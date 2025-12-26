मक्कामध्ये तरुणाचा मशिदीवरुन उडी मारुन आत्महत्येचा प्रयत्न, सुरक्षारक्षकाने हाताने झेललं, पण...; व्हिडीओ तुफान व्हायरल

Viral Video of Suicide Attempt at Meccas Grand Mosque: मक्का येथील मस्जिद अल-हरममध्ये एका व्यक्तीकडून आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यात आला. मशिदीच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांपैकी एकाने वेळीच धाव घेत हस्तक्षेप केला आणि त्याला वाचवलं. तरुणाने वरच्या मजल्यावरून उडी मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या त्या व्यक्तीला झेलण्याचा प्रयत्न केला. पण या प्रयत्नात तोदेखील जखमी झाला.
व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत एक व्यक्ती वरच्या मजल्याच्या टोकाला जाताना दिसत आहे. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्याने त्याला रोखण्यासाठी धाव घेतली. या बचावकार्यादरम्यान सुरक्षा अधिकारी जखमी झाला.
एक्सवर शेअर करण्यात आलेल्या निवेदनात मक्का प्रदेशाच्या अमिरातीने म्हटलं आहे की, त्या व्यक्तीने वरच्या मजल्यांवरून उडी मारण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर ग्रँड मशिदीच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या विशेष दलाने तात्काळ कारवाई केली. जखमी अधिकाऱ्याला फ्रॅक्चर झाले असून, लागू नियमांनुसार सर्व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
हरम सुरक्षा दलांनीही या घटनेची पुष्टी केली असून म्हटले आहे की, "ग्रँड मशिदीच्या वरच्या मजल्यावरून एका व्यक्तीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. तो खाली पडत असताना त्याला जमिनीवर आदळण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करताना एक सुरक्षा अधिकारी जखमी झाला. दोन्ही व्यक्तींना तातडीने आवश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठी हलवण्यात आले आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या."
सौदी अरेबियाच्या गृह मंत्रालयाने सांगितलं की, विशेष दलाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि भाविकांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने कारवाई केली.
सौदीच्या सार्वजनिक सुरक्षा महासंचालनालयानेही हा व्हिडिओ शेअर केला आणि सांगितले की, सुरक्षा पथकांनी ही घटना हाताळण्यासाठी वेगाने पावले उचलली.
खलीज टाइम्सच्या वृत्तानुसार, ग्रँड मशिदीचे मुख्य इमाम अब्दुर रहमान अस सुदैस यांनी नंतर या घटनेबद्दल भाष्य केले आणि यात्रेकरूंना पवित्र मशिदीची पवित्रता जपण्याचे, तेथील नियमांचे पालन करण्याचे आणि उपासनेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी यावर जोर दिला की जीवनाचे संरक्षण करणे हे इस्लामिक शिकवणीचे मूळ आहे, आणि कुराणातील 'आणि तुम्ही स्वतःच्या हातांनी स्वतःला विनाशात ढकलू नका' याचा संदर्भ दिला.