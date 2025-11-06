English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'अशी' थंडी तुम्ही कधी पाहिलीच नसेल! -62°C चं थरारक दृश्य दाखवणारा Video सोशल मीडियावर व्हायरल

Viral Video of Frozen Landscape: सोशल मीडियावर अंटार्क्टिकाचा एक व्हिडीओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये -62°अंश सेल्सिअस तापमान दाखवले आहे.  व्हिडीओमध्ये एक माणूस दार उघडतो आणि बर्फाच्या चादरीने वेढलेलं दृश्य दिसतं.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 6, 2025, 09:00 PM IST
'अशी' थंडी तुम्ही कधी पाहिलीच नसेल! -62°C चं थरारक दृश्य दाखवणारा Video सोशल मीडियावर व्हायरल

Viral Video Shows Antarctica at -62 degree C Frozen Landscape: सोशल मीडियावर सध्या अंटार्कटिकामधील जबरदस्त थंडीचं एक व्हिडीओ प्रचंड चर्चेत आलं आहे. या व्हिडिओत दाखवलं आहे की, जेव्हा तापमान -62 डिग्री सेल्सियसपर्यंत घसरतं, तेव्हा तिथलं दृश्य किती भयावह आणि अविश्वसनीय दिसतं. एका व्यक्तीने दरवाजा उघडताच बाहेर संपूर्ण बर्फानं झाकलेला परिसर दिसतो  जणू पृथ्वीवरील नव्हे तर दुसऱ्याच ग्रहावरील दृश्य आहे. आजच्या काळात सोशल मीडिया हा जगभरातील गोष्टींचा सर्वात वेगवान दुवा बनला आहे. काही सेकंदात जगाच्या टोकावरचं काहीही आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर येऊ शकतं. अशाच एका व्हिडीओने आता लोकांच्या अंगावर काटा आणला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पण गंमत म्हणजे, या व्हिडीओत काही स्टंट किंवा अपघात नाही  फक्त “थंडीचा कहर” आहे. व्हिडीओत दिसतं की तापमान -62 डिग्री सेल्सियस आहे, आणि बाहेर एकदम गोठलेलं वातावरण, बर्फाच्या भिंती आणि हवेत उडणारे बर्फाचे तुकडे दिसतात.

 हे ही वाचा: मजेसाठी केली DNA टेस्ट… पण रिपोर्टमध्ये पत्नीचा निघाला असा ‘संबंध’ की पतीचे जगच कोसळले!

 

दरवाजा उघडताच दिसलं ‘बर्फाचं जग’

या व्हिडीओला एका सोशल मीडिया युजरने शेअर करत कॅप्शन दिलं 'जेव्हा अंटार्कटिकाचं तापमान -62°C वर जातं, तेव्हा जग असं दिसतं.' त्या व्यक्तीने दरवाजा उघडताच, समोर फक्त बर्फाची पांढरी चादर आणि त्या वर हलकासा सूर्यकिरण दिसतो. इतकी तीव्र थंडी की श्वासही धुक्यात रुपांतरित होतो.

कल्पनेच्याही पलीकडचं दृश्य

हा व्हिडीओ पाहून नेटिझन्स अक्षरशः थक्क झाले आहेत. अनेकांनी याला "दुसऱ्या ग्रहाचं दृश्य" असं म्हटलं, तर काहींनी त्याच्या खरेपणावर प्रश्न उपस्थित केले. काहींनी लिहिलं की “अशा ठिकाणी माणसाने राहावं ही कल्पनाच अवघड आहे.”

 हे ही वाचा: 'तुम्हाला काय आवडतं...' पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी प्रतिका रावलला स्वतः वाढलं जेवण! हृदयस्पर्शी Viral Video एकदा बघाच!

 

अजून काहींनी अनुभव शेअर करत सांगितलं की, अंटार्कटिकामधील बेस कॅम्पमध्ये राहणारे लोक जर चुकून बाहेरचा दरवाजा बंद करायला विसरले, तर आतपर्यंत बर्फ साचून दार उघडण्यासाठी दिवस लागतात.

युजर्सची भन्नाट रिअॅक्शन्स

हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर कमेंट्सचा पाऊस पडला आहे. एका युजरने लिहिलं “हे दृश्य इतकं खऱ्यासारखं असूनही अवास्तव वाटतंय… जणू मी असं काही पाहतोय जे माणसासाठी नाही.” तर दुसऱ्याने लिहिलं की, “सहारा असो वा अंटार्कटिका, काही ठिकाणी निसर्ग स्पष्ट सांगतो की ‘इथे तुझं काही काम नाही, दूर राहा!’”

बघा व्हायरल व्हिडीओ 

 

This is what Antartica looks like in -62 degrees celsius.
byu/MaxSupreme369 ininterestingasfuck

 

 

 हे ही वाचा: "WC सुरु असताना मला खोलीत बोलावून कानाखाली मारली...", 'या' संघाच्या कर्णधारावर गंभीर आरोप, बोर्डाने दिलं स्पष्टीकरण

थंडीचा पृथ्वीवरील सर्वात भीषण चेहरा

या व्हिडीओची सत्यता अजूनही स्पष्ट झालेली नाही, पण याने हे नक्की सिद्ध केलं की अंटार्कटिका म्हणजे केवळ बर्फाचं खंड नव्हे  तर निसर्गाच्या अतिशय टोकाच्या मर्यादांचा अनुभव देणारं ठिकाण आहे. अशा ठिकाणी उभं राहणं, श्वास घेणं आणि फक्त जगणं हेच सर्वात मोठं आव्हान आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Viral VideoAntarcticacoldFrozen Landscape

इतर बातम्या

समुद्राच्या कडेला झोपडीत राहणाऱ्या वनिता खरातने सांगितला धक...

मनोरंजन