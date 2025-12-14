English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सिडनीत गोळीबार सुरु असताना दिसलं शौर्य; तरुणाने गोळीबार करणाऱ्याच्या अंगावर मारली उडी अन् नंतर....; पाहा VIDEO

Sydney Mass Shooting: यहुदी संघटना चाबादने (Chabad) या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. यावेळी मेणबत्त्या पेटवण्यासाठी आणि धार्मिक विधी करण्यासाठी सुमारे 2000 लोक जमले होते. सध्या पोलीस या हल्ल्यामागील कारण शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा दहशतवादी हल्ला होता की अन्य काही कारण हे उघड झालेलं नाही.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 14, 2025, 05:07 PM IST
सिडनीत गोळीबार सुरु असताना दिसलं शौर्य; तरुणाने गोळीबार करणाऱ्याच्या अंगावर मारली उडी अन् नंतर....; पाहा VIDEO

Sydney Mass Shooting: ऑस्ट्रेलियामधील सिडनी शहरात स्थित प्रसिद्ध बोंडी बीचवर रविवारी गोळीबार झाल्याने खळबळ उडाली आहे. येथे यहुदी समाजाचे लोक हनुक्का (चानुक्का) निमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. समुद्रकिनारी हजारो लोकांची गर्दी असतानाच अचानक झालेल्या गोळीबाराने एकच धावपळ सुरु झाली. प्रत्येकजण आपला जीव मुठीत घेऊन धावत होता.

प्राथमिक माहितीनुसार, गोळीबारात 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेकजण गंभीर जखमी आहेत. पोलिसांनी याप्रकरणी दोन हल्लेखोरांना अटक केली आहे. 

हनुक्का कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या गोळीबाराशी संबंधित एक व्हिडीओ समोर आला आहे. हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर घटना किती भयानक होती याचा अंदाज येतो. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. पोलिसांनी कारवाई कऱण्याच्या काही वेळ आधी हा व्हिडीओ कॅमेऱ्यात कैद करण्यात आला होता. 

तरुणाने दाखवलं शौर्य, हल्लेखोराच्या अंगावर मारली उडी

व्हिडीओत दिसत आहे की, शूटर एका हातात बंदूक घेऊन झाडाच्या मागे लपून गोळीबार करत होता. यादरम्यान गोळीबार होत असल्याने लोक जीव मुठीत घेऊन धावपळ करत असतात. यादरम्यान गाडीच्या मागे सफेद रंगाचा टी-शर्ट घातलेला एक तरुण दिसतो. शूटरचं आपल्याकडे लक्ष नसल्याची संधी साधत तो धावत जातो आणि त्याच्यावर झडप घालतो. 

यानंतर तो शूटवर नियंत्रण मिळवतो आणि हातातील बंदूक खेचून घेतो. ज्यामुळे शूटरकडे मागे हटण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. यादरम्यान त्याचा दुसरा सहकारी दुसरीकूडन गोळीबार करत असतो. 

कार्यक्रमाला सुमारे 200 लोक होते उपस्थित 

प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, हा कार्यक्रम चाबाड या ज्यू संघटनेने आयोजित केला होता, जिथे सुमारे 200 लोक मेणबत्ती पेटवण्यासाठी आणि धार्मिक विधींसाठी जमले होते. सुमारे ६:४५ वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) दोन सशस्त्र हल्लेखोरांनी अचानक गर्दीवर गोळीबार केला. गोळीबाराच्या आवाजाने समुद्रकिनाऱ्यावर भीती पसरली आणि शेकडो लोक आश्रयासाठी धावले. 

ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी  व्यक्त केलं दुःख

ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी या घटनेवर तीव्र दुःख व्यक्त केले, बोंडी बीचवरील दृश्ये धक्कादायक आणि त्रासदायक असल्याचे सांगितले. त्यांनी सांगितले की ते ऑस्ट्रेलियन फेडरल पोलिस आयुक्त आणि न्यू साउथ वेल्सच्या पंतप्रधानांच्या संपर्कात आहेत आणि परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की जखमींचे प्राण वाचवणे आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणणे हे प्राधान्य आहे.

