English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • मक्कामध्ये तरुणाचा मशिदीवरुन उडी मारुन आत्महत्येचा प्रयत्न, सुरक्षारक्षकाने हाताने झेललं, पण...; व्हिडीओ तुफान व्हायरल

मक्कामध्ये तरुणाचा मशिदीवरुन उडी मारुन आत्महत्येचा प्रयत्न, सुरक्षारक्षकाने हाताने झेललं, पण...; व्हिडीओ तुफान व्हायरल

Viral Video of Suicide Attempt at Meccas Grand Mosque: मक्का येथील मस्जिद अल-हरममध्ये एका तरुणाकडून आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी मशिदीच्या सुरक्षारक्षकाने धाव घेत त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला.       

शिवराज यादव | Updated: Dec 26, 2025, 05:38 PM IST
मक्कामध्ये तरुणाचा मशिदीवरुन उडी मारुन आत्महत्येचा प्रयत्न, सुरक्षारक्षकाने हाताने झेललं, पण...; व्हिडीओ तुफान व्हायरल

Viral Video of Suicide Attempt at Meccas Grand Mosque: मक्का येथील मस्जिद अल-हरममध्ये एका व्यक्तीकडून आत्महत्येचा प्रयत्न करण्यात आला. मशिदीच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांपैकी एकाने वेळीच धाव घेत हस्तक्षेप केला आणि त्याला वाचवलं. तरुणाने वरच्या मजल्यावरून उडी मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या त्या व्यक्तीला झेलण्याचा प्रयत्न केला. पण या प्रयत्नात तोदेखील जखमी झाला. 

Add Zee News as a Preferred Source

व्हायरल झालेल्या व्हिडीओत एक व्यक्ती वरच्या मजल्याच्या टोकाला जाताना दिसत आहे. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्याने त्याला रोखण्यासाठी धाव घेतली. या बचावकार्यादरम्यान सुरक्षा अधिकारी जखमी झाला.

एक्सवर शेअर करण्यात आलेल्या निवेदनात मक्का प्रदेशाच्या अमिरातीने म्हटलं आहे की, त्या व्यक्तीने वरच्या मजल्यांवरून उडी मारण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर ग्रँड मशिदीच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या विशेष दलाने तात्काळ कारवाई केली. जखमी अधिकाऱ्याला फ्रॅक्चर झाले असून, लागू नियमांनुसार सर्व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.

हरम सुरक्षा दलांनीही या घटनेची पुष्टी केली असून म्हटले आहे की, "ग्रँड मशिदीच्या वरच्या मजल्यावरून एका व्यक्तीने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली. तो खाली पडत असताना त्याला जमिनीवर आदळण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करताना एक सुरक्षा अधिकारी जखमी झाला. दोन्ही व्यक्तींना तातडीने आवश्यक वैद्यकीय उपचारांसाठी हलवण्यात आले आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या."

सौदी अरेबियाच्या गृह मंत्रालयाने सांगितलं की, विशेष दलाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि भाविकांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने कारवाई केली.

सौदीच्या सार्वजनिक सुरक्षा महासंचालनालयानेही हा व्हिडिओ शेअर केला आणि सांगितले की, सुरक्षा पथकांनी ही घटना हाताळण्यासाठी वेगाने पावले उचलली.

खलीज टाइम्सच्या वृत्तानुसार, ग्रँड मशिदीचे मुख्य इमाम अब्दुर रहमान अस सुदैस यांनी नंतर या घटनेबद्दल भाष्य केले आणि यात्रेकरूंना पवित्र मशिदीची पवित्रता जपण्याचे, तेथील नियमांचे पालन करण्याचे आणि उपासनेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी यावर जोर दिला की जीवनाचे संरक्षण करणे हे इस्लामिक शिकवणीचे मूळ आहे, आणि कुराणातील 'आणि तुम्ही स्वतःच्या हातांनी स्वतःला विनाशात ढकलू नका' याचा संदर्भ दिला.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Viral VideoMeccas Grand Mosque

इतर बातम्या

Akola: विधानसभा निवडणुकीतील बंडखोरीचे पडसाद मनपा निवडणुकीतह...

महाराष्ट्र बातम्या