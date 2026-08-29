/नेपाळमध्ये विनाशकारी महापुराने वेढलेल्या त्या घराचं पुढे काय झालं? VIDEO पाहून बसणार नाही विश्वास, नेटकरी हैराण

नेपाळमधील अचानक आलेल्या महापुराचे फोटो, व्हिडीओ संपूर्ण जगाने पाहिले आणि अंगावर काटा उभा राहिला. सोशल मीडियावर नेपाळमधील विध्वंस दाखवणारे अनेक फोटो, व्हिडीओ व्हायरल झाले. या व्हिडिओंमधून पुराने किती प्रचंड नुकसान केलं आहे याचा प्रत्यय येत आहे. या पुराने अनेक घरांसह संसारही उद्ध्वस्त केले आहेत. कित्येक घरांसह आतील लोक पुराच्या पाण्यात वाहून गेले असून मृत्यू झाला आहे. मृतांचा आकडा तर 650 च्या वर गेला असून पुढील दिवसांत तो आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शहरे आणि इमारती, सर्व काही अवघ्या काही मिनिटांत नाहीसे झाले. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती अनेकदा जगण्याच्या आणि वाचण्याच्या विलक्षण कथा मागे ठेवून जातात. नेपाळमधील या महापुराच्या विनाशकारी परिस्थितीत, एक घर सध्या चर्चेत आहे.
व्हिडीओत नेपाळमध्ये पुराने थैमान घातलं असताना एक घर त्यात अडकलेलं दिसत आहे. घराच्या आजुबाजूना पाण्याच्या अजस्त्र लाटा उठत असून, वाहून आलेली अनेक घरं, सामान, वाहनं आणि मृतदेहही तरंगताना दिसत आहेत. या घरात एक कुटुंबही अडकलेलं असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे. पहिल्या व्हायरल व्हिडिओनुसार, जेव्हा पुराचं पाणी त्या परिसरातून वेगाने वाहू लागले, तेव्हा घराच्या आसपासची अनेक बांधकामे वाहून जाताना दिसली.
व्हिडीओमध्ये पुराच्या पाण्याचा प्रचंड वेग दिसून येत आहे. हे पाणी आपल्या मार्गातील इमारतींचा विध्वंस करत आणि सोबत कचरा व अवशेषांचा प्रवाह घेऊन जात होते. मात्र, पुराने रौद्र रूप धारण केलेलं असताना आणि पाण्याने वेढलेले असूनही ते घर तग धरून उभे राहिले होते.
Terrifying footage shows a flash flood sweeping through the Nepal–Tibet border, trapping people on rooftops and balconies. At least 469 have been killed, with hundreds still missing. pic.twitter.com/xRgRWmwut7— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 28, 2026
हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर घरात अडकलेल्या कुटुंबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. सोशल मीडिया युजर्स ते भयावह दृश्य पाहताना त्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रार्थना करत होते.
पूर सगळं काही गिळंकृत करत असताना हे घर मात्र अखेरपर्यंत तग धरुन राहिलं. यानंतर या घराच्या बांधकामाची मजबुती चर्चेचा विषय ठरला आहे. आसपासच्या इमारतींचे नुकसान झाले किंवा त्या वाहून गेल्या असतानाही, हे घर पुराच्या प्रचंड प्रवाहाचा सामना कसा करू शकले, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे.
Thank God that house survived the floods. pic.twitter.com/Ph17xPcm6p— Ngazekof (@Mghazake) August 28, 2026
नंतर, एका नेटकऱ्याने आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये ते कुटुंब या संकटातून बचावल्याचे उघड झालं.
सोशल मीडियावर दोन्ही व्हिडिओंना लाखो व्ह्यूज मिळाले असून, युजर्सनी आश्चर्य आणि सुटकेचा नि:श्वास सोडल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. "अशा परिस्थितीत त्यांच्या मनात काय चालले असेल? ते निरोप घेत होते की, कोणी वाचलेच तर पुढे काय करायचे यावर चर्चा करत होते... कोणीतरी त्यांची मुलाखत घेतली पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया एका युजरने दिली.
This is not about an Engineer .— VICTORIA (@vikkyflames_) August 28, 2026
This is clearly the hand of God on this family. https://t.co/VjgCu2h5LB
"इतक्या प्रचंड शक्तीचा सामना करूनही हे घर टिकून राहणे, हे मजबूत बांधकामाचे महत्त्व दर्शवणारे उदाहरण आहे," असे दुसऱ्या एका युजरने लिहिले. तर काहींनी इंजिनिअरचा पगार 10 पट वाढवला पाहिजे म्हणत कौतुक केलं आहे. तर काहींनी त्याला पुरस्कार द्या अशी मागणी केली आहे.