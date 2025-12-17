VIDEO: ...अन् अचानक समुद्राचं पाणी आणि किनारा रक्ताप्रमाणे लाल झाला, वैज्ञानिकांनाही थक्क करणारी घटना

इराणच्या होर्मुझ बेटाच्या किनाऱ्यांनी पुन्हा एकदा एका अलौकिक बदलाने जगाला आश्चर्यचकित केलं आहे. मुसळधार पावसानंतर, बेटाचे किनारे आणि किनारी पाण्याचा रंग रक्ताप्रमाणे लाल झाला आहे. याचे व्हिडीओ समोर आले असून, सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. निसर्गाचा हा गूढ देखावा पाहिल्यानंतर हे दृश्य पृथ्वी नव्हे तर एखाद्या परग्रहावरील असावं असं वाटत आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ पर्शियन आखातात असलेले हे छोटे बेट त्याच्या नाट्यमय भूदृश्य आणि बहुरंगी भूगर्भ रचनेसाठी आधीच प्रसिद्ध आहे. पण जेव्हा पावसाचे पाणी होर्मुझच्या लोह-समृद्ध टेकड्या आणि मातीतून वाहते, तेव्हा त्याचे परिणाम मंत्रमुग्ध करणारे असतात.
शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे की, ही घटना बेटाच्या खडकांमध्ये असलेल्या लोह ऑक्साईड, विशेषतः हेमाटाइटच्या उच्च सांद्रतेमुळे घडते. पाऊस ही खनिजे विरघळवून वाहून नेत असताना, हे वाहते पाणी वाळू आणि उथळ समुद्राच्या पाण्याला रंगाची छटा देतात.
हेमॅटाइट, जे लोह ऑक्साईडचे (FeO) नैसर्गिकरित्या आढळणारे खनिज रूप आहे, तेच मंगळ ग्रहावर दिसणाऱ्या लाल रंगांसाठी देखील जबाबदार आहे आणि यामुळेच होर्मुझला कधीकधी "पर्शियन आखाताचे इंद्रधनुष्य बेट" असे म्हटले जाते. जेव्हा ओलाव्याच्या संपर्कात येतात, तेव्हा हेमॅटाइट-समृद्ध मातीचे अधिक वेगाने ऑक्सिडीकरण होते, ज्यामुळे तिचा रंग अधिक गडद होतो.
The scene in Hormuz Island, off Iran's coast, following heavy rainfall earlier today. pic.twitter.com/Wu6zxDUIkm
— Joe Truzman (@JoeTruzman) December 16, 2025
पावसाळ्यादरम्यान आणि त्यानंतर, हे सूक्ष्म खनिज कण धूप आणि पृष्ठभागावरील प्रवाहाद्वारे किनाऱ्यापर्यंत वाहून आणले जातात, ज्यामुळे किनारे एका विशाल लाल रंगाचं रुप येतं.
स्थानिक रहिवासी आणि पर्यटक या नैसर्गिक चमत्काराचे वारंवार फोटो, व्हिडीओ काढत असतात. हा आता वैज्ञानिक कुतूहलाचा विषय झाला आहे. छायाचित्रकार व भूगर्भशास्त्रज्ञांसाठी हे एक आकर्षण ठरलं आहे. तथापि, पर्यावरण तज्ञांच्या मते, ही घटना माणसांसाठी निरुपद्रवी असली तरी, पृष्ठभागावरील गाळाची सतत होणारी धूप बेटाच्या भूस्वरूपात हळूहळू बदल घडवून आणू शकते. हा लाल रंग पूर्णपणे नैसर्गिक आणि तात्पुरता असतो.
होर्मुझ बेट प्राचीन मीठ घुमटांच्या आणि ज्वालामुखीच्या साठ्यांच्या थरांवर वसलेले आहे. हे गेरु, जिप्सम आणि लोहखनिज यांसारख्या खनिजांनी समृद्ध आहे. स्थानिक लोक पारंपारिक रंगद्रव्यांमध्ये वापरण्यासाठी त्याच्या लोह ऑक्साईड साठ्यांचे उत्खनन फार पूर्वीपासून करत आहेत, ज्यामुळे बेटाला आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
क्षणभंगुर असले तरी, होर्मुझमधील निसर्गाचा हा चमत्कार भूगर्भशास्त्र, हवामान आणि रसायनशास्त्र निसर्गाला असाधारण रंगांमध्ये कसे एकत्रित करू शकतात हे दाखवतं.