/वडिलांचा आवाज कानावर पडताच पोटातील बाळाने काय दिली प्रतिक्रिया? अल्ट्रासाऊंडमधील क्षण पाहून नेटकरी भावूक; Video Viral

Unborn Baby Smile Ultrasound Screen Viral Video: आई-वडील होण्याचा प्रवास प्रत्येकासाठी खास असतो. गर्भधारणेपासून बाळाच्या जन्मापर्यंतचा प्रत्येक क्षण पालकांसाठी अविस्मरणीय ठरतो. अशातच कॅनडामधील एका जोडप्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. नियमित अल्ट्रासाऊंड तपासणीदरम्यान घडलेला एक भावनिक क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि तो पाहून लाखो नेटकऱ्यांची मने जिंकली.
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये कॅनडातील एक गर्भवती महिला आपल्या पतीसोबत नियमित अल्ट्रासाऊंड तपासणीसाठी रुग्णालयात गेल्याचे दिसते. तपासणी सुरू असतानाच तिच्या पतीने प्रेमाने पत्नीच्या बेबी बंपवर चुंबन घेतले आणि अजून जन्माला न आलेल्या बाळाशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. त्याने हसत, "गुड मॉर्निंग... हॅपी सॅटरडे... तुला भूक लागली आहे का?" असे प्रेमळ शब्द उच्चारले.
वडिलांचा आवाज ऐकल्यानंतर काही क्षणांतच अल्ट्रासाऊंड स्क्रीनवर बाळाच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्यासारखा भाव दिसल्याचा दावा या व्हिडिओसोबत करण्यात आला आहे. तो क्षण पाहून तपासणी कक्षात उपस्थित कुटुंबीय आणि वैद्यकीय कर्मचारीही आनंदित झाले. हा संपूर्ण प्रसंग महिलेच्या बहिणीने मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला. नंतर तो सोशल मीडियावर शेअर होताच मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
An unborn baby girl appears to smile the moment she hears her father's voice during an ultrasound.— Fox News (@FoxNews) July 31, 2026
The sweet moment was caught on video as the dad spoke to his daughter and kissed her mother's belly, prompting smiles from everyone in the room.
"I was completely overwhelmed with… pic.twitter.com/fEWfy4WBGY
हा व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर करण्यात आला असून, बातमी लिहिली जाईपर्यंत त्याला 14 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते. हजारो युजर्सनी व्हिडिओला पसंती दर्शवत भावनिक प्रतिक्रिया दिल्या. अनेकांनी हा क्षण "पालकांसाठी आयुष्यभर लक्षात राहणारा अनुभव" असल्याचे म्हटले, तर काहींनी बाळ आणि वडिलांमधील नात्याचा हा सुंदर क्षण असल्याचे सांगितले.
तज्ज्ञांच्या मते, गर्भातील बाळ साधारण 18 ते 25 आठवड्यांदरम्यान बाहेरील आवाज ऐकण्यास सुरुवात करते. 25 ते 28 आठवड्यांनंतर विशेषतः आईचा आवाज आणि इतर परिचित आवाजांवर ते अधिक स्पष्टपणे प्रतिक्रिया देऊ शकते. मात्र, अल्ट्रासाऊंडमध्ये दिसणारे चेहऱ्यावरील भाव हे नेहमीच बाहेरील एखाद्या विशिष्ट आवाजाला दिलेली प्रतिक्रिया असते, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही.
वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, अल्ट्रासाऊंडदरम्यान गर्भातील बाळ हसल्यासारखे दिसणे, जांभई देणे, तोंड हलवणे, भुवया उंचावणे किंवा चेहऱ्यावर विविध भाव दिसणे ही पूर्णपणे नैसर्गिक बाब आहे. गर्भाच्या वाढीच्या प्रक्रियेत अशा हालचाली आणि चेहऱ्यावरील बदल नियमितपणे दिसू शकतात. यामुळे व्हिडीओतील क्षण भावनिक आणि सुंदर वाटत असला, तरी तो बाळाने वडिलांचा आवाज ओळखूनच दिलेला प्रतिसाद होता, असे वैद्यकीयदृष्ट्या निश्चित म्हणता येत नाही.
भावनिक क्षण, पालकांचा आनंद आणि गर्भातील बाळाच्या गोंडस हालचाली यामुळे हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. अनेकांनी हा क्षण "अमूल्य" आणि "मनाला स्पर्श करणारा" असल्याचे म्हटले आहे, तर काहींनी गर्भातील बाळाच्या विकासाबद्दल अधिक जाणून घेण्याची उत्सुकताही व्यक्त केली आहे.