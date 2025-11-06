'अशी' थंडी तुम्ही कधी पाहिलीच नसेल! -62°C चं थरारक दृश्य दाखवणारा Video सोशल मीडियावर व्हायरल

Viral Video Shows Antarctica at -62 degree C Frozen Landscape: सोशल मीडियावर सध्या अंटार्कटिकामधील जबरदस्त थंडीचं एक व्हिडीओ प्रचंड चर्चेत आलं आहे. या व्हिडिओत दाखवलं आहे की, जेव्हा तापमान -62 डिग्री सेल्सियसपर्यंत घसरतं, तेव्हा तिथलं दृश्य किती भयावह आणि अविश्वसनीय दिसतं. एका व्यक्तीने दरवाजा उघडताच बाहेर संपूर्ण बर्फानं झाकलेला परिसर दिसतो जणू पृथ्वीवरील नव्हे तर दुसऱ्याच ग्रहावरील दृश्य आहे. आजच्या काळात सोशल मीडिया हा जगभरातील गोष्टींचा सर्वात वेगवान दुवा बनला आहे. काही सेकंदात जगाच्या टोकावरचं काहीही आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर येऊ शकतं. अशाच एका व्हिडीओने आता लोकांच्या अंगावर काटा आणला आहे.
पण गंमत म्हणजे, या व्हिडीओत काही स्टंट किंवा अपघात नाही फक्त “थंडीचा कहर” आहे. व्हिडीओत दिसतं की तापमान -62 डिग्री सेल्सियस आहे, आणि बाहेर एकदम गोठलेलं वातावरण, बर्फाच्या भिंती आणि हवेत उडणारे बर्फाचे तुकडे दिसतात.
या व्हिडीओला एका सोशल मीडिया युजरने शेअर करत कॅप्शन दिलं 'जेव्हा अंटार्कटिकाचं तापमान -62°C वर जातं, तेव्हा जग असं दिसतं.' त्या व्यक्तीने दरवाजा उघडताच, समोर फक्त बर्फाची पांढरी चादर आणि त्या वर हलकासा सूर्यकिरण दिसतो. इतकी तीव्र थंडी की श्वासही धुक्यात रुपांतरित होतो.
हा व्हिडीओ पाहून नेटिझन्स अक्षरशः थक्क झाले आहेत. अनेकांनी याला "दुसऱ्या ग्रहाचं दृश्य" असं म्हटलं, तर काहींनी त्याच्या खरेपणावर प्रश्न उपस्थित केले. काहींनी लिहिलं की “अशा ठिकाणी माणसाने राहावं ही कल्पनाच अवघड आहे.”
अजून काहींनी अनुभव शेअर करत सांगितलं की, अंटार्कटिकामधील बेस कॅम्पमध्ये राहणारे लोक जर चुकून बाहेरचा दरवाजा बंद करायला विसरले, तर आतपर्यंत बर्फ साचून दार उघडण्यासाठी दिवस लागतात.
हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर कमेंट्सचा पाऊस पडला आहे. एका युजरने लिहिलं “हे दृश्य इतकं खऱ्यासारखं असूनही अवास्तव वाटतंय… जणू मी असं काही पाहतोय जे माणसासाठी नाही.” तर दुसऱ्याने लिहिलं की, “सहारा असो वा अंटार्कटिका, काही ठिकाणी निसर्ग स्पष्ट सांगतो की ‘इथे तुझं काही काम नाही, दूर राहा!’”
This is what Antartica looks like in -62 degrees celsius.
byu/MaxSupreme369 ininterestingasfuck
या व्हिडीओची सत्यता अजूनही स्पष्ट झालेली नाही, पण याने हे नक्की सिद्ध केलं की अंटार्कटिका म्हणजे केवळ बर्फाचं खंड नव्हे तर निसर्गाच्या अतिशय टोकाच्या मर्यादांचा अनुभव देणारं ठिकाण आहे. अशा ठिकाणी उभं राहणं, श्वास घेणं आणि फक्त जगणं हेच सर्वात मोठं आव्हान आहे.