काहीशा अविश्वसनीय किंवा काल्पनिकसुद्धा वाटू शकतात. कारण, 'गायब' हा शब्द उच्चारला तरीह अनेकांच्याच भुवया उंचावतात. सध्या सोशल मीडियावर एक असा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे, जिथं चक्क रस्त्यावरून एक माणूस दिसेनासा होतोय आणि ते पाहून पोलीसही हैराण आहेत. कुठं घडलीये ही घटना? पाहा...
अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क या शहरामध्ये सध्या अनेक अविश्वसनीय घटना लक्ष वेधत आहेत. सोशल मीडियावर याच शहरातील एक असा व्हिडीओ चर्चेत आला आहे, किंबहुना वारंवार पाहिला जात आहे ज्यामध्ये काही नागरिक शहरातील 'मॅनहोल' उघडून सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी बसवण्याचत आलेल्या 'सिवर सिस्टीममध्ये' उतरताना आणि कालांतरानं त्यातून बाहेर येताना दिसत आहेत. स्थानिकांसह प्रशासनाच्या चिंतेतही या घटनेनं अचानकच भर टाकली आहे.
व्हिडीओमध्ये पाहायला मिळत असल्यानुसार रात्री उशिरा ब्रुकलिन आणि क्वींस इथं विविध परिसरांमध्ये नागरिक मॅनहोल (गटार)चं झाकण उघडून या सिवरच्या जाळ्यात प्रवेश करताना दिसत आहेत. काही घटनांमध्ये कैक तासांनी ते त्याच रस्त्यानं परतही येत आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे रात्रीच्या अंधारात हा सारा प्रकार घडत असून, त्यामुळं स्थानिकांमध्ये विविध तर्कवितर्कसुद्धा लक्ष वेधत आहेत.
सदर घटना सातत्यानं उजेडात आल्यानंतर न्यूयॉर्क पोलीस विभागानं तातडीनं त्यासाठीचा तपास सुरू केला. यामध्ये सिवर सिस्टीमचा वापर एखाद्या गैरप्रकारासाठी केला जात आहे का, या दृष्टीकोनातून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. किंबहुना तातडीनं ट्रेड एमर्जन्सी सर्विस युनिटच्या अधिकाऱ्यांना सिवर नेटवर्कमध्ये पाठवूनही तपास करण्यात आला.
पोलिसांनी तपास केल्यानंतर जारी केलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार या मोहिमेत कोणत्याही प्रकारची स्फोटकं, हत्यारं किंवा कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. मात्र, नागरिकांची सुरक्षितता केंद्रस्थानी ठेवत पोलिसांनी हा तपास सुरू ठेवला, जिथं अद्यापही त्यांना कोणत्याही मोठ्या घटनेचे संकेत मिळाले नाहीत. शहरातील पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या माहितीनुसार त्यांनीसुद्धा घटनास्थळी निरीक्षण केलं. मात्र, त्यांना कोणतीही आक्षेपार्ह बाब आढळली नाही. #Brooklyn. It appears 6 or 7 more individuals was spotted coming out of a different manhole . It appears the men all had tools on them as well .
— DJ CandyMan (@DrCandymn) May 31, 2026
Video footage obtained by Williamsburg 365 shows seven individuals emerging from a manhole at Bedford Avenue and Lynch Street Frid pic.twitter.com/l3IHH8EKpZ
राहिला मुद्दा मग ही माणसं सिवरच्या जाळ्यात नेमकी का जात आहेत? पोलिसांनी 'ट्रेडर हंट' अर्थात दडलेल्या खजिन्यासाठी ही माणसं तिथं पोहोचली असल्याचा तर्क वर्तवला आहे. असं म्हणतात की कैक वर्षांपूर्वीच्या या सिवर नेटवर्कमध्ये एखाद्या मौल्यवान किंवा ऐतिहासिक गोष्टीचा शोध घेण्यासाठी हा खटाटोप सुरू असू शकतो. व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये सात माणसं या जमिनीखालच्या जाळ्यात उतरताना दिसली आणि त्यात वाटेनं ती बाहेरसुद्धा आली, ज्यामुळं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण वाढलं. दरम्यान, या प्रकरणी अद्यापही कोणताही अंतिम निष्कर्ष निघाला नसून, पोलीस तपासातून पुढं नेमकं कोणतं गुपित उघड होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.